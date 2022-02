La vida en la capital de Ucrania, en Kiev, transcurre con normalidad. Así describe Natalia Gaviria, una caleña de 23 años, cómo se han vivido las últimas semanas en esta ciudad de Europa del este.



(En contexto: Putin admite que hay 'una agravación de la situación' en el este de Ucrania)



Su rutina no ha cambiado: el tiempo lo dedica a trabajar y a estudiar ruso para adaptarse mejor el país.

Natalia, quien vive desde hace un año en ese país, cuenta que las tensiones por cuenta del despliegue de tropas en la frontera no han perturbado la vida de los ucranianos de la capital.



"Todo sigue transcurriendo muy normal. No es algo de lo que se hable, honestamente. Yo vine a escuchar sobre todo este tema de las tropas por medios occidentales, pero aquí no se habla mucho de eso. Los ucranianos (de Kiev) están sumamente tranquilos", le comenta a EL TIEMPO esta estudiante colombiana, quien viajó junto a su pareja para buscar un mejor futuro.

Ella confiesa que la primera vez que escuchó hablar de este conflicto fue precisamente por sus familiares y amigos que están en Colombia.



"Yo empecé a darme cuenta por este tipo de noticias porque mis familiares me escribían todo el día, me preguntaban qué estaba pasando", dice.



Kiev, ubicada en el centro de Ucrania, ha estado en relativa calma durante esta escalada este tensiones entre los países occidentales y Rusia por cuenta del despliegue de más de 100.000 tropas en la frontera del país.



(En otras noticias: Ucrania acusa a tropas prorrusas de bombardear un jardín infantil en Crimea)



Lo cierto es que los ucranianos saben que el sur de este país está inmerso desde hace ocho años en un conflicto con rebeldes prorrusos desde que Moscú anexó la península de Crimea en el 2014.



De hecho, a Natalia sus conocidos ucranianos le contaron cuando llegó al país que en estas zonas hay un conflicto, pero reconoce que no es un tema que esté a la orden del día.



"Al inicio, cuando uno llega, le explican que hay una tensión política y que eso se vive en las fronteras. En el centro no se se siente eso, porque uno no habla de ese tema", agrega.



"Mis amigos ucranianos me han contado que existe una posibilidad (de invasión), pero no es algo de lo que se hable. Es una situación de espera, esperando qué va a suceder", puntualiza.



