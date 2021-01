Exjefe de inteligencia español pierde juicio que salpica la Casa Real

El antiguo director del servicio de inteligencia español perdió su querella por injurias y denuncia falsa contra un controvertido excomisario de policía, que fue absuelto por la justicia en un caso que salpica a la Casa Real.



El agente José Manuel Villarejo, conocido por filtrar a la prensa grabaciones secretas de comprometidas conversaciones con la élite política y económica del país, fue absuelto por un tribunal de Madrid, según la sentencia publicada este lunes.



El juicio estaba relacionado con unas acusaciones de la examante del rey emérito Juan Carlos I, la empresaria alemana Corinna Larsen, quien dijo haber recibido amenazas del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán.



En 2015, Larsen confió estas amenazas a Villarejo, una conversación que fue grabada y filtrada finalmente a la prensa.

Corinna Larsen fue amante del rey emérito Juan Carlos I entre el 2004 y el 2009. Foto: Efe

Dos años después, el excomisario evocó estas grabaciones en una entrevista y fue denunciado por el exdirector del CNI.



Citada como testigo en el juicio, la empresaria alemana ratificó y dio detalles de dichas amenazas, que fueron categóricamente desmentidas por quien fuera jefe de la inteligencia española entre 2009 y 2019.



En videoconferencia desde Londres, Larsen aseguró que el general Sanz Roldán la había contactado en numerosas ocasiones para recuperar unos papeles que tenía ella sobre las finanzas del monarca, ahora exiliado a Emiratos Árabes entre sospechas de haber amasado durante su reinado (1975-2014) una fortuna opaca.



Según su testigo, durante una reunión en un hotel londinense en mayo de 2012, poco después de haber terminado su relación con el rey, Sanz Roldán le pasó unas "instrucciones" que debía seguir si quería "garantizar" su "integridad física" y la de sus hijos.

Este encuentro fue seguido por un incidente en su apartamento de Suiza, donde una llamada telefónica le insinuó que podía correr el mismo destino que la princesa Diana de Gales, fallecida en un accidente de tráfico en un túnel de París.



"Es mentira. Yo jamás, jamás, he amenazado a una mujer", aseguró en su declaración el general Sanz Roldán.



El tribunal no entró a valorar la veracidad de estas amenazas, pues no es su deber "establecer certezas sobre las imputaciones" de Villarejo contra el exjefe del espionaje, pero señaló que tampoco podía probar que esos hechos fueran falsos.



La decisión, que puede ser recurrida en los próximos diez días, no afecta el encarcelamiento de Villarejo, en prisión provisional por sus acusaciones en otras múltiples causas.



