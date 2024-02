Colombianos, entre las nacionalidades que más reciben permiso para trabajar en España

Salir del país con el objetivo de buscar mejores oportunidades en otras ciudades ha sido uno de los principales retos de los colombianos durante los últimos años.



Miles de ciudadanos han dejado su vida en el país y se han arriesgado a emprender nuevos caminos en países y continentes que desconocían.



Y si bien es cierto que algunos deciden migrar de manera ilegal, alrededor del mundo hay muchos países que ofrecen oportunidades para que los colombianos puedan acceder a un permiso de trabajo e iniciar una vida en el extranjero de forma legal.



Este es el caso de España, uno de los destinos preferidos por los latinos y el país que ha recibido a miles de ciudadanos colombianos en los últimos años.



Según portales internacionales, los permisos de trabajo concedidos a extranjeros superaron los índices de años anteriores y se marcaron las mejores cifras en los datos que facilita el Ministerio de Trabajo y Economía Social.



En dicha entrega, los marroquíes, los colombianos y los hondureños fueron los ciudadanos ajenos a una nacionalidad de la Unión Europea que obtuvieron más permisos de trabajo en el año anterior (2023).



Dicho esto, es válido resaltar que los colombianos fueron quienes más permisos de trabajo obtuvieron en toda la comunidad latina, con 21.911 casos aprobados entre enero y septiembre de 2023.

La cultura, arquitectura y gastronomía de España atraen a los colombianos. Foto: Istock

Sin embargo, las autorizaciones para solicitudes de residencia y de empleo en España pueden tardar un tiempo superior a 90 días o inferior a cinco años, dependiendo del tipo de trámite.



Dentro de los requisitos primordiales está no ser ciudadano de la Unión Europea, no estar en condición de ilegal en territorio español y no tener antecedentes penales.

Estas son las ofertas de trabajo que hay en España para extranjeros en 2024

Según el Instituto Nacional de Estadística de España (INE), hay una gran cantidad de trabajos demandados por los extranjeros, entre los que se encuentran: personal de servicios domésticos, construcción, industria, hostelería y turismo y atención al cliente. En su mayoría destacan los empleos de mano de obra.



En dichos campos, los oficios más solicitados son: electricista, operador de grúa, carpintero metálico, montadores e instaladores de carpintería metálica. Además de trabajadores marítimos, como camareros de buque, contramaestres y camareros de barco.



Para conocer más información sobre las solicitudes de residencia temporal y de trabajo, visite la página del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España.

Oferta de empleos en España para colombianos, no es necesario ser profesional Foto: iStock

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

