Las amenazas ucranianas de boicotear los Juegos Olímpicos de 2024 en París si participan en ellos deportistas rusos y bielorrusos "van contra los principios del movimiento olímpico", afirma el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, en un correo revelado este jueves por el Comité Olímpico Ucraniano.



Con este mensaje responde, con una negativa, a los múltiples llamados de Kiev a excluir a los representantes de los dos países, incluso bajo bandera neutral.



El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, asegura también que las "presiones" ucranianas son percibidas como "sumamente desafortunadas" por "la amplia mayoría" de los diferentes actores olímpicos, desde los comités nacionales a las federaciones internacionales.

Por su parte, Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, ciudad anfitriona de los Olímpicos, decidió adoptar la línea dura defendida por Kiev mostrándose de acuerdo a la exclusión de los deportistas rusos "mientras haya guerra" en Ucrania.



Aunque una decisión de ese tipo únicamente puede ser tomada por el COI, la regidora parisina manifestó su oposición a la presencia de deportistas rusos en los Juegos de la capital francesa, el martes en declaraciones a la radio France Info.



Al final, "corresponde al COI decidir", admitió Hidalgo, cuya postura ha evolucionado desde finales de enero, cuando se mostró favorable a su participación "bajo bandera neutral" para "no privar a los deportistas de su competición".



Un compromiso que considera ahora "totalmente indecente".



La bandera neutral, "eso no existe realmente", estimó Hidalgo, estableciendo una distinción con "los rusos disidentes que quieren desfilar bajo una bandera de refugiados".

En Tokio en 2021 (Juegos Olímpicos de verano) y en Pekín (Juegos Olímpicos de invierno) en 2022, los deportistas rusos desfilaron bajo bandera neutral. Foto: EFE

Exclusión casi total de los eventos deportivos

El caso de los deportistas rusos es espinoso desde los Juegos Olímpicos de 2016 en Río, a raíz de la exclusión en aquel entonces de Rusia por su sistema de dopaje generalizado.



En Tokio en 2021 (Juegos Olímpicos de verano) y en Pekín (Juegos Olímpicos de invierno) en 2022, desfilaron bajo bandera neutral.



Desde el inicio de la guerra, rusos y bielorrusos fueron excluidos de la mayoría de eventos deportivos mundiales.



El caso de los deportistas bielorrusos, cuyo país apoya la invasión de Ucrania por Rusia, no fue abordado este martes por la alcaldesa de París. Este debate relativo a la cita olímpica de 2024 ya ha tomado una dimensión internacional.



La idea surgida del COI de ver a los deportistas rusos desfilar bajo bandera neutral a condición de que no hayan "apoyado activamente la guerra en Ucrania" fue inmediatamente rechazada por las autoridades ucranianas, que amenazaron con un boicot, seguidas por Polonia, Estonia y República Checa.



Este martes, los comités olímpicos nacionales de los países nórdicos repitieron de forma conjunta su oposición a una participación de los deportistas rusos y bielorrusos en competiciones internacionales, sin llegar a poner sobre la mesa la posibilidad del boicot a los Juegos.



"La situación no ha cambiado con la guerra en Ucrania", escribieron los comités sueco, noruego, danés, finlandés e islandés. "La hora de considerar su regreso no ha llegado".

EL COI decidió no suspender a toda la delegación de Rusía para los Juegos Olímpicos. Foto: EFE

Rusia reprocha las amenazas de boicotear los olímpicos

El ministro de Deportes de Rusia, Oleg Matitsin, denunció los intentos de "secuestrar" a las federaciones internacionales para impedir la participación de los deportistas rusos en los Juegos Olímpicos de París.



"Vemos cómo los Gobiernos de algunos países proclaman hoy abiertamente su injerencia en el proceso de toma decisiones de las federaciones internacionales e intentan tomarlas como rehenes, al imponer condiciones políticas sobre el boicot de los Juegos Olímpicos", dijo en un comunicado.



Matitsin se mostró convencido de que dicha actitud "se contradice con la Carta Olímpica y está dirigida a la desestabilización y destrucción de la familia olímpica".



"Nuestro país siempre defendió de manera consecuente los principios contemplados en la Carta Olímpica que prohíben directamente cualquier forma de discriminación de los deportistas", señaló.



Recordó que "nadie puede verse privado de participar en una competición sólo por su pasaporte. Eso es una abierta violación de los derechos humanos".



"La historia demuestra que los boicots nunca llevan a la consecución de sus objetivos y, y al fin y al cabo, terminan sólo con severos castigos para varias generaciones de deportistas", afirmó.

El COI recomendó la readmisión de los deportistas rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales, bajo bandera neutral y si cumplen una serie de condiciones, entre ellas "no haber apoyado de forma activa la guerra de Ucrania".



Al respecto, Kiev llamó al COI a clarificar los mecanismos para garantizar que los deportistas de estos dos países cumplen ese requisito.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO