El ‘mejor cazador de nazis de los Estados Unidos’, así ha llamado la prensa internacional a Eli Rosenbaum, un abogado de ascendencia judía, pero con nacionalidad estadounidense que fue durante muchos años el director del Departamento de Investigaciones Especiales (OSI), una institución encargada de indagar en los crímenes más atroces del mundo, entre ellos, judicializar antiguos soldados de la Alemania nazi.



En su trabajo ha logrado la deportación de más de un centenar de oficiales del ejército de Adolf Hitler que estaban escondiéndose en EE.UU y otros países del mundo para su judicialización.

Eli Rosenbaum durante la gala de premiación de World of Upstanders en mayo de 2015 Foto: World Without Genocide

Ahora, y tras 36 años de trabajo, el Departamento de Justicia de esta nación norteamericana lo ha designado como uno de los principales investigadores para llevar ante la justicia a los criminales de guerra en Ucrania.



Su labor es indagar irregularidades que se hayan presentado en cuestiones que tengan que ver contra los derechos humanos y en acciones no permitidas en el marco legal de las convenciones de Ginebra y La Haya.



"No hay escondite para los criminales de guerra. El Departamento de Justicia de Estados Unidos buscará todas las vías de rendición de cuentas para aquellos que cometen crímenes de guerra y otras atrocidades en Ucrania", dijo Merrick Garland, Fiscal General de USA y quien designó a Rosenbaum en el cargo, durante una conferencia de prensa en territorio ucraniano.



“Trabajando junto a nuestros socios nacionales e internacionales, el Departamento de Justicia será implacable en nuestros esfuerzos por responsabilizar a cada persona cómplice en la comisión de crímenes de guerra, tortura y otras violaciones graves durante el conflicto no provocado en Ucrania", agregó.

¿Un trabajo similar al de capturar nazis?

Tras su designación, Rosenbaum ha sido llamado a varias entrevistas para medios locales. ‘El cazador de nazis’ manifestó durante una conversación con la cadena ‘NPR’ que su trabajo buscando antiguos soldados y oficiales de la Alemania nazi son considerablemente similares a la investigación de criminales de guerra en Ucrania, pero que ahora hay más herramientas tecnológicas.

“Soy optimista sobre la posibilidad de que se haga justicia (...) Hay muchos, muchos casos en los que los autores de crímenes atroces, incluso las principales figuras de un gobierno como el ex presidente de Serbia, Slobodan Milošević, han sido llevados ante el tribunal”.



Militares rusos en Donetks. Foto: EFE

Explicó que el objetivo de su trabajo es el de poder garantizar que las víctimas tengan un apoyo ante la justicia internacional, pues son casos de máxima urgencia por estar inmersos en un conflicto que está en desarrollo.



Además, reconoció que este trabajo intenta que esta rendición de cuentas sea una razón más para que los líderes se abstengan de promover confrontaciones de este tipo.



Por otro lado, manifestó que la diferenciación en la identificación de estos criminales en comparación con los nazis es que existen artefactos tecnológicos que permiten identificarlos con más facilidad, pues cree que en esta ocasión no conseguirá “documentos de papel, sino interceptaciones digitales, muestras de ADN o datos de GPS”.



El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski. Foto: AFP PHOTO / Ukrainian Presidential Press Service

Así mismo, se refirió al argumento enviado por el Kremlin en el que acusa al gobierno de Zelenski de supuestamente ser un estado auspiciador de la ideologías nacionalsocialistas.



“Cuando oigo eso, para mí es como las uñas en una pizarra multiplicadas por mil. Es cruel. Es falso. Este no es un gobierno nazi ni mucho menos. Creo que después de casi 40 años de investigar y perseguir a los autores de los nazis, reconozco a un nazi cuando lo veo. Esto es otro atropello del Kremlin”, concluyó.

