El colombiano Luis Hernando Muñoz, que lleva 36 años en Donestk, aseguró en una entrevista con Blu Radio, que Rusia no invadió Ucrania, sino que se trata de una 'operación militar especial' para salvarlos del gobierno actual.



Según el colombiano, en Ucrania hay bandas paramilitares que llevan ocho años hostigando a toda persona que tenga una ideología separatista , y dijo:



"Se siente zozobra. La milicia local ha tratado de sacar a las bandas paramilitares que nos tienen asediados desde hace ocho años, pero aún no se consigue. Todo el día he escuchado fuertes explosiones. Alguien me llamó y me dijo que la más cercana explotó a cinco kilómetros cerca de mi casa. Eso lo pone a uno un poco nervioso. Llevamos sin agua casi 10 días, tres cuartas partes de la ciudad".



Además, Luis Fernando Muñoz, negó que haya víctimas civiles en el conflicto que azota a Ucrania, desde hace casi ocho días.



"Eso no lo está haciendo Putin (matar civiles). Él está solamente acabando objetivos militares. Eso es desinformación. He visto 20 fakes que salen cada día", puntualizó Muñoz, que negó las versiones de periodistas en la zona de guerra. "Eso no es una invasión, es una operación militar especial", agregó.



En medio del dialógo con Blu Radio, el colombiano, cuestionó la procedencia del presidente Volodímir Zelensky, y aseguró que es un hombre débil y temeroso con los extremistas radicales de extrema derecha.



El residente colombiano, expresó que lo que están viviendo en Ucrania es difícil de digerir y tiene tintes surrealistas. Según su versión, de 150.000 soldados, unos 40.000 o 60.000 son paramilitares.



"Nadie cree en lo que pasa porque es surrealismo totalmente. Aquí hay gente que dice que el abuelo de Zelensky se revuelca en su tumba de ver lo que hace el nieto. El presidente Zelensky le tiene miedo a los paramilitares neonazis y por eso hace lo que hace. Los ucranianos no son fascistas, de ninguna manera, porque es solamente ese 2% que no alcanzó ni siquiera a pasar en las elecciones los que dominan. Son radicales", explicó Muñoz.

En la entrevista, el colombiano también cuestionó la manera como los medios de comunicación del mundo están informando sobre Ucrania, ya que, considera que solo se está siguiendo la narrativa de Estados Unidos.



"Están desinformados por la narrativa de la Casa Blanca. Yo sí soy prorruso, ¿por qué? Porque llevo ocho años sufriendo esta guerra aquí. No se imaginan, no deseo que nadie se lo imagine, aunque en Colombia hay muchas localidades que sufrieron durante 52 años la guerra que parece no tener fin. Nosotros en ocho años tuvimos la desgracia de retroceder en el tiempo, porque la economía colapsó. Mi sobrino fue asesinado por una bomba. Hubo más de 200 menores de edad asesinados, de qué estamos hablando que en Ucrania están matando civiles, son los mismos paramilitares y el presidente Zelensky acaba de darles 52.000 fusiles a la gente en la calle ya liberar prisioneros que fueron condenados por crímenes de lesa humanidad", sostuvo, Luis Hernando Muñoz.



Tras la tensa situación se está viviendo en Ucrania, Muñoz, dijo que estaba un poco nervioso por lo que está pasando, y que llevan 10 días sin agua, pues tres cuartas partes de la ciudad donde se encuentra no tienen, ni fría, ni caliente.



Cabe resaltar, que al final, la entrevista se tornó un poco tensa porque el colombiano dijo ser pro ruso y haber vivido las consecuencias de la guerra interna porque uno de sus sobrinos murió, y además, aseguró haber perdido su capital por culpa del conflicto.

EL TIEMPO