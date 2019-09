Colombianos 'sefardíes', de los que más solicitan ciudadanía española

Alrededor de 110 mil personas de 60 países solicitaron la nacionalidad española por tener pasado sefardí. Según el Ministerio de Justicia de ese país, a finales de septiembre Colombia era el tercero en volumen con 2.673 peticiones, tras México (6.975) y Venezuela (6.601).



El plazo para formalizar las aspiraciones vence este martes a medianoche. Comenzó en junio de 2015, cuando se promulgó la ley 12 con el objetivo específico de compensar por la expulsión de los judíos de España en 1492, bajo el mandato de los Reyes Católicos.

Al inicio se presentó un goteo, que fue aumentando con el paso del tiempo. Pero en septiembre de este año se produjo un aguacero, en el que se contaron hasta 50 mil solicitudes.



Se aceptan peticiones hasta el 1 de octubre, aunque no se cumplan con todos los requisitos. Basta un documento de la Federación de Comunidades Judías de España que asegure que se ha solicitado el certificado de origen sefardí y otro del Instituto Cervantes que demuestre estar inscrito en las pruebas sobre Lengua (que no se aplica para países cuyo idioma sea el español) y Constitución y Realidad españolas.



Los aspirantes tienen ahora un año más para completar la documentación y se calcula que la tramitación interna de cada expediente toma alrededor de otro año. El proceso, pues, puede seguir hasta 2021.

“Es importante para ofrecerles a nuestros hijos la posibilidad de trabajar o estudiar en España o en cualquier país de la Unión Europea”, dice Martha Lucía, colombiana que también será española a partir de diciembre de este año. “La opción de tener dos nacionalidades a los jóvenes les abre el espectro profesional en un mundo tan competido”, agrega.

Plaza España en Madrid. Foto: Tomada de Google Maps

En un principio, la ley vencía en junio de 2018, pero ante el interés despertado se prorrogó hasta ahora. Aunque se pensó en volverlo a aplazar, no es posible en el estado político de España, con un gobierno en funciones.

Polémicas

La medida no ha estado exenta de polémicas. Muchos criticaron un interés español por acercar inversiones extranjeras; sobre todo en materia de bienes inmuebles.



También hay un recaudo de cerca de 500 euros entre el acta notarial, las tasas y los exámenes del Instituto Cervantes. Esto, sin contar el beneficio para el país en el sector de viajes, puesto que las personas deben surtir una parte del trámite en España.



Por otro lado, se ha visto cómo algunos despachos de abogados se especializaron en tramitar las solicitudes de nacionalidades en los países con mayor número de interesados. Aunque los precios varían, en Colombia están en torno a los tres mil euros (unos diez millones de pesos). En algunas partes alcanzan los cinco mil euros (más de 15 millones de pesos).

En marzo de este año se presentó una de las mayores polémicas, cuando el Consulado de España en Colombia detuvo la inscripción de solicitudes.



Según explicaron entonces fuentes diplomáticas a los medios nacionales, la Policía española abrió una investigación para determinar si se estaba realizando una interpretación demasiado laxa de la ley, ante el alto número de aspirantes. Se trató, sin embargo, de una suspensión temporal.

Exámenes

Aparte de demostrar la relación genealógica sefardí (España se dice Sefarad en hebreo), los nexos con la madre patria y surtir trámites notariales, los aspirantes a la nueva nacionalidad deben superar un examen de conocimientos sobre España, que incluye preguntas que algunos españoles desconocen.



Se trata de una prueba elaborada por el Instituto Cervantes, que también deben responder los residentes en España que aspiran a obtener la nacionalidad del país y que determina si el interesado cuenta con los conocimientos constitucionales y socioculturales necesarios para ser español.



Las siguientes son algunas de las preguntas que pueden figurar en el examen (resultados al final de este artículo):



1. ¿De cuántos miembros se compone el Congreso de los Diputados?

A. 400.

B. 350.

C. 300.



2. La sede oficial del Rey de España es…

A. El Palacio Real.

B. El Palacio de la Zarzuela.

C. El Palacio de la Moncloa.



3. En España no se regulan mediante ley las causas de separación y disolución matrimonial.

A. Verdadero.

B. Falso.



4. La baja por maternidad en España, de carácter general por un solo hijo, puede ser de hasta…

A. 20 semanas.

B. 16 semanas.

C. 10 semanas.



5. ¿Cuántas veces ha reformado España su Constitución para adaptarse a las decisiones y directivas europeas?

A. Dos veces.

B. Ninguna.

C. Una vez.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal EL TIEMPO

Madrid