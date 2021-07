Colombiana lleva más de cincuenta días desaparecida en Alemania

En el caso de María Magdalena Goßmann Sánchez, colombiana radicada hace más de una década en Alemania, todo sigue siendo muy difuso.



La mujer de 42 años habría sido vista por última vez el 6 de junio, cuando, aparentemente, estaba en una celebración de aniversario con su esposo en inmediaciones del Río Rin, en el municipio de Biebesheim am Rhein, cerca a Frankfurt, al suroeste de Alemania.



Según informó en su momento la policía local al reconocido medio alemán ‘Hessenchau’, la pareja habría sido arrastrada por la corriente del Rin, uno de los más grandes de Europa.

Am Rhein bei Biebesheim (Kreis Groß-Gerau) wird eine 42-jährige Frau von zahlreichen Einsatzkräften gesucht. Sie war am Nachmittag beim Schwimmen abgetrieben worden. https://t.co/gSiwp3CoxF — HNA-online (@HNA_online) June 6, 2021

Lo llamativo es que, tal cual comentan las autoridades, el hombre, de 41 años, fue encontrado por un rescatista, pero de ella no se ha logrado saber nada.



Después de desplegar sin éxito una operación de búsqueda por tierra, cielo y agua, la policía estableció que la mujer pudo haberse ahogado en el afluente.



Esta versión de un ‘aparente accidente’ no es compartida por la familia de María Magdalena Goßmann.



Ellos resaltan algunas imprecisiones que habría en el curso de los acontecimientos.



Sobre todo porque, aún siete semanas después, no han podido dar con su cuerpo.



También porque el comportamiento del esposo ha sido muy ‘atípico’ después de lo sucedido.



Desde su punto de vista, son muchos los puntos que no cuadran.

(Le puede interesar: La sorprendente historia del hombre que vivió 18 años en un aeropuerto).

Los detalles

Conforme escribió Ximena Sánchez, hermana de la implicada, en una publicación de un grupo digital de colombianos en Frankfurt, el esposo de María la habría llamado el 8 de junio para informar de su desaparición tras 'vivir un accidente en las aguas del Río Rin'.



Lo cual, de entrada, le pareció muy extraño.



“Estoy segura que mi hermana jamás entraría a nadar a ese lugar, pues la conocía muy bien. Además ella tenía problemas de salud. Mi hermana tenía pánico a morir y dejar a su hija sola, por eso se cuidaba demasiado, era super prevenida. ¿Cómo me van a decir que se desapareció nadando en el Rin?”, apuntó en Facebook.

Facebook Twitter Linkedin

La familia insiste en su derecho de saber la verdad. Foto: Facebook Ximena Sánchez

Según dio a conocer, la pareja estaba conmemorando diez años de haberse conocido.



Dada la personalidad de María, esa versión le pareció incongruente.



Además, según dijo, su cuñado le habría contado que estaban tomando champaña mientras nadaban en el Rin, cosa también inconcebible en el comportamiento habitual de su hermana.



Sin embargo, tal cual relató en una entrevista con ‘W Radio’, lo más extraño de todo es que el esposo de María Magdalena decidió cortar comunicación con ella y su familia desde lo sucedido.



La pareja tendría una niña de tres años que, según cuenta Ximena en su post en redes, el hombre tampoco le ha permitido ver.



(Lea también: ‘Me iba a reencontrar con mis papás en México y resultó una pesadilla’).



Hasta el momento, no se han podido conocer nuevos detalles que ayuden a dar con la ubicación de María Magdalena.



De igual manera, Ximena compartió que las autoridades colombianas no tienen mucho margen de maniobra dado que María había renunciado a su nacionalidad natal para conseguir la alemana.



En pro de clamar para que la investigación oficial no concluya, la familia Sánchez planea una manifestación en la plaza de Frankfurt para este domingo a la 1 de la tarde, hora alemana (6 a. m. hora de Colombia).



“El motivo de la marcha es que no paren de investigar y aparezca el cuerpo de mi hermana”, apuntó Ximena.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO