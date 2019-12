Así es la criticada reforma pensional que genera protestas en Francia

El gobierno de Francia anunció este miércoles que mantendrá su controvertida reforma de las pensiones, pese a siete días de huelga en los transportes públicos y dos jornadas de protestas nacionales, pero ofreció algunas concesiones a los manifestantes, a los que pidió terminar las movilizaciones.

La reforma no se aplicará a "los nacidos antes de 1975", dijo el primer ministro francés, Edouard Philippe, en un discurso muy esperado en el que reveló el contenido integral de la reforma, prometida por el presidente Emmanuel Macron durante su campaña presidencial.



Para calmar la furia en las calles, Philippe se comprometió también a realizar una "transición progresiva" y "sin brutalidad" hacia la creación de un "sistema universal" de pensiones, que enterrará al actual, compuesto por 42 regímenes diferentes dependiendo de la profesión.

"El sistema será el mismo para todos, sin excepciones", dijo el primer ministro en tono firme, negándose a retirar el texto, como lo exigen desde hace una semana los sindicatos de los trabajadores, que temen una precarización de las jubilaciones.



El gobierno prometió asimismo que con el nuevo sistema todos los jubilados recibirán una pensión mínima de 1.000 euros (1.107 dólares), siempre y cuando se cumplan los años de trabajo y cotización necesarios.

Y aunque se comprometió a mantener la edad legal mínima de jubilación en 62 años, añadió, que la reforma "incitará a trabajar más tiempo" como "ya es el caso en otros países".



Así, se fijará una "edad de equilibrio" (64 años en 2027). Tras anunciar estas medidas Edouard Philippe lanzó un llamado solemne a poner fin a las huelgas y manifestaciones que sacuden al país.



"Me parece que las garantías que hemos dado a los sectores de la población más preocupados justifican que se reanude el diálogo y que la huelga que penaliza a millones de franceses se detenga", declaró. No obstante, todo hace prever que las movilizaciones seguirán, dada la reacción de los sindicatos a estas medidas del gobierno.

El principal sindicato de la SNCF, la compañía de trenes francesa, instó a "reforzar la huelga" y todos los sindicatos llamaron a una gran nueva movilización el 17 de diciembre en París. "El gobierno quiere individualizar el sistema de pensiones (...). Todo el mundo trabajará más tiempo, esto es inaceptable", declaró Philippe Martinez, el secretario general del sindicato CGT, uno de los principales del país.

Los siete puntos de la reforma

1. ADIÓS A LOS REGÍMENES ESPECIALES, HOLA SISTEMA UNIVERSAL



Los 42 regímenes de pensiones que existen actualmente en

Francia se eliminarán para dar paso a partir de 2025 a un sistema universal por puntos (y no por trimestres como hasta ahora).



Eso significará el fin de los llamados "regímenes especiales", muchos de los cuales ofrecen beneficios particulares como la posibilidad de jubilarse de forma anticipada (a partir de los 52 años en algunos puestos de la compañía pública de ferrocarriles o del transporte metropolitano de París).



2. SUBE A LOS 64 AÑOS LA EDAD DE REFERENCIA PARA JUBILARSE



Legalmente se mantendrá la edad mínima de jubilación a los 62 años, según el compromiso electoral del presidente, Emmanuel Macron.



Pero en la práctica, para garantizar la viabilidad financiera, se establecerá una "edad de referencia" que subirá progresivamente hasta los 64 años en 2027.



Aquellos que decidan jubilarse antes tendrán penalizaciones en su pensión, y quienes lo hagan más tarde recibirán bonificaciones.



3. PENSIÓN MÍNIMA DE MIL EUROS



La reforma garantizará una pensión mínima de 1.000 euros a todos los que tengan el periodo de cotización completo (42 años actualmente, que deben pasar progresivamente a 43).



Esto hará que aumenten las pensiones de trabajadores que cobran el salario mínimo y de colectivos como agricultores y comerciantes, que tienen unas reglas de cotización propias.



Esa pensión mínima de 1.000 euros entrará en vigor en 2022 y tres años después, en lugar de ser una cantidad fija inmutable pasará a convertirse en el 85 % del salario mínimo.



4. UNA "REGLA DE ORO" PARA QUE NO PUEDAN BAJAR



Se garantizará por ley una "regla de oro" que asegure que el valor de los puntos por los que se calculará el monto no pueda bajar.



Las pensiones no estarán indexadas sobre la inflación, sino sobre los salarios.



5. UNA APLICACIÓN PROGRESIVA



El proyecto de ley de reforma que el Gobierno presentará el 22 de enero debería quedar aprobado en el Parlamento en verano para que empiece a entrar en vigor en 2022 para la generación nacida en 2004, que será la primera a la que se aplicará íntegramente el sistema por puntos.



En 2025 la reformará comenzará a aplicarse de forma progresiva y parcial para las generaciones posteriores a 1975.



Los nacidos antes de ese año no se verán afectados y se seguirán rigiendo por el sistema actual.



6. BONIFICACIONES A PARTIR DEL PRIMER HIJO



Por cada hijo que nazca desde el momento de entrada en vigor de la reforma, uno de los padres podrá beneficiarse de una bonificación del 5 % en puntos para la jubilación.



A partir del tercer hijo, a ese 5 % se le añadirá un 2 % adicional. Por defecto, esos derechos se atribuirán a las madres.



También en dirección de las familias, el proyecto del Gobierno establece que la pensión de viudedad será del 70 % de los derechos de los que se hubiera beneficiado la pareja.



7. UNA "COTIZACIÓN DE SOLIDARIDAD" PARA LOS RICOS



Quienes tengan ingresos superiores a los 120.000 euros anuales deberán pagar una "cotización de solidaridad" más elevada, que no repercutirá en su propia jubilación sino en nutrir las arcas de la alcancía de las pensiones.