España es uno de los destinos preferidos por los colombianos cuando se trata de buscar oportunidades de empleo en el exterior. No obstante, para poder trabajar en ese país, además de contar con un pasaporte en regla y un visado que le permita laborar, también puede necesitar homologar su título profesional.



¿Qué títulos puede homologar en España y cómo hacerlo? Le contamos.

Así funciona la homologación de títulos

Lo primero que debe tener en cuenta es que este tipo de trámites debe hacerlos de la mano de la Agregaduría de Educación de la Embajada de España en Colombia. Se trata de la oficina del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España en nuestro país.



Así las cosas, los instructivos y links para realizar procesos de homologación o convalidación de títulos los puede encontrar en la página web: https://www.educacionyfp.gob.es/colombia/portada.html.



Ahora bien, Jacobo Mir Mercader, agregado de Educación de la Embajada de España en Colombia, le explicó a EL TIEMPO que su oficina adelanta tres tipos de trámites relacionados con los títulos profesionales: convalidación, homologación y equivalencia de títulos.



¿Cuál es la diferencia? En el caso de la convalidación, Mir explica que se trata de un proceso para validar estudios parciales, es decir, casos en los que una persona que estudia en Colombia desea continuar sus estudios en España y debe homologar los créditos que adelantó en nuestro país.



De una forma más sencilla, el consulado de Colombia en Barcelona lo explica así: “Si un estudiante universitario está en tercer curso en una universidad colombiana y debe marcharse a España, debe pedir la convalidación correspondiente para seguir estudiando en España y que se le reconozca aquello que lleva estudiando”.



La convalidación difiere entonces de la homologación. Este es un proceso necesario para equiparar un título colombiano ante el sistema de España y es esencial para trabajar en ese país europeo con su título.



La equivalencia no te habilita para trabajar, pero si te da ese nivel de estudio que tu certificas FACEBOOK

Al respecto, el consulado de Colombia en Barcelona pone el siguiente ejemplo: “He terminado Medicina y quiero trabajar como tal en España. Debo homologar mis estudios de Medicina que he hecho en Colombia con los estudios de Medicina de España. Solo se homologa cuando tengo ya el título. Hasta que no tenga en mi poder la homologación no puedo ejercer”.



El último proceso es el de la equivalencia, que le otorga a un título colombiano los mismos efectos que un título español. No obstante, no permite trabajar en ese país.



“La equivalencia no te habilita para trabajar, pero si te da ese nivel de estudio que tu certificas y te puede dar opción a presentarse a algunas convocatorias en las que lo que te exigen es tener un título de grado, pero no te permite trabajar en esa especialidad”, explica Mir al respecto.

¿Qué títulos puedo homologar?

Según la lista de la Agregaduría de Educación, se puede solicitar una homologación de los siguientes títulos:



-Médico (a)

-Veterinario (a)

-Enfermero (a)

-Fisioterapeuta

-Dentista

-Farmacéutico (a)

-Logopeda

-Óptico-optometrista

-Podólogo (a)

-Terapeuta Ocupacional

-Dietista-nutricionista

-Psicólogo (a) General Sanitario

-Ingeniero (a) de Caminos, Canales y Puertos

-Ingeniero (a) de Minas

-Ingeniero (a) Industrial

-Ingeniero (a) Aeronáutico

-Ingeniero (a) Agrónomo

-Ingeniero (a) de Montes

-Ingeniero (a) Naval y Oceánico

-Ingeniero (a) de Telecomunicación

-Arquitecto (a)

-Ingeniero (a) Técnico de Minas

-Ingeniero (a) Técnico de Obras Públicas

-Ingeniero (a) Técnico Aeronáutico

-Ingeniero (a) Técnico Agrícola

-Ingeniero (a) Técnico Forestal

-Ingeniero (a) Técnico Naval

-Ingeniero (a) Técnico Industrial

-Ingeniero (a) Técnico de Telecomunicación

-Ingeniero (a) Técnico en Topografía

-Arquitecto (a) Técnico

-Maestro (a) en Educación Infantil

-Maestro (a) en Educación Primaria

-Profesor (a) de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

-Abogado (a)

-Procurador (a) de los Tribunales



¿Cuál es el procedimiento para homologar un título?



Para homologar su título, en primer lugar debe solicitar su diploma y su expediente académico a la institución educativa o universidad en donde cursó sus estudios. Recuerde que su expediente debe incluir datos como la duración del plan de estudios y las asignaturas cursadas.



Una vez cuente con estos documentos, el paso a seguir es legalizarlos ante el Ministerio de Educación de Colombia, un trámite que se puede hacer de forma virtual ante la cartera de educación. Una vez legalizados, debe proceder a apostillarlos en la Cancillería de Colombia.



El proceso de apostillar un documento, según la Embajada, permite “avalar el documento garantizando su validez más allá de las fronteras de Colombia”. La página web de la Cancillería señala que la apostilla tiene un costo de $32.700 pesos colombianos.



El otro documento que necesitará al momento de radicar los papeles para el proceso de homologación es una copia de su pasaporte vigente. No necesita de apostilla, solamente de vigencia suficiente.



