Madeleine McCann: autoridades, convencidas al 100 % de quién la asesinó

14 años después, el caso de la desaparición de la menor Madeleine McCann podría estar, por fin, cerca de resolverse, sin que se haya encontrado aún un cuerpo.



Eso luego de que los fiscales del caso le dijeran al diario británico ‘The Mirror’ que están 100 % convencidos de quién está detrás del secuestro y presunto asesinato de la menor, de quien se perdió el rastro justo antes de su cumpleaños número cuatro.

El caso de Madeleine McCann es una de las desapariciones más mediáticas y uno de los crímenes más misteriosos de los últimos años.



La menor, una niña inglesa de tres años, desapareció el 3 de mayo de 2007 mientras estaba de vacaciones con sus padres en Portugal.



Lea también: Policía asegura que Madeleine McCann fue asesinada en Portugal



En un extraño caso en el que todavía hay más preguntas que respuestas, McCann habría sido raptada de un apartamento en Praia da Luz, justo cuando sus padres se encontraban en una cena con amigos en un restaurante ubicado a 55 metros del lugar donde se hospedaban.



Pero esta semana hubo una novedad en su caso, luego de que las autoridades aseguraran que están convencidos de quién es el responsable del crimen.



Según le dijo el fiscal alemán Hans Christian Wolters al diario ‘The Mirror’, el delincuente que asesinó a Madeleine es Cristian Brueckner, quien actualmente está preso en la ciudad de Kiel, en el norte de Alemania.



Además: Madeleine McCann: qué se sabe del sospechoso que reavivó el caso

Fotografía de Madeleine McCann el 3 de mayo de 2007, el mismo día que desapareció. Foto: AFP

Brueckner cumple 17 condenas por varios delitos, entre los que se encuentran abuso sexual y agresión. El hombre fue vinculado a la investigación en junio de 2020.



“Estamos seguros de que tenemos al hombre que la secuestró y la mató”, afirmó el fiscal Wolters al medio citado.



Según dijo Wolters, ya tienen evidencia que permitiría acusarlo, por lo que intentarán construir el caso más sólido para culparlo del secuestro y asesinato de la menor de tres años. Esperan presentar cargos en su contra en el 2022.



Aunque dicen tener varias pruebas, no presentarán cargos hasta tener toda la evidencia posible para llevarla a la corte.



Le puede interesar: Madeleine McCann: fiscalía alemana 'asume' que la niña está muerta

“Ahora es posible que podamos presentar cargos. Tenemos esa evidencia ahora. Pero no se trata solo de acusarlo, queremos acusarlo con el mejor cuerpo de evidencia posible. Cuando todavía tenemos preguntas, sería una tontería cargar en lugar de esperar las respuestas que podrían fortalecer nuestra posición”, afirmó el fiscal.



“No digo que lo que tenemos ahora sea insuficiente. Pero está en prisión, así que no tenemos esta presión sobre nosotros. Tenemos tiempo en nuestras manos”, agregó.

Cartel con información de la desaparecida menor británica Madeleine McCann. Foto: AFP

Las pruebas contra Brueckner

Según le dijo el fiscal al diario ‘The Mirror’, la evidencia en contra de Brueckner incluye una confesión que el mismo hombre le hizo a un amigo.

No puedo decirte sobre qué base asumimos que está muerta. Pero para nosotros, no hay otra posibilidad FACEBOOK

También se incluye un análisis telefónico que evidencia que el delincuente, de 44 años, habría estado cerca de la casa vacacional en donde se encontraban la menor y su familia en Praia da Luz, Portugal. Sin embargo, solo hay evidencia circunstancial.



“Es una evidencia circunstancial, no tenemos evidencia científica. Si tuviéramos un video del acto o una foto de Madeleine muerta con Brueckner en cámara, no habríamos tenido que hacer un llamamiento público. Pero solo tenemos pruebas circunstanciales”, dijo el fiscal.



Siga leyendo: Mujer gastó millonaria indemnización en pandillas para vengar a su hijo

El es Christian Brueckner, un hombre de 44 años que fue detenido por otros delitos sexuales, a quien están vinculando con el caso de Madeline McCann, que hace 13 años desapareció de su habitación en Playa de Luz, Portugal. Este hombre está ya en la cárcel + pic.twitter.com/LHvChZVFze — meredith Gay 🎃🏳️‍🌈 (@MerGarza) October 10, 2021

Tras la acusación del fiscal, 'The Mirror' dio a conocer la versión de Brueckner y sus allegados, quienes afirmaron que no hay evidencia para acusarlo o condenarlo por el caso.



"B y su equipo legal están seguros de que Wolters y sus investigadores no tienen ni una evidencia para condenarlo o acusarlo", dijeron fuentes cercanas al acusado.



"Su posición siempre ha sido clara: si hay pruebas, demuéstralas. Pero la policía nunca lo ha hecho. Por eso están convencidos de que estos comentarios son un engaño diseñado para que B se meta entre rejas y se confiese con alguien. Eso nunca sucederá", agregaron, según citó el diario británico.

Siguen las incógnitas

Aunque algunas evidencias podrían dar por fin con el responsable, las autoridades reconocieron que todavía hay más preguntas que respuestas en el caso Madeleine, pues no hay pruebas de que la menor está muerta, aunque tampoco evidencias de que sigue con vida.



“No puedo decirte sobre qué base asumimos que está muerta. Pero para nosotros, no hay otra posibilidad. No hay esperanza de que esté viva", afirmó el fiscal del caso.



Según Wolters, en medio de la investigación se ha asumido que la menor falleció pero no hay indicios de cómo murió ni tampoco una muestra de ADN o alguna evidencia fotográfica de la menor.

Kate y Gerry McCann, padres de Madeleine McCann. Foto: EFE

"Estamos seguros de que tenemos al hombre que se llevó y mató a su hija. Todo lo que puedo hacer es pedirle paciencia. Personalmente, creo que se llegará a una conclusión el año que viene. No tenemos cuerpo ni ADN, pero tenemos otras pruebas. Basado en la evidencia que tenemos, no conduce a ninguna otra conclusión”, le dijo el fiscal al diario dirigiendo unas palabras a la familia de la menor desaparecida.



