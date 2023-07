Alemania flexibilizó su régimen de inmigración para atraer trabajadores calificados. Ante la escasez de mano de obra, el parlamento de ese país aprobó el viernes pasado una serie de planes para agilizar los procedimientos burocráticos y dar una solución a esta demanda.



Entre las novedades de la reforma está la nueva “tarjeta de oportunidad” y su sistema de puntos asociado, el cual permite que los extranjeros que no tienen trabajo vayan a Alemania durante un año para encontrar empleo.

Con 388 votos a favor, 234 en contra y 31 abstenciones, los legisladores aprobaron un “sistema de puntos” para los inmigrantes, que tiene en cuenta la experiencia profesional y otros factores.



Se trata de una iniciativa similar a la que tienen otros países, como Canadá.



“Es inaceptable que tengas que completar 17 solicitudes diferentes para traer un nuevo trabajador de cuidados al país”, dijo el viernes pasado la ministra del Interior, Nancy Faeser, al momento de defender la reforma, según consignó el diario Deutsche Welle.

Alemania necesita alrededor de 400.000 migrantes calificados al año. Foto: iStock

Según los expertos, el país europeo necesita alrededor de 400.000 migrantes calificados al año.



En tanto, la agencia nacional de empleo indicó que, el año pasado, aproximadamente 200 de las 1.200 profesiones estudiadas tuvieron escasez de mano de obra. La cifra del año anterior había sido de 148.

¿Cuáles son los requisitos para poder trabajar en Alemania?

Uno de los requisitos previos para adquirir una de estas tarjetas es tener un título universitario o profesional.



Los extranjeros irán recibiendo puntos a medida que cumplan con ciertas condiciones, como habilidades en el idioma alemán o inglés, tener vínculos con Alemania o el hecho de acompañar a parejas o cónyuges en el viaje.



Asimismo, esta tarjeta permite tener un trabajo ocasional de hasta 20 horas a la semana mientras se busca un trabajo calificado, así como un empleo de prueba.

Los trabajadores altamente calificados podrán llevar a sus familiares a Alemania. Foto: iStock

Por otro lado, también hay novedades para quienes hayan solicitado asilo al gobierno alemán.



Si llegaron antes del 29 de marzo y tienen calificaciones y una oferta de trabajo, podrán obtener un permiso de residencia como profesionales si retiran el pedido de asilo.



Además, los trabajadores altamente calificados podrán llevar a sus familiares a Alemania, siempre y cuando puedan mantenerlos económicamente.



Con esta iniciativa, los inmigrantes calificados ya no tienen que tener sus títulos reconocidos en Alemania, siempre que puedan demostrar que tienen al menos dos años de experiencia profesional y un título reconocido por el Estado en su país de origen.



Asimismo, todo aquel que ya tenga una oferta de trabajo, puede ir a Alemania y comenzar a trabajar mientras su título aún está siendo reconocido.

Perfiles más buscados por Alemania

Los especialistas en tecnologías son uno de los perfiles más apetecidos por el país. Foto: iStock

Según informó el Gobierno alemán en su página web, la medida facilitará la entrada a especialistas en tecnologías de la información (IT) que no tengan una calificación reconocida, por lo que estos trabajadores no deberán demostrar sus conocimientos de alemán.



Otros sectores solicitados son conductores de autobús, personal de turismo, trabajadores metalúrgicos, enfermería, puericultura, construcción y automoción, además de camioneros, arquitectos y farmacéuticos.