“Una vez cuenta con los documentos legalizados y apostillados tiene que pagar una tasa, que la puede pagar aquí en Colombia, y debe subir todos los documentos, con una copia del pasaporte, a la sede electrónica”, explica Mir.



El enlace de la sede electrónica puede encontrarlo en la página web de la Agregaduría de Educación de la Embajada de España en Colombia. En este link debe completar una serie de datos personales como número de identidad y dirección y, a continuación, puede proceder a cargar los documentos que preparó previo al registro (diploma y expediente legalizado y apostillados, copia de su pasaporte).

Acto seguido, puede proceder a pagar la tasa de homologación que tiene un costo de 166 euros (poco más de 839.000 pesos). Puede consultar cómo realizar el pago mediante transferencia internacional a través de los instructivos de la Agregaduría.



Ahora bien, ¿cuánto puede tardar la homologación de su título profesional? Según le dijo el agregado de Educación a este diario, el Ministerio de Educación de España emitió un decreto en noviembre de 2022 que establece que el trámite de homologación debe resolverse en un plazo de entre seis y ocho meses.



Durante todo este proceso, según las recomendaciones de la Embajada, es importante que usted esté muy atento al correo que registró en su solicitud, puesto que las autoridades pueden pedirle subsanaciones (correcciones en sus documentos o solicitud) y solo tendrá un plazo de 10 días (prorrogable hasta 35 días) para responder a dichas peticiones.



“En caso de que el Ministerio requiera una subsanación dispone de un plazo de 10 días para aportar la documentación faltante; en caso de que no disponga de esa documentación en el plazo establecido, dentro de esos 10 días puede solicitar una ampliación de hasta 35 días para aportarla. De no responder en ese plazo el Ministerio aplica el silencio administrativo negativo y su solicitud será anulada”, señala el instructivo de la Embajada.



Si lo que requiere es hacer una equivalencia de un título, el trámite será igual al de una homologación. Recuerde que la equivalencia “otorga al título colombiano los mismos efectos que puede tener el título español, excepto los efectos profesionales”, es decir, de trabajo.

¿Cómo funciona la convalidación de un título?

Ahora bien, si al contrario usted no ha terminado sus estudios universitarios y lo que desea es viajar a España a continuar o terminar su carrera -por ejemplo, si cursa derecho en Colombia y desea ir a España a finalizar los estudios de derecho en ese país-, en ese caso debe adelantar un proceso de convalidación.



Para este trámite el procedimiento será diferente, pues no debe adelantar la convalidación ante la Agregaduría de Educación de la Embajada ni el Ministerio de Universidades de España. Al contrario, se trata de un procedimiento que debe adelantar directamente con la universidad española en donde desea seguir su carrera.



Eso sí, también debe adelantar el trámite de legalización ante el Ministerio de Educación y apostilla ante la Cancillería de Colombia.



El estudiante tiene que pedir el expediente académico, los créditos, legalizar y apostillar. Pero lo presenta directamente en la universidad FACEBOOK

TWITTER

“El estudiante tiene que pedir el expediente académico, los créditos, legalizar y apostillar. Pero lo presenta directamente en la universidad que él selecciona. Por ejemplo si yo quiero continuar mis estudios de Derecho y quiero estudiar en Madrid, me pongo en contacto con la Complutense de Madrid. Ellos tienen una sección de convalidaciones, normalmente tienen que pagar una tasa que se paga a la universidad para que hagan el estudio del expediente y resuelven indicando cuántos créditos le faltan para sacar esa convalidación”, explica Mir.



Según la Embajada, para poder continuar en España unos estudios iniciados en Colombia debe contar al menos con 60 créditos.



En el caso de la convalidación recuerde revisar los papeles que le exige la universidad para el trámite, pues pueden solicitarle algún documento adicional.

¿Y si necesito homologar mi título de bachiller para empezar un pregrado?



En ese caso, debe tener el diploma y las notas de los grados noveno, décimo y once, es decir, los tres últimos cursos.



Recuerde que, según Mir, “aunque el bachillerato colombiano sea de 11 grados y el sistema español sea de 12, no tienen que hacer un curso más”.



Así las cosas, se deben legalizar los documentos, esta vez no ante el Ministerio de Educación sino ante la Secretaría de Educación, y luego apostillarlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.



Puede ingresar a la página de la Agregaduría, luego a la sede electrónica de bachillerato, rellenar los documentos y comenzar el trámite de la mano de la Agregaduría de Educación de la Embajada.



También debe pagar una tasa, que está entre 40 y 50 euros (252.000 pesos colombianos).



Es un proceso que puede tardar tres o cuatro meses, más corto que los títulos superiores (seis a ocho meses).



Recuerde que para ingresar a una universidad en España debe pasar las pruebas de acceso que determine dicha institución.

Si tengo dudas, ¿a quién puedo contactar?



Cualquier inquietud sobre el trámite de convalidación, homologación o equivalencia puede tramitarla con la Agregaduría de Educación. Puede llevar al número 601 6318437 o enviar un correo a agregaduría.co@educacion.gob.es, en donde le responderán cualquiera de sus dudas.

