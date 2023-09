La guerra entre Ucrania y Rusia dejó una nueva víctima colombiana. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, con corte a septiembre de 2023, 9.177 civiles han muerto, mientras que el número de soldados fallecidos es más alarmante.

(Lea también: Otro colombiano murió en la guerra entre Ucrania y Rusia: era padre de dos niños).

Cerca de 500.000 militares han caído por cuenta del conflicto, según cifras de funcionarios de Estados Unidos, citadas por el diario New York Times. A ellas se sumó el huilense Alejandro Herrera Evia.

Fue soldado profesional y trabajó en la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI). Empacó maletas en diciembre de 2022 y, pese a los pedidos de su familia, viajó a Ucrania para unirse a las filas de grupos militares que ayudan al Ejército de ese país.

"Le dio por irse. Yo le pedía 'véngase, mijito'. Me decía: 'No, mami, yo me vine por una meta, ayudarlos a ustedes. Yo no me voy'", contó su mamá María del Carmen para medios locales.

(Además: 'Me tratan como a un perro': mercenarios colombianos denuncian humillaciones en Ucrania).

La advertencia que había hecho exsoldado colombiano en Ucrania

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Herrera Evia, exsoldado colombiano. Foto: Archivo particular.

Tan pronto arribó a Ucrania, les hizo una advertencia a los colombianos que tenían planeado unirse a grupos militares. "Analicen bien, no es por desanimarlos, es porque si vienen, vengan preparados psicológicamente a lo que se van a enfrentar", escribió en una publicación de Facebook.

La destrucción por cuenta de la guerra lo había impresionado: "Vea cómo quedan los árboles de la cantidad de granadas y misiles que caen día y noche en nuestras posiciones".

Esos misiles cobraron su vida. De acuerdo con versiones preliminares, el colombiano fue víctima de un bombardeo. A principios de este mes de septiembre, la familia recibió una llamada para notificarles que había muerto.

"Hablé con él días antes. Me dijo: 'Mami, si me llega a pasar algo, ya les he dicho que tengan fuerza'. Mis otros hermanos también la necesitan'. Ahí yo lo vi como triste", aseguró la señora María del Carmen.

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Herrera. Foto: Archivo particular.

(Siga leyendo: Los detalles de la muerte de colombianos en Ucrania, demoraron en encontrarlos).

Herrera tenía una esposa y un hijo en Huila, con quienes había intentado en 2022 ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, los deportaron, por lo que decidió emprender nuevos rumbos en Europa.

La Embajada de Colombia en Polonia ya se comunicó con la familia para explicarles el procedimiento a seguir con tal de que pueda ser repatriado. Eso sí, les dijeron que el proceso puede demorar hasta tres meses y solo pueden entregarles las cenizas.

"Pido ayuda para que me lo manden entero. Él se fue vivo y ahora me lo mandan en una bolsa. Yo lo quiero enterrar acá, no quiero que me envíen cenizas", expresó su mamá.

Los colombianos que han muerto en Ucrania

A finales de agosto murió Ronald Andrés Navarro Solano, de 39 años, quien se había desempeñado como soldado profesional tras formarse en la escuela militar José María Córdova, de Bogotá.

Facebook Twitter Linkedin

Ronald Andrés Navarro Solano, colombiano. Foto: Redes sociales

Navarro estaba en Ucrania desde enero de 2023. En circunstancias que están por establecerse, el guajiro perdió la vida.



"Nuestro querido hermano colombiano Ronald Andrés Navarro Solano, que había estado sirviendo en Ucrania como voluntario, sucumbió en el campo de batalla. Honor, gloria y gratitud a nuestro hermano", expresó el grupo denominado Voluntarios Internacionales por Ucrania en redes sociales.

En abril, tres colombianos más que hacían parte del batallón internacional 'Carpathian Sich' murieron en un ataque ruso perpetrado en la región de Donetsk.

La muerte de Manuel Ferley Barrios, padre de cuatro hijos, se conoció a finales de marzo. Según lo dicho por su esposa, el pensionado del Ejército planeaba pagar un préstamo de 80 millones de pesos que había adquirido para tener vivienda.

(Puede ver: Murió otro colombiano en guerra de Ucrania: viajó para pagar millonario préstamo).

Facebook Twitter Linkedin

Manuel Ferley Barrios. Foto: Archivo particular.

El pasado 24 de enero de 2023, la Cancillería así mismo informó que otros dos colombianos que combatían como voluntarios en Ucrania como parte de la Legión Internacional fallecieron.

También puede leer:

- 'Me tratan como a un perro': mercenarios colombianos denuncian humillaciones en Ucrania.

- La millonaria indemnización que familia de Edwin Arrieta buscará de Daniel Sancho.

- Los ataques con drones en Rusia se han convertido en una herramienta clave para Ucrania.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS