El fin de la norma de expulsión rápida en Estados Unidos conocida como Título 42, y la reciente expulsión de migrantes colombianos que buscaban entrar irregularmente a ese país, ha mostrado un recrudecimiento de las medidas migratorias a aquellos que buscan cumplir el "sueño americano".



Existen muchos motivos por los que una persona que intenta cruzar la frontera, o que ya está dentro del país, puede ser expulsada.



Si bien la principal razón es por no contar con documentación suficiente o autorización previa para entrar legalmente al país, existen otros motivos por los cuales una persona podría ser expulsada de Estados Unidos; aquí le contamos cuáles son.



En Estados Unidos, las autoridades migratorias tienen la potestad de negar el ingreso, o expulsar de ese país a cualquier persona que cometa alguna acción considerada dentro de las grounds of inadmissibility, o causas de inadmisibilidad de ese país.



Esto también aplica a migrantes legales, personas que ya estén dentro de los Estados Unidos, o incluso a residentes permanentes legales.



Colombianos retornados de EE. UU. tras llegar al aeropuerto El Dorado Algunos denunciaron maltratos. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Principales motivos de expulsión de Estados Unidos

Existen dos momentos en los que una persona puede ser detenida por las autoridades migratorias: las detenciones en la frontera o en un puerto de entrada, y las aprehendidas en el interior de dicho país.



La Organización de los Estados Americanos especifica las razones de expulsión para cada caso en su informe “Inmigración en Estados Unidos: Detenciones y debido proceso”.



Para el primer caso, aquellos migrantes detenidos por las autoridades serán quienes no puedan probar su ciudadanía estadounidense, residencia legal permanente válida, o la posesión de una visa válida.



Para el segundo caso, también pueden ser detenidos los no ciudadanos que sean aprehendidos en el interior cuando hayan ingresado a Estados Unidos de forma ilegal; los ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes que no puedan probar su estatus migratorio; o los no ciudadanos que hayan violado leyes migratorias después de su entrada, convirtiéndose así en "deportables".



Migrantes intentan llegar a EE.UU. Foto: EFE/Abraham Pineda-Jacome

Título 8, la nueva norma que rige para expulsar migrantes

El fin del Título 42 no significó lo que muchos migrantes anhelaban.



El levantamiento de esta medida sólo implicó que se volvería a expulsar a migrantes irregulares bajo otras normas, entre esas el conocido Título 8, el cual no solo permite expulsar a personas que no tienen una causa probable de asilo, sino que la lista incluye, además de sanciones que van hasta cinco años de inadmisibilidad para entrar a Estados Unidos, las siguientes razones de expulsión:



- Aquellos que intenten ingresar o hayan ingresado a Estados Unidos sin haber sido admitidos o en libertad condicional luego de la inspección de un oficial de inmigración en un puerto de entrada designado, y que no hayan establecido a satisfacción del oficial de inmigración que ha estado físicamente presente en el país continuamente durante el período de 2 años inmediatamente anterior a la fecha de determinación de inadmisibilidad.

San Ysidro, California, frontera entre Estados Unidos y México. Foto: AFP

- Si un agente del DHS determina que un extranjero no puede entrar porque es inadmisible en virtud de la Sección 212 de la Ley de Inmigración.



- Personas que fueron deportadas anteriormente y no han cumplido el tiempo de castigo.



- Individuos que han cometido crímenes o delitos que los convierten en una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.



- Personas que han cometido delitos de bajeza moral.



- Cualquier extranjero que haya sido condenado por un delito que implique depravación moral cometido dentro de los cinco años (o 10 años en el caso de un extranjero que tenga el estatus de residente permanente legal según la sección 1255(j) de este título) después de la fecha de admisión, y haya sido condenado por un delito por el que pueda imponerse una pena de un año o más.- Personas que tengan múltiples condenas penales.

Orden de procesamiento Título 8:

▪️ 1°: Viajeros con documentos legales de entrada

▪ 2do: Indocumentados que tienen una cita en la aplicación #CBPOne

▪ 3: Indocumentados sin cita https://t.co/of0xw7AnO9 pic.twitter.com/L3OWjAJEBm — CBP (@CBP) May 28, 2023

Otras causas de inadmisibilidad

En la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense, se establecen los motivos de inadmisibilidad por los que una persona podría ser expulsada de ese país.



Además de los ya mencionados anteriormente, otras causas de inadmisibilidad son:



Bajo el Título 8, las personas y familias que lleguen sin autorización pueden ser deportadas y los no ciudadanos pueden ser deportados a su país de origen. No ponga su vida en riesgo emprendiendo un viaje tan peligroso solo para ser deportado. pic.twitter.com/lj20J8PX4A — CBP (@CBP) May 28, 2023

- Ser un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Como por ejemplo, pertenecer a pandillas

- Sufrir una enfermedad física o mental que lo convierta en un peligro para otras personas.

- "Abusador de drogas": por este termino las autoridades entienden que es aquella persona que ha consumido una sustancia ilícita más de una vez en los últimos tres años.

- Ser familiar de un traficante de drogas si se ha beneficiado de las ganancias de dicha actividad en los últimos cinco años.

- Haber participado en espionaje o sabotaje.

- Haber participado en un genocidio.

- Haber asegurado falsamente que se es ciudadano americano.

- Presentar documentos falsos ante un oficial migratorio o un consulado

- Estar casado con más de una persona al mismo tiempo. Estos son los casos de bigamia y poligamia.

- Ser partícipe en un secuestro internacional de niños.

- Si ha tenido una visa de intercambio J-1 y está aún sujeto a estar dos años fuera del territorio.

- Carga pública. Sospecha de que se pueda convertir en una fuente de gasto para las arcas públicas de Estados Unidos.

Santiago Andrés Venera Salazar

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO