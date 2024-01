Cirugía a Kate Middleton generó acercamiento con el príncipe Harry y Meghan Markle

A raíz de la preocupación por la salud de la Princesa de Gales, Kate Middleton, y del Rey Carlos III, el príncipe Harry y Meghan Markle, su esposos, enviaron mensajes privados a sus familiares expresando "sus preocupaciones y mejores deseos", según The Mirror.

Este acercamiento sucede luego de un momento crucial para la Familia Real británica, pues la atención está centrada en la recuperación de Kate tras una cirugía abdominal y la intervención para la hiperplasia benigna del rey Carlos III.



Para el príncipe William y Harry, se sabia que Kate era su "pacificadora", esto hasta que Harry y Meghan, hicieran afirmaciones "explosivas" de la familia real y esto provocó que Kate y Harry ya no tuviesen una amistad como la de antes.



La princesa de Gales, Kate Middleton, es otra figura famosa que viste mucho al estilo 'old money'. Foto: Getty Images

Pese a que se desconocen los detalles de la condición médica de Kate, hubo rumores por posibles problemas de salud, incluso de un supuesto cáncer, que sin embargo fueron desmentidos por el Palacio de Kensington.



La pareja real, que siempre ha mantenido un deseo de privacidad, buscó mantener la normalidad para cada uno de sus hijos, los Príncipes George, Louis y Charlotte, en lo que este periodo de recuperación dure, estimado entre 10 y 14 días.



Por su parte, el Príncipe Guillermo aplazó compromisos públicos para dar soporte a su esposa y fue fotografiado en la salida del hospital en el cual Kate se ubica.

El Palacio de Kensington anunció que va a proporcionar actualizaciones del progreso únicamente al momento de haber "nueva información de relevancia para compartir", como también informaron que Kate posiblemente no regrese a sus funciones públicas sino hasta después de Semana Santa.



El gesto de solidaridad que tuvo Harry y Meghan hacia la Familia Real se convirtió en un centro de atención, ya que en los premios Living Legends of Aviation, donde el Príncipe Harry salió galardonado, no se hicieron referencias a las enfermedades que están golpeando a la familia.



Por ultimo, la revista Closer recibió unas declaraciones anónimas que dejaban ver que situaciones como la que se están presentando actualmente en la realeza, pueden hacer que el príncipe Harry piense de manera distinta y puedan ser más unidos, la vida es muy corta y más importante es la familia fueron palabras de la fuente que habló con la revista.

