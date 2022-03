China negó que Rusia le hubiera pedido ayuda militar para invadir Ucrania, tal y como habían publicado medios de Estados Unidos citando a funcionarios de ese país.



"Es completamente falso, es pura desinformación. China ha expuesto su posición sobre la crisis en Ucrania de forma clara y consistente. Jugamos un papel constructivo y evaluamos la situación de manera imparcial e independiente. Denigrar la posición de China no es algo aceptable", dijo hoy en rueda de prensa el portavoz de Exteriores Zhao Lijian.

Además, el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, citado por la agencia noticiosa estatal China, aseguró que su país no quiere verse afectado por las sanciones occidentales contra Rusia.



"China no es parte de la crisis (ucraniana) y aún menos quiere ser afectada por las sanciones", fueron las palabras de Wang en una conversación telefónica con su colega español, José Manuel Albares.

¿China está apoyando a Rusia?

Según los funcionarios estadounidenses, citados entre otros medios por 'CNN' y 'The New York Times', China pudo haber dado ya una respuesta y afirmaron que de darse tal asistencia, podría cambiar la "situación de las fuerzas" sobre el terreno y ser un contrapeso a las duras sanciones impuestas a la economía rusa por parte de occidente

Vladimir Putin, presidente de Rusia, y Xi Jinping, presidente de China. Foto: AFP

'The New York Times' indicó que Moscú también ha pedido a China apoyo económico adicional para ayudar a contrarrestar el golpe que han supuesto para la economía rusa las duras sanciones impuestas por Estados Unidos y los países europeos y asiáticos.



Hasta el momento, China ha evitado condenar las acciones rusas en Ucrania, que no ha calificado de "invasión", al tiempo que ha insistido tanto en "el respeto a la integridad territorial de todos los países" como en la atención que se debe prestar a las "demandas de seguridad legítimas" de Rusia.

Los portavoces chinos también han reiterado que China se opone a las sanciones unilaterales porque "no traen paz y seguridad" sino "serias dificultades económicas" a "los habitantes de los países afectados".



"Intensifican la confrontación y conducen a un escenario en el que todos salen perdiendo", aseguró el portavoz Zhao la semana pasada, en referencia al embargo de gas y petróleo ruso por parte de Estados Unidos en represalia por la ofensiva rusa en Ucrania.



China y Rusia "siempre han mantenido una cooperación sólida en el terreno energético" y "continuarán llevando a cabo una cooperación comercial que incluye el gas y el petróleo", explicó Zhao, que añadió que los intercambios se producirán bajo un espíritu de "respeto y beneficio mutuos e igualdad".

En encuentro Estados Unidos-China

Representantes de Seguridad y de Asuntos Exteriores de los Gobiernos de Estados Unidos y China se reunieron este lunes en Roma para analizar el impacto de la invasión rusa en Ucrania sobre la seguridad en Europa y en todo el mundo.



La delegación estadounidense estuvo encabezada por el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y la china por el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), Yang Jiechi.

EFE y AFP