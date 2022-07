Otras seis nuevas acusaciones de comportamiento inapropiado contra el ex diputado conservador Christopher Pincher fueron destapadas este domingo por medios británicos, días después de que este fuera suspendido por el partido tory (conservador) por haber "manoseado" a dos hombres.



Esas nuevas acusaciones contra Pincher que revelan ‘The Independent’, ‘Mail on Sunday’ y ‘Sunday Times’ incluyen otros tres casos en los que el político protagonizó "acercamientos no deseados" hacia otros diputados varones, como uno en un bar del Parlamento y en su propio despacho, y se remontan a hace más de una década.

El parecer, el pasado febrero uno de los diputados que se quejó de la conducta de Pincher contactó con Downing Street -residencia y despacho del primer ministro, Boris Johnson- para aportar detalles de lo que le ocurrió a él, al tiempo que expresaba inquietud porque a Pincher le fueran a poner al frente de la disciplina de otros colegas diputados.



El parlamentario, que representa a la circunscripción de Tamworth en Staffordshire, ha dicho que está buscando apoyo médico profesional pero que no tiene intención de dimitir como diputado.



(Puede leer: La Otán se blinda para hacer frente a Rusia y empieza a mirar a China).



La semana pasada, ‘The Sun’ reveló que Pincher estaba bebiendo en el club Carlton, uno de los más antiguos y exclusivos de la capital británica, cuando agredió el pasado miércoles a dos invitados hombres.



Pincher, que renunció como uno de los encargados de la disciplina de la formación, cargo en el que ha sido reemplazado por la ex secretaria de Estado de vivienda Kelly Tolhurst, reconoció que había "bebido demasiado" y que estaba avergonzado por lo que había hecho.



Pincher entró por primera vez en la Cámara de los Comunes en 2010 por la circunscripción inglesa de Tamworth y, antes de ser uno de los encargados de la disciplina de la formación, fue secretario de Estado de Exteriores.

