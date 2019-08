¿Cómo funcionan los sistemas electorales en otros países del mundo?

El próximo 27 de octubre Colombia celebrará sus elecciones regionales. Serán elegidos los cargos de gobernadores para los 32 departamentos, diputados de las Asambleas Departamentales, alcaldes de 1099 municipios, concejales municipales y ediles de las Juntas Administradoras Locales del territorio nacional.



El país utiliza el sistema mayoritario y uninominal para elegir a sus representantes y ante este escenario surge la pregunta de ¿cómo son los sistemas electorales de otros países? Aquí, un recuento:

1. Sistema de doble ronda

En Francia y países que fueron colonias suyas, como Togo, República Central Africana, Chad y Malí, se utiliza el sistema de doble ronda, que básicamente consiste en llevar a cabo dos votaciones, usualmente con dos semanas de diferencia, en las que la primera vuelta se da la elección por mayoría relativa, pero si un candidato no consigue la mayoría relativa, entonces pasa a una segunda ronda.



Otros países que utilizan este sistema son Hungría y Afganistán. En el segundo existe como segunda vuelta electoral.



"Esto es así porque se entiende que aunque el candidato ganador de la primera vuelta tenga más apoyos, al no obtener mayoría absoluta se puede dar el caso de que la población prefiera votar cualquier otra cosa", explica la revista mexicana Replicante.



Sin embargo, el mismo medio añade que, "en el caso francés, en las elecciones legislativas cualquier candidato que haya obtenido más de 12,5% de los votos en la primera vuelta puede competir en la segunda, siendo el ganador aquel que consiga un mayor número de votos, independientemente de que sea o no mayoría absoluta".



El sistema de doble ronda permite a la gente tener "más de una oportunidad para elegir a sus representantes o cambiar de preferencia en la segunda vuelta, una vez que se sepa cuáles van a ser los partidos con suficiente representación", complementa la revista.



La desventaja



Es un sistema de elevado costo para las naciones, pues se requiere la organización de los comicios y el doble desplazamiento de los ciudadanos, por lo que suele presentarse mayor abstención entre las primeras elecciones y las segundas.

En Francia hay sistema de doble ronda. Foto: Benoit Tessier / REUTERS

2. Voto alternativo

Este sistema es uno de los más inusuales y poco usados en el mundo, de hecho solo Australia y Nauru lo tienen y cada uno con sus propias variaciones. Se trata de permitir a los ciudadanos poner un voto con muchas opciones dentro de las papeletas.



Con 1 siendo el favorito, 2 el segundo de interés y así sucesivamente, las personas pueden ir marcando a los candidatos que sean de su interés.



Así, el candidato que haya obtenido la mayoría absoluta es escogido inmediatamente.



En este caso, si no hay un candidato elegido por la mayoría absoluta, se elimina el candidato con menor número de primeras preferencias o 1 y se empiezan a tomar en cuenta las segundas preferencias. "Este proceso se repite hasta que un candidato obtiene la mayoría absoluta y se asegura el escaño", explica el diario.



"En el caso de Nauru no se producen eliminaciones si no se da la mayoría absoluta, sino que los votos se comienzan a contar de forma fraccional, es decir, la primera preferencia vale como un voto, la segunda como medio, la tercera como un tercio, etc. El candidato con más votos se queda con el escaño", finaliza.



La desventaja



El sistema complejiza el proceso y puede provocar resultados muy desproporcionados al ir eliminando a los candidatos menos votados.

Australia tiene voto alternativo. Foto: Juan Carlos Bermúdez

3. Mayoría relativa

Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Irlanda, Bélgica y Estados Unidos son solo algunos de los lugares que utilizan este sistema de votos en el que el ganador es la persona que obtiene más votos sin necesidad de llegar a una mayoría absoluta.



Este sistema permite escoger directamente a personas y no solo a partidos políticos, lo que permite que candidatos independientes puedan entrar al ruedo. Sin embargo, también aleja a los partidos de extrema ya que no tienen una base social con la cual participar.



Esta es la razón por la que en países como Estados Unidos existen dos fuerzas políticas, los Demócratas y los Republicanos.



La desventaja



Minorías sociales y las mujeres tienen menos probabilidades de ser escogidas representantes.

Foto: Craig Lassig / EFE

Redacción APP