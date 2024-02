¿Cómo la extrema derecha intenta aprovechar la legítima protesta del campo europeo?

El campo europeo se levantó. Las últimas semanas vieron cómo miles de tractores bloqueaban ciudades francesas, belgas, alemanas, puertos del Mar del Norte, centros de distribución.



El campo vive con problemas estructurales (como la cada vez más alta media de edad de quienes se dedican a él o la despoblación de zonas rurales), problemas de los últimos años (carestía de los insumos y de los precios de los carburantes) y nuevas competencias, como la de la superpotencia agropecuaria que es Ucrania y a quien, para ayudarla económicamente, la Unión Europea le abrió sus mercados como si fuera miembro del bloque comunitario. Algunos de esos problemas se solucionan normalmente con dinero.

La Política Agrícola Común de la Unión Europea tiene un paquete de más de 400.000 millones de euros que se reparten en subsidios a los agricultores y granjeros en siete años. Es así desde los años 70 y así se espera que siga en las próximas décadas. Esa cantidad de dinero equivale a más de un tercio de todo el gasto de la Unión Europea y sirve para garantizar pagos mínimos a millones de agricultores pero también subsidios a grandes terratenientes que controlan miles de hectáreas.



Esa Política Agrícola Común incluye desde hace años cada vez más normativa medioambiental, que el campo ha ido aceptando cada vez con peor cara. La transición ecológica empezó antes en sectores como el transporte por carretera o la normativa de construcción de edificios, pero el campo ya empieza a verse afectado y eso también suma a las protestas.

Agricultores franceses bloquean parte de la autopista A6 en Chilly-Mazarin, al sur de París. Foto: EFE

La inflación derivada de la crisis energética por la guerra de agresión de Rusia a Ucrania fue la gota que colmó el vaso porque además de aumentar los precios de los carburantes, disparó también los de otros insumos como fertilizantes (de los que Ucrania es de los primeros productores mundiales y el primer europeo), complicó algunas rutas de transportes y generó alzas de precio de granos básicos al sacar de los mercados mundiales la producción ucraniana, la mayor de Europa en cereales como trigo o maíz.



La Comisión Europea, que tiene buena parte de las competencias de política agrícola en Europa, empezó a dar pasos para contener el malestar del campo. En primer lugar anunció la suspensión durante un año de la norma que obliga a dejar en barbecho el 4% de las explotaciones agrícolas. También puso en marcha un mecanismo que bloqueará ciertas importaciones ucranianas sin aranceles cuando se demuestre que estas alteran (a la baja) los precios de venta de los productos de la agricultura y la ganadería.



Pero las medidas que puede tomar la Comisión Europea son inútiles contra la otra gran razón que mueve a las protestas y que es esencialmente política. Los europeos van a las urnas el próximo 9 de junio en unas elecciones continentales para las que las encuestas dan un fuerte crecimiento de los partidos de extrema derecha. Por primera vez podría sumar más del 50 % del Parlamento Europeo la coalición tripartita de derecha tradicional y los dos grupos de extrema derecha, por lo que las grandes coaliciones en el centro (derecha tradicional, socialistas y liberales) ya no serían necesarias.



Ahí entra en juego el campo. Tradicionalmente su voto fue conservador, pero no de extrema derecha. Los partidos en esa línea extremista creen ahora que pueden haber encontrado un nuevo caladero de votos y están difundiendo bulos sobre las políticas climáticas y de transición ecológica para animar esas protestas. En Bruselas, por ejemplo, personal del partido español de VOX animaban y coordinaban parte de las protestas. También aparecen asociaciones como Asaja, que se hace pasar por un sindicato del campo cuando en realidad representa a las empresas, principalmente a las grandes explotaciones de terratenientes que controlan miles o decenas de miles de hectáreas.

Agricultores en Francia participan en una protesta convocada por sindicatos. Foto: AFP

La extrema derecha intenta convencer a los europeos que dependen del campo para ganarse la vida que la Unión Europea es su enemiga, que sus políticas buscan en realidad, a pesar de esa masiva ayuda que evita que lo que se come en Europa sea esencialmente importado, acabar con la producción de alimentos en el ‘viejo continente’. Atizando esos miedos, y con ayuda de bulos que corren sobre todo por las redes sociales, los partidos ultras se lanzan a animar esas protestas.



Los ministros de Agricultura de la UE se reunieron la semana pasada para buscar respuestas. La Comisión Europea lanzó hace entonces un “diálogo estratégico” con el sector, que busca sobre todo tranquilizar, frenar, los debates sobre la transición ecológica, que produce pánico en el campo. Para que no pase como en Italia, en Suecia y en los Países Bajos, donde la extrema derecha ganó las elecciones atizando el miedo de la población del campo.



El ministro español de Agricultura, Luis Planas, resumió perfectamente la situación: “La extrema derecha intenta utilizar a los agricultores como palanca política. Hay que defenderlos sin manipulación política. Este diálogo tenía que haber empezado cuando se presentaron las propuestas del Pacto Verde Europeo, pero nunca es demasiado tarde si se hace bien, porque la voz de los agricultores hay que escucharla”.



El riesgo es además a frenar la transición ecológica. El gran perdedor de votos de ese auge de la extrema derecha es el Partido Popular Europeo, la familia conservadora tradicional. Así que antes de seguir perdiendo votos por su derecha decidieron unirse a la extrema derecha y presentarse como el partido de los agricultores, el que quiere frenar la lucha contra la crisis climática. Hasta el punto de dar marcha atrás en acuerdos que parecían cerrados, como el de la utilización de pesticidas, que debe reducirse. No hay en las normas actuales grandes cambios que afecten al campo como sí a otros sectores económicos, sobre todo al transporte o a la generación eléctrica, pero todos esperan que vayan llegando.

Protestas de agricultores frente al Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica. Foto: EFE

El gran damnificado a corto plazo puede ser el acuerdo comercial que la Unión Europea y Mercosur negocian desde hace dos décadas y que nunca llega, en parte porque los europeos sólo saben cerrar pactos comerciales con países que acepten importantes cesiones a cambio de acceso al mercado europeo, el mayor del planeta con sus 448 millones de habitantes. No con bloques mayores que también exijan importantes cesiones. Por eso el acuerdo con Mercosur se resbala siempre cuando parece a punto y por eso la Unión Europea no tiene acuerdos comerciales con China o Estados Unidos. El campo europeo ve al campo de Mercosur como su principal amenaza a nivel mundial. Los gobiernos lo saben y son muy pocos los que siguen defendiendo abiertamente ese acuerdo.



Francia lidera la oposición al pacto comercial con los países del Mercosur y su gobierno exige a la Comisión Europea que suspenda definitivamente las negociaciones. Los acuerdos comerciales europeos se aprueban por mayoría cualificada y Francia en solitario no podría vetarlo, pero a nadie se le pasa por la cabeza ponerlo a votación contra la opinión francesa, en el Parlamento Europeo tampoco hay una mayoría suficiente para aprobarlo y París no está solo. Tras la diplomacia francesa, más ruidosa en este asunto, se esconden otros países como Bélgica, Irlanda, Austria, Polonia, Luxemburgo o los Países Bajos.



