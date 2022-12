La vida política de Bruselas y de todo el continente se ha visto sobresaltada en los últimos días por una presunta trama de sobornos en el Parlamento Europeo vinculada a Catar y Marruecos, cuyos principales protagonistas han pasado del anonimato público a las portadas de los medios de comunicación en toda Europa y el mundo.



Miembros del Parlamento, exdiputados, altos funcionarios entre los que se encuentra la principal investigada, la exvicepresidenta Eva Kaili, son los que conforman la larga lista de este entramado de posible corrupción bautizado como el 'Catargate'.

Estos son los hechos detrás del 'Catargate'

La justicia belga abrió hace cuatro meses una investigación sobre una red de sobornos en cuyo centro estaría Catar, país que habría pagado millones de euros a diputados, funcionarios y asesores europeos para que estos influenciaran positivamente en la imagen catarí y en políticas que beneficiaran al país.



No fue sino hasta el viernes 9 de diciembre que las autoridades belgas y la prensa destaparon la investigación y lanzaron sus primeras acusaciones.



Las autoridades sacaron a la luz la investigación por lo más alto cuando acusaron a una de las personas con mayor influencia y trayectoria en el Parlamento Europeo, una de las máximas autoridades legislativas en toda Europa, la vicepresidenta (actualmente retirada de su cargo) griega Eva Kaili, de 44 años y diputada europea desde 2007.

Kaili, quien se desempeñaba como vicepresidenta del Parlamento Europeo, resultó detenida junto a varias otras personas ese fin de semana a raíz de las investigaciones de la justicia belga. Su audiencia para decidir si seguirá bajo arresto está prevista para el 22 de diciembre.



Tras ser acusada de recibir sobornos de Catar para defender en el Parlamento Europeo los intereses del emirato, el apartamento de Kaili fue registrado por las autoridades; en estas hallaron bolsas con unos 150.000 euros en efectivo. En tanto, el padre de Kaili fue localizado con una maleta que contenía 750.000 euros en efectivo.



También fueron encontrados 600.000 euros en el domicilio de un antiguo diputado europeo, Pier Antonio Panzeri.

Este mismo jueves, la fiscal general de la Unión Europea solicitó formalmente la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Kaili y la también eurodiputada griega María Spyraki, por sospechas de fraude en pagos realizados a asesores parlamentarios.



Frente al estallido público y la gravedad de las acusaciones, Catar ha desmentido con firmeza las acusaciones, pero una fuente judicial en Bélgica confirmó a AFP que era este país el que estaba en el centro de la investigación belga.



A pesar de las declaraciones del emirato, en Estrasburgo, Francia, los eurodiputados pidieron durante la asamblea del Parlamento que se suspenda el acceso de representantes de los intereses de Catar a las dependencias del legislativo.



Los eurolegisladores pidieron "la suspensión inmediata de las credenciales de acceso a representantes de los intereses cataríes" por el tiempo que se desarrollen las investigaciones judiciales.

Quiénes son los protagonistas del escándalo

Eva Kaili

Eva Kaili es investigada por supuestamente recibir dinero por parte de Catar para que influyera en la política europea Foto: AFP/Parlamento Europeo

Antigua presentadora de televisión, eurodiputada socialdemócrata griega y una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo hasta que se le ha retirado ese cargo, con 625 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, a raíz del escándalo.



Kaili, de 44 años, es el nombre más relevante de la trama corrupta. La policía belga encontró cientos de miles de euros en el domicilio bruselense de la fotogénica política, lo que permitió su arresto pese a gozar de inmunidad parlamentaria, pues las autoridades belgas consideran que fue cazada cometiendo un delito "flagrante".



Asimismo, este mismo jueves, la fiscal general de la Unión Europea solicitó formalmente la suspensión de la inmunidad parlamentaria. Kaili Fue además expulsada del Partido Socialista Griego (Pasok-Kinal), y removida del bloque de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo.



Kaili se encuentra en prisión preventiva e imputada por organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción.

Francesco Giorgi

Francesco Giorgi confesó su relación con el escándalo y señaló varios involucrados. Foto: AFP FOTO /EUROKINISSI

Asistente en la Eurocámara y pareja sentimental desde hace cinco años de Kaili, con quien tiene una hija, este italiano está imputado por los mismos cargos que su pareja.



Giorgi, de 35 años, admitió su culpabilidad ante la policía y ante el juez de instrucción en los interrogatorios a los que ha sido sometido por las autoridades belgas.



El asistente parlamentario, a quien el juez decidió este miércoles mantener en prisión preventiva, ha señalado como cerebro de la trama al exeuroparlamentario italiano Pier Antonio Panzieri, a quien la policía decomisó 700.000 euros en su domicilio y quien también imputado y se encuentra en prisión provisional.



