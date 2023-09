Sandra Zuluaga no logró viajar a Estados Unidos para buscar un tratamiento que le permitiera vencer el cáncer. La colombiana, de 33 años, murió en España tras varias semanas clamando ayuda.

"Me niego a que el cáncer me gane la partida en esta vida, me niego a que este cáncer me pertenezca porque no es así, llegó a enseñarme algo, pero se tendrá que ir y lucharé con todas mis fuerzas para que así sea", escribió en sus redes a principios de septiembre.

En 2018, el diagnóstico que le habían dado de tendinitis en una mano se convirtió en una extraña enfermedad: un sarcoma sinovial, un cáncer poco común que ataca los tejidos blandos y que afecta a los menores de 30 años, según explica la literatura médica.

Para que se haga una idea: al año, solo en Estados Unidos, diagnostican de uno a dos casos por cada millón de personas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Cáncer.

El tratamiento principal es la cirugía para extirpar el tumor, además de quimioterapias y radioterapias. Sin embargo, —como explica la institución especializada St. Jude Children's Research Hospital— si se extiende a otras partes del cuerpo, es más complejo e inferior el índice de supervivencia.

La esperanza del viaje a España

Zuluaga, siendo comunicadora y periodista, había trabajado en instituciones de Antioquia, como la Personería de Medellín, hasta que decidió irse a España con el objetivo de acceder a tratamientos más avanzados y experimentales que le permitieran eliminar el cáncer de su cuerpo. Las quimioterapias y otros procedimientos en Colombia no habían dado resultados.

Sandra Zuluaga había viajado a España para un ensayo clínico. Foto: Facebook: Sandra Zuluaga

Gracias a donaciones, pudo costear el viaje a España, donde se sometió a un ensayo clínico. Según explicó, el tumor estaba creciendo en su pecho y podía incidir en su corazón o pulmones.

Recibió una luz de esperanza a principios de 2023, cuando los médicos le dijeron que el tumor se había reducido casi a la mitad.

"Esta enfermedad es muy rara y difícil de tratar. Para la ciencia, tal vez, no ha tenido mucha expectativa de respuesta y porcentajes muy bajitos de supervivencia, pero esta alma que ha luchado con todo su ser y cree con certeza que somos capaces de llevar el cuerpo a curarse. Hoy ya logras las primeras respuestas", dijo ilusionada.

No obstante, su salud inició a decaer a mediados de 2023. Detectaron que el tumor estaba creciendo de nuevo cerca a sus pulmones, por lo cual debía iniciar otros tratamientos fuera de España.

"Con esto me toca volver a empezar. Estoy intentando volver a crear esa red apoyo y buscar otras salidas médicas, indagar otras alternativas entre Francia y Estados Unidos, porque aquí no tengo más opciones", señaló con esperanza en un video de sus redes.

Con la misma ilusión que tenía previo a su ida a España, esperaba que organizaciones le brindarán en Estados Unidos una salida al cáncer. Estaba buscando ayuda también para obtener una visa de manera rápida con tal de entrar a ese país.

'Nuestra guerrera se fue a descansar'

Zuluaga compartió un emotivo mensaje para su pareja este 22 de septiembre, horas antes de su fallecimiento: "Tú fuiste el principio de ese amor real, genuino. Fuiste el de para siempre, el de toda mi vida. Te amo".

Último mensaje de Sandra Zuluaga. Foto: Captura de pantalla

La familia de la colombiana destacó a todos aquellos que estuvieron pendientes de su evolución y anunció que murió por complicaciones de salud.

"Les agradecemos los mensajes, las palabras y el infinito apoyo en el proceso de Sandra. Hoy nuestra guerrera se fue a descansar. Gracias a todos por su apoyo", escribieron.

Ahora, iniciarán el proceso para que su cuerpo sea repatriado y puedan darle sepultura en Colombia, donde sus allegados y amigos la alentaban en cada paso.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS