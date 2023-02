El premio de la Embajada de Colombia a diez colombianos que dejan en alto el nombre del país es un homenaje al migrante este año. A través del reconocimiento a una decena de personas que se desempeñan en diferentes ámbitos, rinde un reconocimiento a todos aquellos que han forjado una nueva vida fuera de nuestras fronteras y proyectan una buena imagen de Colombia a través de sus obras.



(Le recomendamos: Una colombiana decapitada y el grave panorama de la violencia machista en España)

Desde 2015 la Embajada otorga estos premios y demuestra que el talento colombiano está presente en las áreas más diversas. Este año destacó trayectorias en los ámbitos social, empresarial, científico, deportivo y artístico. “Su arduo trabajo, dedicación y pasión han sido reconocidos y recompensados en una nación que valora la diversidad y el talento”, señaló el embajador, Eduardo Ávila Navarrete. “Su presencia aquí hoy es una muestra de su impacto y de su capacidad de superación”, agregó.



(Puede leer: Video: cantos de aves alertan a la gente momentos antes de terremoto en Turquía)



En ese sentido, Harvin Orozco, creador del grupo Lakama, explica que el premio “da visibilidad a la persona que emigra y deja a la familia y a los amigos, que se hace fuerte ante las adversidades y vuelve a empezar”. Y que, además de las dificultades que atraviesa todo migrante, debe lidiar con la mala fama que padece el país ante algunos sectores internacionales.



“Los colombianos luchamos día a día contra este estigma —explicó Orozco a EL TIEMPO—, y la forma correcta de cambiar esa mentalidad es sobresaliendo con trabajo, con dedicación y demostrando que Colombia es pasión, es amor, es lucha, es sacrificio”. Agrega que el esfuerzo se alimenta del “amor patrio por un país maravilloso con la gente más linda del mundo”.



Orozco es uno de los premiados que dejan buen sabor de boca. Su grupo cuenta con varios locales inclusivos en el barrio de Chueca, en Madrid. Su último restaurante, Aguapanela, sirve platos típicos en un ambiente agradable que recrea atmósferas colombianas en distintos salones, como los manglares o el desierto guajiro.



(Además: Terremoto en Turquía y Siria: encuentran con vida a futbolista entre escombros)



En el ámbito de la gastronomía, también fue reconocida la trayectoria de José Humberto Martínez, fundador de las panaderías José Pan, todo un emblema colombiano en Madrid. Fue uno de los lugares pioneros al que acudían los colombianos en busca de pandeyucas, almojábanas y roscones en España. Ahora tiene varias sedes, en las que trabajan más de cien connacionales. Aseguró que el reconocimiento es muy “importante” para su país, su familia y “para todos los colombianos que han salido de nuestra tierra”.



En las islas Canarias también está presente el sabor colombiano. Da fe de ello el Café Regina, bautizado en honor de la abuela de su propietario, Mario Gil, otro de los premiados. Como cabeza del consorcio empresarial M&M Restauración, Gil ha llevado el aroma de nuestro café a más de siete establecimientos, que se proveen con grano cultivado en Caldas.



(Lea también: Terremotos en Turquía y Siria: las claves para dimensionar la enorme tragedia)



De representar el alimento para el alma se encargaron Stefany Moreno y Yeison García, bailarina y poeta, respectivamente.

Estoy profundamente orgulloso de haber nacido en Colombia, al igual que lo estoy de todo lo que he vivido en España; soy de ambas tierras. FACEBOOK

TWITTER

Moreno se dedica a la salsa acrobática y otros ritmos latinos. Lleva 24 años de vida artística. Es maestra y directora artística de la Escuela Estrellas Mundiales de la Danza, con más de diez años de funcionamiento. Ha pisado escenarios en lugares tan lejanos como Los Ángeles y ha competido en concursos como Got Talent. Al recibir el premio recordó el esfuerzo y la dedicación que necesitó para salir adelante en un país que no la vio nacer.



García, que llegó a España con nueve años, es el director de Conciencia Afro, una propuesta artística, cultural y política que destaca el valor afro. Es graduado en Ciencias Políticas y cursó un máster en Metodología de Investigación en Ciencias Sociales. Y también es poeta. Protagonizó uno de los momentos más emotivos al leer algunos versos cuando recibió el premio. “Estoy profundamente orgulloso de haber nacido en Colombia, al igual que lo estoy de todo lo que he vivido en España; soy de ambas tierras”, asegura el autor del poemario Derecho de admisión.



(Siga leyendo: 'Pensamos que era el apocalipsis': sobreviviente de terremoto en Turquía)

Facebook Twitter Linkedin

Yeisón García, John J. Romero, Gabriel Echeverry, Stefany Moreno, Eduardo Ávila, Mónica Montaño, Martha Goyeneche, Juan Andrés Echeverri, Harvin Orozco, Mario Gil, Claudia Forero y José H. Rodríguez. Foto: Cortesía de la Embajada de Colombia en España.

