Científicos alertan de que la búsqueda del origen del covid está estancada

La investigación internacional para buscar el origen del coronavirus Sars-Cov-2 está estancada y la ventana de oportunidad para realizar algunos estudios científicos claves “se está cerrando rápidamente”, aseguran los expertos independientes encargados de esa misión.



(Le puede interesar: Biden recibe informe de inteligencia sin conclusión sobre origen)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y China designaron un grupo conjunto de expertos que en octubre de 2020 recibió el encargo de intentar establecer los orígenes del covid-19, y ahora, los miembros independientes internacionales de ese colectivo firman un comentario en Nature.



Esos expertos generaron en marzo un primer informe, tras una vista de 28 días a Wuhan junto con científicos de ese país, lo que “se suponía que era el primer paso en un proceso que está estancado”.



Por ello, hacen un llamado a la comunidad científica y a los dirigentes de los países para que “unan sus fuerzas” para acelerar los estudios de la siguiente fase “mientras haya tiempo”.



El artículo resume el proceso científico desarrollado hasta el momento y pide “acelerar el trabajo científico de seguimiento necesario para identificar cómo surgió el covid-19”.

“La ventana de oportunidad para llevar a cabo esta investigación crucial se está cerrando rápidamente: cualquier retraso hará que algunos de los estudios sean biológicamente imposibles”, escriben los expertos independientes, quienes recuerdan que “entender los orígenes de una pandemia devastadora es un prioridad global basada en la ciencia”.

La ventana de oportunidad para llevar a cabo esta investigación crucial se está cerrando rápidamente FACEBOOK

TWITTER

En este sentido, explican como ejemplo que los anticuerpos contra el Sars-CoV-2 disminuyen, por lo que la recogida de más muestras y la realización de pruebas a los animales o a los manipuladores de animales que podrían haber estado expuestos antes de diciembre de 2019 darán resultados decrecientes.



(Lea también: ¿Qué le pasará a la persona que se aplicó 7 vacunas contra el covid-19?)



Para una segunda fase de estudios, los expertos internacionales han establecido seis prioridades, entre ellas el rastreo crítico de personas y animales en regiones dentro y fuera de China que tienen las primeras evidencias de circulación del virus; estudios específicos de posibles huéspedes intermedios, y el seguimiento de nuevas pistas creíbles.



La OMS informó este miércoles que China está avanzando con sus propias investigaciones sobre el origen del virus y negó que haya demora en los estudios que se necesitan para determinar cómo se inició la pandemia.



El primer informe generado por el grupo conjunto de expertos internacionales y chinos no despejaba la incógnita sobre el origen del Sars-Cov-2 y el inicio de la pandemia.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de EE. UU., Joe Biden. Foto: Drew Angerer. AFP

A lo que se suma que, justo este miércoles, se supo que el informe solicitado por el presidente estadounidense, Joe Biden, a sus servicios de inteligencia sobre el origen del covid-19 no permite resolver ese tema, fuente de fricciones entre Washington y Pekín, pero China descartó permitir más pesquisas en su territorio.



A pesar de sus análisis, los investigadores no pudieron ponerse de acuerdo sobre una explicación definitiva, señaló el diario 'The Washington Post', que cita a dos funcionarios estadounidenses anónimos cercanos al caso.



La teoría de un accidente en el laboratorio de Wuhan, rechazada durante mucho tiempo por la mayoría de los expertos, ha vuelto al debate en Estados Unidos en los últimos meses. Y los llamados a una investigación más profunda se han multiplicado dentro de la comunidad científica.



China, que se opone ferozmente a la tesis de una fuga del virus de uno de sus laboratorios, acusó a Washington de difundir teorías “conspirativas”. Pekín descartó este miércoles otra vez cualquier nueva investigación de la OMS en su territorio en torno al virus.



AFP y Efe

Le puede interesar:

- Personas sin documento de identidad serán vacunados en el país

- China registra un día sin contagios de covid-19 por primera vez en un mes