El joven italiano ha inculpado, además, a otros dos eurodiputados socialdemócratas: el belga Marc Tarabella, cuyo domicilio ya había sido registrado por las autoridades en el marco de la investigación, pero quien se encontraba en libertad; y al italiano Andrea Cozzolino, para quien Giorgi trabajaba como asistente.

Pier Antonio Panzeri

Pier Antonio Panzeri Foto: AFP/Parlamento Europeo

Exdiputado europeo entre 2004 y 2019, antiguo líder sindical y fundador de la ONG Fight Impunity (Lucha contra la impunidad), este socialdemócrata italiano, de 67 años, sería el protagonista central del esquema de sobornos.La policía belga encontró en su domicilio 700.000 euros en metálico.

Niccolo Figa-Talamanca

Lobista italiano y secretario general de la ONG No peace Without Justice (No hay paz sin justicia), que comparte sede social con Fight Impunity en un pequeño edificio de Bruselas (41 de la rue Ducale).



Figa-Talamanca también se encuentra imputado y ha quedado en libertad aunque está obligado a llevar un brazalete electrónico.

Marc Tarabella

Marc Tarabella, vinculado al 'Catargate' Foto: Valeria Mongelli / AFP

Europarlamentario desde 2009, este socialdemócrata belga, de 59 años.



Ha sido suspendido tanto de su partido en Bélgica como del grupo socialista en la Eurocámara ante las sospechas de que formaba parte de la organización corrupta después de que la policía registrara su despacho en el Parlamento Europeo y su vivienda.



Tarabella, es vicepresidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con la Península Arábiga (DARP).



Asegura que nunca recibió "ningún regalo de Catar" y que, de haberlo hecho, lo habría denunciado, pero el novio de Kaili le ha señalado en su confesión como uno de los implicados en la trama.



Luca Visentini

Secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Visenti, de 53 años, se encuentra imputado por la trama corrupta y en libertad condicional.



Muy crítico con Catar hace una década, cuando denunciaba que allí se reducía a los trabajadores a la "esclavitud", las posturas del líder sindical fueron evolucionando con los años hacia posiciones mucho más amables.

Andrea Cozzolino

Andrea Cozzolino es uno de los investigados en el posible caso de corrupción Foto: Twitter @cozzolino62

Europarlamentario socialdemócrata italiano desde 2009, empleaba como asistente en la Eurocámara a Giorgi, el compañero sentimental de Kaili, quien le ha señalado como uno de los implicados en el esquema de sobornos.



El político, de 60 años, era miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara que preside Arena, y también formaba parte de la comisión de investigación parlamentaria sobre el uso de programas espías como Pegasus, cuyo informe final, aún en proceso de enmiendas, menciona a Marruecos.



El Partido Demócrata (PD) italiano suspendió este viernes a Cozzolino de todos los órganos de la formación tras ser involucrado en el escándalo.



Su suspensión es "cautelar", hasta que terminen las pesquisas, y fue decidida este viernes en una reunión de la Comisión de Garantía del PD convocada de urgencia por el secretario del PD, Enrico Letta, según un comunicado de esta formación, la principal en la oposición.



Marie Arena

El nombre de esta eurodiputada socialista francófona belga, de 55 años, se ha relacionado con la trama corrupta desde que estalló el escándalo, incluso antes de que la justicia imputara a una asistente en la Eurocámara de esta exministra belga de la Administración Pública.



Aunque por el momento no pesa ninguna acusación formal sobre Arena, la propia política ha suspendido sus funciones como presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara.

Abderrahim Atmoun

Es embajador de Marruecos en Polonia y su nombre aparece en el mandato de arresto enviado por Bélgica a Italia para solicitar la detención y entrega de la esposa e hija de Panzieri, sospechosas de haber retirado "regalos" de la trama en la legación diplomática marroquí en Varsovia.

Otros personajes involucrados

Alexandros Kailis

Es el padre de Kaili, a quien la policía detuvo cuando salía de un hotel de Bruselas con bolsas de dinero en efectivo. Un total de 750.000 euros.

Maria Colleoni y Silvia Panzeri

La esposa y la hija de Panzeri han sido detenidas en Italia a petición de la Justicia belga, que a partir de escuchas telefónicas considera que ayudaban al político en sus actividades ilícitas.



Michel Claise

Es el juez belga que instruye la causa de la trama corrupta. Belga, francófono y de 66 años, está especializado en lucha contra la criminalidad financiera, tiene reputación de ser un magistrado sin miedo a investigar asuntos sensibles y se confiesa miembro de la masonería.

Asistente Parlamentaria

Ha trascendido que entre los imputados hay un asistente parlamentario de Marie Arena, pero aún no se conoce su nombre.

Santiago Andrés Venera Salazar*

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de agencias