Con la sociedad en la cabeza

El aspecto social brilló en los reconocimientos desde varios ángulos. John Jairo Romero es representante de víctimas en el exterior y fundador de la asociación Revivir, que ha asesorado a más de 900 familias. Promueve el proceso de memoria histórica y reivindica los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral, la no repetición y el retorno. Reveló que llegó a España “para salvaguardar la vida” y expresó su deseo de “morir en Colombia”.



La activista Mónica Montaño Garcés lucha por la erradicación de los tugurios donde malviven miles de trabajadores del sector agrario en regiones como Huelva, al oriente de España. Es docente de la Facultad de Psicología, Educación y Ciencias del Deporte de la Universidad de Huelva y empresaria del sector portuario. Es secretaria de Organización del partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Lepe y secretaria de Migraciones de Huelva.



Martha Patricia Goyeneche Guevara, por otra parte, se destaca en el mundo de las comunicaciones. Periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con especialización en documentales de la Pontificia Universidad Javeriana, trabaja con el Gobierno de Málaga en el programa radial Nuevos Malagueños. Con su micrófono se dedica desde 2007 a comentar aspectos de la migración y entrevista a personas que se destacan fuera de su país de origen. Toca todos los temas que atañen a la diversidad de culturas: lenguaje, asociaciones, aspectos legales, gastronomía, folclor…



(Además: Terremoto en Turquía: desgarradores videos de niños rescatados entre escombros)

Ciencia y deporte

Los premios también destacaron la labor de colombianos que trabajan por los demás en el ámbito científico. Juan Andrés Echeverri Cifuentes es egresado de la Universidad CES de Medellín. Llegó a España en 2008, cuando comenzó su formación en Cirugía General y del Aparato Digestivo. Desde hace cuatro años forma parte de la Unidad de Trasplante y Cirugía Hepatobiliar del Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander, al norte de la península. “A lo largo de su carrera profesional y su especialidad, ha logrado aumentar el acceso a órganos a muchos enfermos en lista de espera”, señala la Embajada, que enfatiza en que ha salvado “cientos de vidas”.



Y, como no podía faltar, también el deporte colombiano brilla en España. Lo hace con el nombre de Pablo Echeverry, un joven motociclista de 20 años que tiene más de 14 en experiencia en circuitos y campeonatos de sitios como Italia y España. Compite por segundo año en la Copa Aprilia Rs 660, en Italia, donde ya pisó el podio. Su próxima carrera tendrá lugar el 8 y 9 de octubre en Imola (Italia). Se declara “orgulloso de llevar la bandera” de su país a “todos los circuitos”. Reside en Palma de Mallorca y esta vez también ganó premio, pero no en una carrera de motos.



(Puede leer: 'Te vamos a convertir en una chica y le enviaremos el video a tu esposa')

Facebook Twitter Linkedin

Bandera de España Foto: iStock

Contribuciones de la migración

En las palabras que el embajador dirigió a los presentes, destacó la importancia de la migración colombiana en España en diferentes aspectos. En el laboral, “ha contribuido a la economía española a través del aumento de fuerza laboral y el flujo de remesas enviadas a Colombia”. En el cultural “ha enriquecido la sociedad española con la riqueza de la cultura colombiana”. En lo social, “ha creado comunidades colombianas en España”, que ayudan a los migrantes a “mantener su identidad cultural mientras construyen vidas en su nuevo hogar”.



La premiación tuvo lugar el 31 de enero en la sede de la Embajada en Madrid, donde cerca de 70 invitados degustaron pasabocas típicos.



(Puede leer: Jefe de la mafia italiano fue un fugitivo durante 16 años fingiendo ser pizzero)



Más de 70 colombianos han recibido este reconocimiento a su buena labor a lo largo de los ocho años de vida del premio. Algunos de ellos han sido los futbolistas Radamel Falcao García y Leicy Santos; el pintor Duván López; los empresarios Almudena y Ana Espinosa, Óscar Colmenares (del restaurante New York Burger), Elizabet Delgado (de los restaurantes típicos Patacón Pisao y La Rochela); los chefs Jon Giraldo (de Anormal) y Andrés Felipe López (de Mugaritz); el horticultor Andrés Daroca; las diseñadoras Melissa Losada-Bofill, Marcela Vélez Osorno y Paola Quintana; el investigador en medicina Marco Marzola Payarés; el peluquero Eduardo Sánchez; el actor Juan Pablo Shuk; los músicos Rubén Darío Reina y Juan Alonso Mendoza; y la empresaria Beatriz Fernández (de Crepes & Waffles).

JUANITA SAMPER OSPINA

PARA EL TIEMPO

MADRID