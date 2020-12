¿Cómo será la logística para la vacunación en el Reino Unido?

En una jugada calculada, el Reino Unido le salió adelante a sus contrapartes de Estados Unidos y de la Unión Europea en la carrera contra el coronavirus, al convertirse en el primer país del mundo en aprobar la vacuna de Pfizer-BioNTech, de la cual estarán disponibles las primeras 800 mil dosis, para ser suministrada a los pacientes más vulnerables en 50 hospitales de todo el país a partir de la próxima semana.



El propio primer ministro británico, Boris Johnson, con mapa en mano y en un gesto de mariscal de guerra triunfante, delineó lo que será el inicio de su plan de ‘batalla’ para aprobar la vacuna contra la pandemia de covid-19. Esta vacuna "nos permitirá recuperar nuestras vidas y poner en marcha la economía otra vez", recalcó el 'premier' en una conferencia de prensa televisada.



Johnson ya había hecho un pedido de 40 millones de dosis para 20 millones de personas a la farmacéutica alemano-estadounidense, al informarse sobre su eficacia del 95 por ciento en sus ensayos finales. También se han encargado hasta 100 millones de dosis de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio anglo-sueco Astra-Zeneca, que dio un nivel de eficiencia del 75 por ciento y cuya aprobación de su licencia podría darse en los próximos días.



El atajo legal que uso el gobierno británico para aprobar la vacuna de Pfizer fue apelar a una “urgente necesidad pública” para darle poderes especiales a la Autoridad Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA), organismo recién creado para reemplazar al que equivalente de la Unión Europea, a partir del 1.º de enero después del 'brexit', como se conoce la salida británica del bloque europeo.

Justo este martes se había reinstalado un plan en tres niveles de restricciones por el covid-19 en el Reino Unido. Foto: Bloomberg

Johnson descartó que su gobierno se haya saltado la autoridad europea, al explicar que la autorización a Pfizer-BioTech respondió a criterios nacionales, pero siguiendo los estándares internacionales. A su vez la directora del MHRA, June Raine, explicó que la decisión se basó en proceso iniciado desde junio pasado.



“Si me permiten la analogía, ha sido como escalar una gran montaña. Preparación, preparación y preparación desde junio. Instalación del campamento base en octubre, con los primeros análisis provisionales, y esfuerzo final hasta hoy mismo”, recalcó la experta que acompañaba a Johnson en su presentación ante la prensa del plan a seguir en los próximos meses.



Por su parte, el presidente y director de Pfizer, Albert Bourla, emitió un comunicado en el que dijo que la decisión británica de autorizar el uso de emergencia de su vacuna “marca un momento histórico en la lucha contra covid-19”, al aplaudir a la reguladora de medicamentos británica por su capacidad para realizar una evaluación cuidadosa y tomar medidas oportunas para ayudar a proteger a la gente del Reino Unido ".



Con la aprobación de la vacuna de Pfizer, el primer ministro británico se anotó un triunfo político, luego de que en la víspera enfrentara la rebelión de más de 70 parlamentarios de su propio partido Conservador, que votaron en contra de aligerar las medidas de confinamiento nacional que regían en Inglaterra desde hace un mes y que se habían impuesto para enfrentar la segunda ola de la pandemia de covid-19, que ha dejado más de 1,6 millones de contagiados y unos 60 mil fallecidos en este país de 66 millones de habitantes.



Justo este martes se había reinstalado un plan en tres niveles de restricciones -medio, alto y muy alto-, en los que casi toda Inglaterra estará en los niveles de alerta más altos, en contraste con medidas más severas en las otras regiones británicas, que incluyen Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Operación inédita

Es una operación inédita, que tiene hay un componente militar”, dijo a EL TIEMPO, Alejandro Arenas Pinto, quien forma parte del equipo médico del University College of London, y quien tendrá a su cargo el proceso de vacunación en la capital británica.



Según el galeno, en esta primera etapa que se inicia la próxima semana, la vacunación estará dirigida a las poblaciones más vulnerables y mayores de 65 años, a los empleados de primera línea en los hospitales, como médicos, enfermeros y personal de limpieza.



Se contempla que las primeras 400 mil personas reciban dos dosis de la vacuna de Pfizer en dos inyecciones en un lapso de 21 días.



Reconoció que la licencia de emergencia se otorgó a la farmacéutica multinacional sin que se haya hecho pública la data con resultados de estudios definitivos, como ocurriría con una vacuna normalmente. Aunque no se conocen sobre posibles efectos secundarios que pudieran desarrollarse, Arenas Pinto cree que podrían darse casos de fiebre o síntomas gripales en periodos breves de 72 horas.

En la primera etapa, el proceso de vacunación estará controlado por el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), pero contaría con el apoyo de las fuerzas militares para la logística y distribución de los cargamentos de vacunas.



En un segundo nivel, se instalarán seis mega-centros de vacunación, dos de los cuales incluyen dos hipódromos con capacidad para recibir hasta 130 mil personas cada uno.

En un tercer nivel, las vacunas se “normalizarán” en los centros de atención médica local, conocidos popularmente como ‘GPs’.



Según el experto del University College of London, la dificultad que presenta la vacuna de Pfizer es que debe debe mantenerse a temperaturas de -70 ° C. Sin embargo, la farmacéutica asegura que se puede almacenar hasta cinco días en un refrigerador, a 2-8 ° C.



MARÍA VICTORIA CRISTANCHO

Para EL TIEMPO

LONDRES

