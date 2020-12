¿Cómo van las negociaciones posbrexit entre el Reino Unido y la UE?

Las negociaciones para definir la futura relación entre la Unión Europea y el Reino Unido continúan sin avances significativos en las áreas que suponen los mayores obstáculos de cara a la conclusión de un acuerdo, después de que los equipos retomaran este domingo las conversaciones en Bruselas.



Este es el balance de los últimos acontecimientos y lo que se espera que suceda en las próximas horas en relación con la negociación.



¿Qué ha pasado con los principales temas de la negociación?

El jefe negociador de la Unión Europea para la futura relación con el Reino Unido, Michel Barnier, informó este lunes por la mañana a los embajadores de los Veintisiete que los tres capítulos clave, que son pesca, gobernanza y competencia justa, "permanecen abiertos" y no se producen aún cambios determinantes en ninguna de ellos, según dijeron a Efe fuentes europeas.



Estas fuentes señalan que, aunque no se cierra ninguno de los capítulos, sí que hay avances significativos en áreas como el acceso británicos a los programas europeos, la cooperación policial y judicial o la seguridad nuclear.

¿Cómo va el tema de la competencia justa?

En la sustancia del texto, el negociador francés volvió a recalcar que el ámbito de la competencia justa, una vez el Reino Unido pueda desviarse de los estándares europeos, "sigue siendo clave" para el bloque europeo, aunque comprenden que los británicos hagan hincapié en la cuestión del respeto a su soberanía.



Se espera que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, mantengan una llamada telefónica la tarde de este lunes. Foto: Eduardo Soteras. AFP

La cuestión, señaló Barnier, es "cómo se utilice esa soberanía", y mencionó, por ejemplo, la necesidad de que las empresas europeas puedan "reaccionar de manera inmediata y unilateral" en el caso de que haya distorsiones en la competencia, acudiendo a los tribunales británicos.



El equipo europeo mantiene que, si se alcanza un acuerdo en un principio de no retroceso en determinados estándares, este debe mantenerse y hace falta una forma de reaccionar en caso de que se rompa.

¿Cómo va el tema de la pesca?

En cuanto a la pesca, las fuentes desmintieron que se haya alcanzado un acuerdo, después de que algunas voces apuntaran en ese sentido en la noche de este domingo, y subrayaron que el debate ahora mismo no se centra en las cuotas de captura de las especies sino en el acceso a las aguas.

El primer ministro británico, Boris Johnson. Foto: Jamie Lorriman. AFP

El Reino Unido es favorable a un sistema que se revise anualmente, mientras que la Unión Europea ve esto un problema para la "estabilidad y predictibilidad" de sus pescadores.



Además, el Reino Unido quiere asegurarse que un cierto porcentaje de los barcos que pesquen en sus aguas sean de propiedad británica.



Aún no se define la extensión de un potencial periodo de transición únicamente en el área de pesca, que la Unión Europea ve necesario, ni se acercan las posturas sobre el porcentaje de peces capturados por barcos europeos en aguas británicas que se podrían devolver al Reino Unido.



Otra de las demandas británicas en cuanto a la pesca es negociar la captura de especies pelágicas —aquellas que nadan cerca de la superficie— de manera bilateral con los Estados miembros costeros, una petición que no es aceptable para la Unión Europea.

¿Hay tensión debido al corto tiempo que queda?

Varias delegaciones de Estados miembros trasladaron a Barnier que "lo que importa es la sustancia" del texto y dijeron que no se dejarán presionar por lo ajustado del calendario, y que "no se va a acordar cualquier cosa porque falte tiempo".

¿Se ha hablado sobre un plan de contingencia?

No. En la reunión de este lunes no se mencionaron los planes de contingencia en el caso de que no haya acuerdo, que algunos países habían ya pedido a la Comisión.



¿Qué se espera que pase en las próximas horas?

Las próximas horas serán "clave", de hecho, la presidencia alemana de la UE las calificó de "decisivas", ante una jornada en la que se espera que la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, mantengan una llamada telefónica esta tarde.



Este lunes se reúne en Bruselas el comité de implementación del acuerdo de salida, que previsiblemente revisará el estado de la cuestión del polémico proyecto de ley de Mercado Interno.



El Gobierno británico reconoce que esta ley, que la Cámara de los Comunes debatirá este mismo lunes, "violaría el derecho internacional", algo que los Veintisiete no están dispuestos a aceptar de ningún modo.



Barnier explicó a los embajadores de los Veintisiete que la jornada de este lunes y la de este martes serán las del "último intento" y valoró como positivo el hecho de que las negociaciones se hayan retomado este domingo, tras pararlas el viernes, ya que se cree que "aún hay margen" para cerrar el pacto.



