La nueva Ley de la Memoria Democrática, mejor conocida como ‘Ley de Nietos’, fue aprobada el pasado 10 de octubre, y permitirá que hijos y nietos de españoles, así como también españoles que hayan perdido su nacionalidad por matrimonio, puedan solicitar la nacionalidad española sin necesidad de haber nacido ni vivido en el país.



“Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española”, explica el recién aprobado proyecto de ley.



También menciona que los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 pueden hacer la solicitud a la ley.



La ley, si bien ya fue aprobada, no entrará en vigor hasta que no sea publicada en el Boletín Oficial de Estado (BOE).



Así mismo, la ley otorgará un plazo dos años para poder presentar las solicitudes, explica el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Aunque el Consejo de Ministros podría acordar la prórroga por un año más, la recomendación es darle inicio al proceso de solicitud lo antes posible.



El objetivo de la ley es reconocer y reparar a los exiliados españoles víctimas de la dictadura franquista, así como también crear consciencia sobre aquellos momentos críticos de la historia Española.



La ley tiene como objetivo final “fomentar la convivencia pacífica y el continuo desarrollo de nuestra democracia”, explica el proyecto.



El gobierno de España tiene planeado otorgar la nacionalidad a 350.000 descendientes de emigrantes españoles alrededor del mundo. Sin embargo, tener el pasaporte español no representa necesariamente tener los beneficios de los ciudadanos, según mencionó el portal Voz de América.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

