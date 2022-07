Rishi Sunak era un nombre poco conocido en la esfera internacional, ahora se perfila como el posible sucesor de Boris Johnson. El nuevo primer ministro de Reino Unido se conocerá el próximo 5 de septiembre.



(Lea también: Ola de calor: Londres regala helados a habitantes de la calle)



Junto a Sunak, Penny Mordaunt y Liz Truss, se pelean la jefatura. En la última votación de este lunes por liderar el Partido Conservador, 115 votos fueron para Sunak, quien fue ministro de Finanzas. Mordaunt, secretaria de Comercio Internacional, obtuvo 82 votos, y Truss, ministra de Relaciones Exteriores 71 votos.

Luego de estas votaciones, dos candidatos deberán quedar seleccionados y 200.000 miembros del partido votarán por correo y los resultados serán conocidos el 5 de septiembre.

¿Quién es Sunak?

Se graduó en la Universidad de Oxford. Tiene estudios de filosofía, política y economía, además de una maestría en administración de empresas en la Universidad de Stanford en California.



Es integrante del Partido Conservador y fue parlamentario por Richmond en Yorkshire. En 2019 fue jefe del Tesoro y desde el 2020 hasta el 2022 estuvo a la cabeza de Hacienda.



Aunque fue aliado de Johnson, fue uno de los primeros en renunciar el 8 de julio, a lo que se sumó una ola de dimisiones.

El posible sucesor de Johnson es hijo de padres indios. Llegaron a Gran Bretaña desde el este de África.

Reclamos por ola de calor

El gobierno del dimisionario Boris Johnson fue acusado de no tomarse el fenómeno con seriedad después de que el primer ministro no acudiese el domingo a una reunión de emergencia sobre la ola del calor y asistiese en su lugar a una fiesta de despedida.



Los médicos condenaron unos comentarios del vice primer ministro, Dominic Raab, que llamó a los británicos a "disfrutar del sol".



Para protestar contra el tratamiento que algunos medios conservadores están dando a la ola de calor, los ecologistas del grupo Extinction Rebellion (XR) rompieron este martes ventanas de las oficinas de News UK, que publica los diarios The Sun y The Times.



La ola de calor parecía desplazarse el martes hacia el norte de Europa, donde los Países Bajos podrían registrar 39°C en el sur y el centro, acercándose a su récord nacional (40,7 grados en 2019). REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de AFP

Más noticias

Seis personas mueren en ataque ruso en Ucrania antes de reunión de la UE

Papá mató a su hija tras atropellarla dos veces frente a su casa