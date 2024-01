Ella es la profesora colombiana asesinada en Malta; pareja se entregó con frío mensaje

Ante un Tribunal de Malta fue llevado Fabián Elituth García, quien es acusado de haber asesinado a Sandra Ramírez, colombiana que había migrado a Europa. La mujer, de 43 años, fue hallada sin vida en el apartamento que compartía con su pareja.

(Vea: Colombianas desaparecidas en México fueron rescatadas: este es su estado de salud).

Ramírez, quien se había desempeñado como profesora en Cúcuta, llegó a Malta en octubre de 2022. Obtuvo la residencia e inició a trabajar en una tienda de un centro comercial de la localidad de Sliema.

Facebook Twitter Linkedin

Sandra Ramírez, colombiana. Foto: Redes sociales

Sin embargo, el sábado 13 de enero no se presentó a sus labores. "La llamamos una y otra vez porque no era propio de ella llegar tarde", expresó Karl Micallef, su jefe, para el diario local Times of Malta.

En paralelo, García había ido hasta una comisaría de la Policía en Sliema para confesar, en un primer momento, el asesinato. Según el inspector Wayne Camilleri, el también colombiano les mostró a los policías su celular con un escabroso mensaje.

(Además: México: las narcofiestas a las que alias Jaguar llevaba a las colombianas secuestradas).

"Maté a mi pareja luego de una discusión en mi casa", señaló y acompañó el mensaje con la dirección de la residencia.

Las autoridades, de inmediato, inspeccionaron la vivienda en la calle Sir George Borg, donde Ramírez yacía sin vida.

Colombiano acusado de asesinato en Malta se declaró inocente

Aunque García, de 43 años, se entregó a la Policía, una vez se desarrolló la diligencia este 14 de enero en el Tribunal de Malta decidió declararse inocente.

Facebook Twitter Linkedin

Fabián Eliuth García es acusado del asesinato de la colombiana en Malta. Foto: Redes sociales

El hombre, que trabajaba en un restaurante, no aceptó los cargos. Sus abogados no pidieron la liberación, así que permanecerá en la cárcel hasta que continúen las audiencias judiciales y el Tribunal tome una decisión.

Por el momento, fue enviado al Centro Correccional de Kordin, como informó el medio local TVM News.

(Más: Tragedia en Italia: colombiana es salvada por un vecino de ser asesinada por su pareja).

La tienda en la que trabajaba la colombiana le envió un mensaje de condolencias a su familia y cerró por un día como muestra de solidaridad: "Sandra Ramírez era una mujer amable, gentil y trabajadora que era amada por todos nosotros en Mavenry. Por respeto a su memoria y para darle a nuestro personal una pausa para procesar este tremendo shock, no abriremos nuestras puertas hoy".

Facebook Twitter Linkedin

La colombiana Sandra Ramírez había obtenido la residencia en Malta en octubre de 2022. Foto: Redes sociales

Allegados en Colombia adelantan una recolecta de fondos para repatriar su cuerpo y realizar el funeral en Cúcuta.

"Con su ayuda, lo que Dios disponga en su corazón, se logrará darle cristiana sepultura en su tierra natal", aseguró un amigo en redes sociales.

#NoEsHoraDeCallar

Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse en Colombia con la línea nacional 155.

Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.

En caso de que su vida esté en riesgo, puede llamar a la línea de emergencia 123 en Colombia.

También puede ver:

- 'Él confesó una pelea y que había procedido a desmembrarlo': abogada de Daniel Sancho.

- Los 8 asesinatos y muertes de estadounidenses en Medellín que alertaron a la Embajada.

- 'La robada más grande': Miguel Polo Polo relata cómo cayó en modalidad de hurto en Roma.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS