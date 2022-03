Julián Andrés Molina, un colombiano que está estudiando en Rusia, fue capturado en las últimas horas al ser señalado de participar supuestamente en protestas contra la guerra de Ucrania.



Molina, de 19 años, le contó a ‘Noticias Caracol’ que transitaba hacia el Teatro Bolshói, de Moscú, cuando las autoridades lo detuvieron.

‘Me dijeron que era por protestar’

“Hice una foto del teatro y cuando iba a devolverme para el metro dos policías me llegaron por la espalda, me llevaron a una camioneta y me quitaron el celular, la maleta y el pasaporte”, reveló.

No nos imaginamos que una cosa de estas fuera a pasar FACEBOOK

TWITTER

Sin aparente explicación alguna, al joven lo hicieron firmar un documento en el que aceptó haber infringido las leyes rusas.



“Me dijeron que era por protestar. Yo siempre intenté decirles que yo no estaba protestando, sino que estaba caminando por el teatro y les dije que era turista y estudiante, pero para ellos eso no tenía importancia”, dijo.



(Siga leyendo: Francotirador habría matado a general ruso a 1.500 metros de distancia).



Según su mamá, Edtih Calderón, el joven ya tenía planeado regresar al país ante las tensiones que se viven en Rusia. Por tanto, viajó a Moscú para dar un último recorrido, pero fue allí cuando se presentó la captura.



“Quiso tomarse unas fotos en la Plaza Roja, me comentó que iba a ir allá y después de un tiempo ya no tuve comunicación con él. (…) Ha sido muy difícil. No nos imaginamos que una cosa de estas fuera a pasar”, aseguró Calderón a ‘Noticias Caracol’.

Sanción de 10 mil rublos

La Embajada debía estar más atenta con ellos y más con los que viven cerca a la frontera con Ucrania FACEBOOK

TWITTER

Luego de una audiencia, a Molina le impusieron una multa por 10 mil rublos, algo más de 275 mil pesos colombianos, y le permitieron salir de Rusia.



“Ya podemos estar más tranquilos. Ojalá que alcance y que pueda llegar”, añadió la mamá.



(Además: En fotos: Zhytomyr, ciudad de Ucrania, quedó destrozada tras ataques rusos).



Giovanny Rincón, un estudiante de doctorado en Rusia, le colaboró al joven como traductor para surtir los trámites pertinentes e hizo un llamado a las autoridades diplomáticas de Colombia para estar más pendiente de estos temas.



“Tenemos a cientos de estudiantes colombianos en Rusia, pero la Embajada debía estar más atenta con ellos y más con los que viven cerca a la frontera con Ucrania. No está ocurriendo en este momento”, precisó en el noticiero mencionado.De acuerdo con Rincón, el cónsul de Colombia en Rusia solo se comunicó con Julián Andrés cuando ya se había solucionado su problema.

Facebook Twitter Linkedin

Miles de personas han sido detenidas tras protestar contra la guerra en varias ciudades de Rusia. Foto: ANATOLY MALTSEV / EFE

El joven, según señaló, estará encontrándose con las autoridades colombianas y luego partirá al aeropuerto a tomar el vuelo programado para este lunes 7 de marzo.



Cuestionado por el noticiero, dijo que volvería a Rusia el “otro semestre o cuando la situación mejore”.



(No deje de leer: Recomendaciones del Gobierno de EE.UU. para protegerse de un ataque nuclear).



Vale decir que, como reseñó este diario, más de 5.000 personas fueron detenidas el pasado domingo, 6 de marzo, en unas 60 localidades de Rusia por participar en protestas no autorizadas contra la intervención militar en Ucrania, indicó la ONG OVD-Info.



A partir de datos de la ONG, más de 13.000 manifestantes han sido capturados en Rusia desde que el 24 de febrero empezaron las operaciones militares. Moscú y San Petersburgo son dos de las ciudades que más concentraciones han presentado.

Facebook Twitter Linkedin

Una mujer es detenida por la policía rusa durante una protesta contra la guerra en Moscú. Foto: Alexander Nemenov. AFP

Todo esto se presenta en medio de nueva ley impuesta por el Kremlin que reprime “las informaciones falsas” sobre las actividades del ejército ruso en Ucrania. La norma ahora señala que, quien incurra en el delito, se someterá a penas que van desde multas a 15 años de prisión.



De hecho, medios de comunicación rusos medios rusos y extranjeros, como la 'BBC', suspendieron sus actividades en el territorio.

Más noticias

- Ucrania tras una semana de invasión rusa: vea en fotos el antes y después.

- En video: misil ruso impacta en calle con civiles que huían de Kiev.

- Donald Trump ‘bromea’ y propone bombardear a Rusia y culpar a China.

- Millonario ruso ofrece un millón de dólares por ‘cabeza’ de Vladimir Putin.

Tendencias EL TIEMPO