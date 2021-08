Colombia: conozca las restricciones para entrar a Francia

La embajada de Francia en Colombia declaró que para ingresar al territorio francés, los turistas deberán tener un esquema completo de vacunación. Sin embargo, no todos los biológicos sirven, estos deberán contar con el aval de la Agencia Europea de Medicamentos (Ema).



(Lea también: España prorroga restricciones para ingreso de viajeros desde Colombia)

En ese sentido, solo se les permitirá la entrada a Francia a los viajeros que hayan recibido las dos dosis de la vacuna Comirnaty desarrollada por Pfizer, Moderna, AstraZeneca y los que hayan recibido una dosis de Janssen/Johnson & Johnson.



Para esta última, los viajeros tendrán que haber superado los 28 días después de la vacuna y en las de dos dosis, se permitirá después de siete días al momento de la segunda dosis.



Para las personas no vacunadas se les exigirá una prueba PCR o de antígenos covid-19 negativa de menos de 48 horas antes del vuelo, a excepción de los niños menores de 11 años. Igualmente, en el momento de arribo a Francia, se deberá presentar otra prueba de antígenos covid-19 negativa.



(Le puede interesar: ¿Qué pasará con los colombianos frente al pasaporte covid europeo?)



De igual manera, los viajeros no vacunados serán sometidos a una cuarentena, que se pronunciará por decreto prefectoral francés a su llegada al país galo durante un periodo de diez días, con restricciones sobre el periodo de extensión del aislamiento, exceptuando en caso de tránsito en una zona internacional.



“Desde el 18 de julio de 2021, los viajeros procedentes de un país “rojo” con un esquema de vacunación completo ya no necesitan un motivo imperioso para viajar, ni tienen que presentar una prueba o realizar un autoaislamiento. Para los ciudadanos no-franceses, esta medida aplica de momento solamente para las estancias cortas (“court-séjour”) y los estudiantes”, agregó la embajada de Francia en Colombia.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

Más noticias