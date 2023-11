Tragedia en Italia: colombiana es salvada por un vecino de ser asesinada por su pareja

Una colombiana está en cuidados intensivos en un hospital de Italia al ser atacada por su pareja sentimental. El hombre, de nacionalidad también colombiana, le disparó en repetidas ocasiones en la localidad San Giorgio su Legnano, de Milán, y luego se quitó la vida.

La pareja residía en un edificio de la vía Acquedotto. Allí mismo, en uno de los pisos, la mujer cuidaba a unos adultos mayores.

A partir del reporte de las autoridades italianas, en la tarde de este 13 de noviembre se originó una fuerte discusión en el apartamento donde la colombiana trabajaba. La pareja salió del lugar y entró a su vivienda en donde que la confrontación continuó.

Al parecer, su novio Sami Habib Quizena García, de 42 años, tomó un arma y la habría perseguido para atentar contra su vida.

Vecino salvó a colombiana de brutal ataque

Al escuchar los gritos, Antoni Franzé, uno de los vecinos, subió para verificar qué sucedía.

"Él me apuntó con el arma. Me dijo 'esto no te importa'. Estaba a un metro de distancia. Inmediatamente, yo bajé a llamar a la Policía", recordó Franzé, en declaraciones citadas por el diario Corriere della Sera.

Sami Habib Quizena García, de 42 años.

Mientras el vecino se comunicaba con las autoridades, la colombiana trataba de escapar. La única salida que encontró fue el balcón.

"Ella saltó, yo la agarré y la metí a la casa. Él se inclinó sobre la barandilla, disparó y le dio", expresó el vecino.

La mujer fue identificada como Laura Vannesa Anaya, de 36 años, quien sufrió graves heridas en el abdomen.

Quizena García regresó al apartamento de los adultos mayores que cuidada su pareja y se disparó cuando escuchó las sirenas de la Policía, según señalaron las autoridades a los medios.

"Todavía no recuerdo exactamente qué pasó, estoy confundido. Actué instintivamente, sin pensar", añadió el vecino, quien ha sido considerado como un héroe al socorrer a la mujer.

San Giorgio su Legnano (#Milano), parla il vicino di casa che ha aiutato la donna: "Si è lanciata dal balcone. D'istinto l'ho presa e me la sono portata in casa. Lui si è sporto e ha dato due colpi di pistola, ferendo la ragazza" pic.twitter.com/na2bvBLF2G — Local Team (@localteamit) November 13, 2023

Colombiana tiene pronóstico reservado

La mujer permanece en el Hospital Legnano, de Milán. Fue sometida a una cirugía y está con pronóstico reservado debido a las lesiones en su abdomen.

Entre tanto, las autoridades iniciaron la investigación para determinar el motivo de la discusión y por qué el colombiano tenía una pistola. Según los reportes iniciales, el arma pertenecería al cuñado, quien labora en una empresa de seguridad.

#NoEsHoraDeCallar

Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse en Colombia con la línea nacional 155.



Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.

En caso de que su vida esté en riesgo, puede llamar a la línea de emergencia 123 en Colombia.

