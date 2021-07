Francia evalúa despedir a trabajadores que no se vacunen contra el covid

En Francia, cualquier trabajador que no se haya vacunado podrá ser despedido, indicó este martes la ministra de trabajo, después de una votación el domingo en el Parlamento sobre la extensión del documento que acredita la vacunación o un test negativo al covid-19 ("pase sanitario").



(Además: Francia, camino a exigir certificado covid en muchos más espacios)

"No hay que dar a entender a los trabajadores que no puede producirse un despido", declaró la ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, después de una votación del Parlamento, que rechazó la posibilidad de que se pueda despedir a alguien por no cumplir con la obligación de vacunarse o por no contar con el pase sanitario.



"Nos movemos dentro del derecho común del Código de Trabajo", señaló Borne.



El domingo, los diputados franceses aprobaron la vacunación obligatoria para algunas profesiones (incluidos el personal sanitario) y la extensión del "pase sanitario", un día después de que se volvieran a celebrar manifestaciones contra estas medidas.



El texto prevé la obligación de presentar un "pase sanitario" (test negativo al covid-19, justificante de vacunación o un certificado de haber superado la enfermedad) en la mayoría de los establecimientos públicos (cafeterías, cines, trenes, aviones...).



La medida también afecta a los trabajadores de esos lugares y debería entrar en vigor a principios de agosto.



Sin embargo, los parlamentarios rechazaron las sanciones inicialmente previstas para quienes no tengan el pase o no cumplan con la obligación de vacunarse, una decisión que, según la ministra de Trabajo, reducirá la protección de los empleados afectados.



Según los especialistas, un despido por ese motivo, dictado en el marco del Código de Trabajo (que obliga al empleador a justificar un motivo de peso para hacerlo) no es obvio y será "probablemente marginal".



(Lea aquí: España suspende ingreso de viajeros desde este 27 de julio)

Facebook Twitter Linkedin

Cientos de personas protestaron en Roma en contra del certificado sanitario del covid-19. Foto: RICCARDO ANTIMIANI / EFE

Movilizaciones en otros países

Cientos de personas protestaron este martes en Roma contra la obligación en Italia de presentar el certificado de vacunación del coronavirus para ciertos servicios, como por ejemplo consumir dentro de bares y restaurantes o ir al cine.



Los detractores de esta medida se han organizado y llevan varios días manifestándose en distintos puntos de Italia, y este martes tocó el centro de la capital.



La Jefatura de Policía decidió cambiar de lugar la protesta para evitar aglomeraciones y optó por la Plaza del Popolo, más amplia que la elegida en un primer momento, la de Montecitorio, ante el Parlamento.



Así, cientos de personas se dieron cita en la plaza para arremeter contra la decisión del Gobierno del primer ministro italiano, Mario Draghi, aunque fueron muchas menos de las miles que los organizadores habían estimado.



El certificado sanitario, válido desde la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, será necesario desde el próximo 6 de agosto para entrar en bares, restaurantes, cines, teatros, gimnasios o grandes eventos, y finalmente no se pedirá en el trabajo o en los transportes públicos.



El documento estipula si se está vacunado, si se ha pasado la enfermedad o si se tiene una prueba negativa.



Las protestas continuarán en los próximos días y este miércoles se prevén en una decena de ciudades de todo el país. Italia vive un repunte de los contagios en las últimas semanas, debido en parte al avance de la variante Delta, pero las muertes siguen siendo muy inferiores a las del pasado.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE

Le puede interesar