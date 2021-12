Una clínica oftalmológica en Rusia tomó la decisión de demandar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por usar su nombre para llamar a la nueva variante de preocupación del covid-19.



Se trata de la red de clínicas oftalmológicas rusas Ómicron, cuyo director Alexandr Padar quiere prohibir que la OMS use ese nombre para designar a la nueva variante, pues, según él, ya es una marca registrada.

Según reportó el medio ruso NGS.NOVOSTI, el director de la empresa dice que la designación de la nueva variante del covid daña su reputación empresarial.



"Ese nombre es una marca registrada (...) Su asociación con la nueva variante de la covid-19 daña nuestra reputación empresarial", aseguró Padar.



“Si alguien muere de ómicron, a duras penas sus familiares o amigos querrían ir a una clínica con ese nombre", agregó.

Los detalles de la demanda

Según conoció el medio NGS.NOVOSTI, el fundador de la compañía presentó su demanda el pasado 30 de noviembre ante el tribunal de arbitraje de Moscú.



La demanda se interpuso en contra de la oficina rusa de la Organización Mundial de la Salud.



Durante mucho tiempo en internet, al introducir la palabra ómicron en el buscador, aparecía la red de clínicas entre los primeros resultados FACEBOOK

TWITTER

En el texto, que fue conocido por el citado medio, el hombre afirmó que ha invertido una cantidad importante de dinero en la tarea de dar a conocer su empresa en Rusia.



Además, afirmó que durante mucho tiempo, los ciudadanos podían buscar la palabra ómicron en internet y encontrarían la información de su empresa. Ahora no sucede lo mismo.



“Durante mucho tiempo en internet, al introducir la palabra ómicron en el buscador, aparecía la red de clínicas entre los primeros resultados, pero ahora aparece información que conlleva inquietud, miedo y horror”, indicó la agencia EFE.

Según Padar, asignarle a la nueva variante el mismo nombre de su empresa representará inevitables pérdidas financieras para su compañía.



'Ómicron es una clínica'

Luego de que se conociera la demanda, Alexandr Padar, director de la red de clínicas, se refirió al hecho en su cuenta de Instagram.



El hombre escribió que Ómicron es una clínica y que espera que esa palabra se relacione con bienestar y no con una enfermedad que le quita la vida a las personas.



"Ómicron es una clínica, esto es salud. Me quede sorprendido cuando me enteré del nuevo nombre de la cepa de coronavirus (...) Quiero que la palabra ómicron se asocie con salud, buena visión, no con una enfermedad", dijo.



El hombre contó que ya tuvo problemas con el nombre de su compañía, pues ya se están generando estereotipos alrededor de la palabra.



"Ayer tuvimos un accidente. Llamé al paciente, y cuando se pronunció el nombre de la clínica dijeron: 'ómicron es una nueva cepa del coronavirus. ¿Qué quieres? contagiarme?' Y tiró el teléfono", contó el director.



Según Padar, aunque tiene claro que no hay garantía de que la demanda funcione, espera que se pueda prohibir el uso de la palabra ómicron en el contexto de la nueva cepa del virus.



"Tenemos una buena reputación en las regiones donde estamos presentes hoy. Pero en el futuro tendremos que luchar contra este estereotipo (...) ¿Qué nos espera? Lo sabremos en un futuro próximo", agregó.



La red de clínicas oftalmológicas rusas Ómicron fue fundada en 2015 en la ciudad siberiana de Novokuznetsk. En la actualidad la clínica rusa cuenta con once filiales.



Hasta el momento, la variante ómicron del covid-19 ha sido detectada en 38 países.



Ómicron, también identificada como B.1.1.529, fue notificada por Sudáfrica y calificada de "preocupante" por la OMS a finales del mes de noviembre.



*Con información de EFE

