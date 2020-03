Bruselas propone restringir viajes 'no esenciales' a la Unión Europea

La Comisión Europea propondrá este 17 de marzo a los mandatarios de los 27 países europeos restringir los viajes "no esenciales" al bloque durante 30 días para contener la propagación del coronavirus, anunció este lunes su presidenta Ursula von der Leyen.



"Cuantos menos viajes, más podremos contener el virus", indicó Von der Leyen en un video publicado en las redes sociales, tras informar de ello por videoconferencia a los mandatarios de las siete potencias económicas mundiales, el G7.

La medida, a la que los mandatarios de la Unión Europea (UE) deben dar su visto bueno en una reunión a distancia el martes, se aplicaría durante 30 días, prorrogables. Bruselas quiere también su aplicación por parte de Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia.



Estos cuatro países no forman parte de la Unión Europea pero sí del espacio de libre circulación europeo Schengen. Si todas las naciones de ambos la aplican, la medida afectaría a 31 países europeos, algo necesario para que sea "efectiva", según Von der Leyen.



No queda claro si el Reino Unido, que se marchó de la Unión Europea el 31 de enero, debería aplicarla también. La titular de la Comisión se limitó a indicar en rueda de prensa que, "como ciudadanos europeos", los británicos podrían "viajar al continente".



La prohibición no afectaría a residentes de larga duración en la Unión Europea, a familiares de ciudadanos europeos, a diplomáticos o a "personal esencial" como médicos, enfermeros, investigadores o expertos en la lucha contra el virus, ni a transportistas.



"El flujo de mercancías hacia la UE debe seguir garantizando el suministro de bienes, incluyendo productos esenciales como medicinas, pero también alimentación y componentes requeridos por nuestras fábricas", explicó.



Europa, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el nuevo "epicentro" de la pandemia, iniciada en diciembre en China y que ya ha provocado 6.501 muertos y más de 188.250 contagios confirmados en el mundo.



En Europa es donde la epidemia avanza más rápidamente en la actualidad, con 2.291 decesos, la mayor parte en Italia y España. Foto: Angelo Carconi. EFE

Europa prepara medidas

Los países europeos se preparan para concertar las medidas frente a la pandemia del nuevo coronavirus, que ya ha causado más de 6.500 muertos en el mundo, buena parte en Europa donde los contagios aumentan de manera exponencial, mientras las bolsas del mundo viven otro día negro.



Francia afirmó que se anunciarán medidas "en las próximas horas" sobre las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE), después de la conversación telefónica que mantuvo el presidente francés, Emmanuel Macron, con la canciller alemana Angela Merkel, y los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la Comisión, Ursula Von der Leyen.



El mandatario francés urgió también a "tomar rápidamente medidas eficaces y concertadas, en particular en lo que respecta a las fronteras de la UE" y condenó "las medidas unilaterales no coordinadas adoptadas en las fronteras por varios Estados miembros de la UE".



El martes se llevará a cabo una reunión extraordinaria de los 27 dirigentes de la Unión Europea (UE). Dentro de la UE, muchos países buscan protegerse aislándose cada vez más, lo que pone en entredicho el principio europeo de libre circulación. Alemania impuso a partir del lunes controles en las fronteras con cinco países (Francia, Austria,Suiza, Dinamarca y Luxemburgo).

El brote del nuevo coronavirus está afectando las economías del mundo. Italia es de hecho el país más afectado de Europa, pues se espera una baja de casi 32 millones de turistas el próximo trimestre. Foto: Efe

España, confinada

España, segundo país europeo más afectado después de Italia, anunció este lunes cerca de 1.500 casos más de coronavirus en las últimas 24 horas, con un total de 9.191 infectados, y 309 fallecidos, frente a los 288 del día anterior, informó el coordinador de emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.



El país vive confinado después de que el gobierno decretara el estado de alerta e impusiera serias restricciones al movimiento de personas durante al menos 15 días, en un intento de frenar la escalada de contagios.



En América Latina, el presidente venezolano Nicolás Maduro decretó el confinamiento de siete Estados, incluida Caracas, a partir del lunes. Argentina suspendió las clases y cerró las fronteras hasta el 31 de marzo, mientras que Guatemala registró su primer muerto. Colombia prohibió la entrada de extranjeros y Chile cerró todos los puertos a los barcos de crucero, tras poner en cuarentena a dos buques con cerca de 1.300 personas a bordo.



Otro navío, con 3.700 personas, está en cuarentena en Nueva Zelanda, que también prohibió todas las escalas de barcos de crucero hasta el 30 de junio. En Estados Unidos, los nuevos controles para los estadounidenses que vuelven de Europa provocaron el caos en los aeropuertos.



Las ciudades de Nueva York y Los Angeles ordenaron a su vez el cierre de bares, restaurantes y discotecas. En Las Vegas, MGM cerró 13 hoteles y casinos. Irán, el tercer país más afectado del mundo, por detrás de China e Italia, anunció otros 129 fallecimientos (853 muertos en total). Las autoridades pidieron a los habitantes que "anulen todos sus viajes y se queden en casa" y cerraron el santuario chita de Machhad.



En las calles de Roma, las autoridades acordonaron las sillas en los andenes para evitar que la gente se siente y evitar la propagación del coronavirus. Foto: Efe

Más muertos en china

Este lunes, el número de muertos en todo el mundo por el nuevo coronavirus llegaba a 6.501 muertos, según un balance establecido por AFP sobre la base de fuentes oficiales.



Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 168.250 casos de contagio en 142 países o territorios. Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Los últimos balances indican que ahora ya hay más fallecimientos fuera de China que en el país donde empezó la epidemia pero que consiguió controlarla, con solo 16 nuevos casos este lunes, de ellos 12 procedentes del extranjero.



Italia ya registra al menos 1.809 muertos, España 309, Francia 127, Alemania 12 muertos. La mayoría de los países europeos van cerrado poco a poco comercios, restaurantes y espectáculos y han limitado fuertemente los desplazamientos.



El teletrabajo es una realidad que se ha impuesto en los más afectados. Otros, como España o Serbia han movilizado al ejército para luchar contra la pandemia y algunos, como Grecia, imponen cuarentena a todo viajero que llegue al país.



Perú, Bolivia y Ecuador también impusieron restricciones al desplazamiento de la población. Las seis monarquías del Golfo, que suspendieron sus conexiones aéreas, tienen mil casos, principalmente en Catar, y registraron su primer fallecimiento por coronavirus, en Baréin.



