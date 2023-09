Rusia sigue cometiendo crímenes de guerra en Ucrania, con ataques contra civiles, torturas, violencia sexual y de género, y ataques contra infraestructuras energéticas. Así lo aseguró este lunes la comisión de la ONU que investiga este tipo de crímenes desde el inicio de la invasión y que sigue recogiendo pruebas.



En una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos, la comisión informó que ha documentado ataques con armas explosivas contra edificios residenciales, un centro médico en funcionamiento, una estación de ferrocarril, un restaurante, tiendas y almacenes comerciales.

En todos los casos hubo víctimas civiles y se dañaron o destruyeron totalmente instalaciones de servicios básicos, expuso el presidente del grupo investigador, Erik Møse, quien fue presidente del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y exjuez supremo de Noruega.



Según las indagaciones de los comisionados, que han visitado diez veces Ucrania para recoger información de primera mano, ir a los lugares atacados y entrevistar a víctimas, Rusia sigue atacando a los civiles y lugares que gozan de protección por el derecho humanitario internacional.



La comisión -formada también por el profesor colombiano especialista en justicia transicional Pablo de Greiff y la jurista india Vrinda Grover- reconoció ante el Consejo de Derechos Humanos que no tiene ninguna certeza de las causas de la voladura de la presa de Nova Kakovka en junio, que causó una catástrofe ecológica y humana al provocar miles de desplazamientos forzosos y decenas de desaparecidos.



(Lea también: ¿Quién era Matteo Messina, el último capo de la Cosa Nostra que murió en Italia?)

Facebook Twitter Linkedin

Vrinda Grover, Erik Mose y Pablo de Greiff, integrantes de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania. Foto: EFE

Otra cuestión sobre la que no ha podido llegar a una conclusión es el alcance del traslado a Rusia de niños ucranianos no acompañados organizado por las autoridades de este país.



Dijo que hay falta de claridad y transparencia en relación al número de afectados, las circunstancias y la categoría de niños traslados, lo que puede amenazar el retorno a sus familias.



Por otro lado, las investigaciones que la comisión ha realizado en Jersón y Zaporiyia han revelado un "uso generalizado y sistemático de la tortura por parte de las fuerzas armadas rusas", en particular contra personas acusadas de ser informantes de las fuerzas armadas de Ucrania.



La brutalidad documentada es extrema a tal punto de causar en ocasiones la muerte de las personas torturadas. Además, los investigadores pudieron establecer que en Jersón se perpetró violencia sexual contra mujeres de edades entre 19 y 83 años.



(Le puede interesar: El espía de China que se habría infiltrado en las entrañas del poder en el Reino Unido)

Facebook Twitter Linkedin

Bombardeos en la ciudad de Jersón. Foto: Genya Savilov/AFP

El colombiano Pablo de Greiff, miembro de la comisión, dijo que es imposible determinar el número de personas torturadas y muertas por esta práctica en vista de que no se tiene acceso a los centros de detención donde esto está ocurriendo y que están controlados por Rusia.



"Creo que lo importante en este momento es enfatizar la naturaleza generalizada de estas prácticas y que son suficientemente graves como para causar la muerte de alguien", comentó.

Esta comisión, que fue creada poco después del inicio de la guerra por parte de Rusia, a finales de febrero de 2022, no ha recibido respuesta a ninguna de las comunicaciones que ha remitido al Gobierno de Moscú.



Su segundo mandato anual concluirá el próximo marzo, cuando presentará un informe actualizado al Consejo de Derechos Humanos, que puede decidir prorrogar su misión por un año adicional.



(Además: ¿España tendrá nuevo presidente? Feijóo se someterá a debate de investidura este martes)

Comisión lleva una lista de los responsables

La comisión de la ONU también dijo este lunes que está actualizando con regularidad una lista con la identidad de los autores de violaciones de derechos humanos que entregará en el futuro a la instancia pertinente de Naciones Unidas para que la resguarde.



Esa lista incluye no solo nombres de individuos, sino también de entidades que tienen responsabilidad con la comisión de crímenes, de acuerdo a los hallazgos realizados por la comisión, dijo su presidente, Erik Møse, en la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Facebook Twitter Linkedin

Ataque ruso contra un mercado en Kostyantynivka. Foto: EFE

Además, ese listado contiene nombres que van desde lo más alto hasta lo más bajo de la jerarquía con responsabilidad en las violaciones y será entregada en el momento oportuno al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.



El organismo que dirige Türk custodia varias listas de este tipo, como las que contienen la identidad de responsables del genocidio de la minoría rohinyá en Birmania o de los crímenes durante la guerra civil que se desató en Siria en 2011.

El contenido de esas listas se mantiene en reserva y su objetivo es servir de base de una acusación penal cuando estas situaciones sean juzgadas por instancias de justicia nacionales o internacionales.

*Con EFE