Hallan cartas del papá de Hitler en un ático en Austria

31 cartas escritas por Alois Hitler, el padre del dictador alemán Adolf Hitler, fueron halladas en un ático en Austria. Con este descubrimiento, que a día de hoy son una de las pocas conocidas del padre del político nazi, el historiador austríaco Roman Sandgruber hizo un libro que fue publicado en alemán el 22 de febrero.



La primera vez que una mujer lo contactó para decirle que había descubierto en su ático unas cartas centenarias escritas por el padre de Adolf, Sandgruber se mostró prudente.



(Lea también: Hallan lápidas judías saqueadas por los nazis en Polonia).

"Al principio, era más bien escéptico: sabemos muy poco de la juventud del 'Führer' y menos aún de su padre", declaró a la agencia de noticias 'AFP' este especialista, que esperaba encontrarse con un hallazgo disparatado.



Sin embargo, la correspondencia amarillenta resultó ser auténtica: caligrafía cuidada, sellos de época, firma tristemente célebre y hasta sellos de cera intactos.



Esto permitió al profesor universitario, de 74 años, escribir la primera biografía del patriarca, nacido en 1837 y fallecido en 1903, cuando Adolf tenía 14 años.



Las cartas fueron escritas durante el imperio austrohúngaro para un tal Josef Radlegger, empleado de Puentes y Calzadas. Quería comprarle una granja en un pueblo de Alta Austria, en 1895, seis años después del nacimiento de Adolf.



(Le puede interesar: ¿Cuánto pagaría por un manuscrito de Hitler?).

El historiador austríaco Roman Sandgruber hizo un libro de la primera biografía de Alois Hitler. Foto: AFP

Sobre Klara Pölzl, la madre de Adolf Hitler

Alois, que tuvo tuvo ocho hijos de tres matrimonios, mantenía una buena relación con su esposa, Klara Pölzl. "Habia una atmósfera muy familiar entre los dos, se contaban muchos chismes", explica Sandgruber.



Se sabía que Alois, nacido fuera del matrimonio, era un "cabeza de familia tiránico" pero las cartas arrojan luz sobre "una vida familiar no siempre desagradable".



También dan una imagen diferente de la madre de Adolf Hitler, a quien él la describió como una tranquila "ama de casa" en su libro 'Mein Kampf'. "A mi esposa le gusta estar activa y muestra un cierto entusiasmo, así como un buen conocimiento de las cosas económicas", escribió en otra línea Alois en sus cartas.



La madre del dictador alemán de origen austrohúngaro fue una de las pocas personas que no sufrió la ira de Alois. De hecho, aparece en sus cartas como "una mujer profundamente emancipada, como diríamos hoy", según Roman Sandgruber.



Las huellas dejadas por el padre de Hitler, quien era funcionario de aduanas, también dan fe de su ascenso social y su ansia de ganar respeto a nivel local, lo cual buscaba con la adquisición de tierras.



(Le recomendamos leer: Los edificios nazis que Nuremberg preserva para no olvidar).

Las misivas estaban dirigidas a Josef Radlegger, quien había vendido bienes a Alois Hitler. Foto: AFP

Sobre Alois y Adolf

Aunque Sandgruber no compara directamente a Alois y a Adolf, sí asegura que percibió algo en común entre ellos: son "autodidactas" reivindicados.



"Ambos despreciaban a los que habían recibido una escolaridad formal: académicos, notarios, jueces y más tarde incluso a los oficiales militares", afirma. También dijo que los dos se consideraban "genios".



El investigador es más prudente sobre las raíces del antisemitismo de Adolf Hitler. A pesar de que se han encontrado comentarios de odio del padre hacia los judíos, el historiador menciona más bien la influencia sobre el futuro dictador nazi del racismo extendido en la sociedad austriaca.

¿Cómo se hizo el descubrimiento?

Las 31 cartas no se hubiesen descubierto sin unas obras de aislamiento térmico.



Hace unos años una austriaca, llamada Annelise Smigielskilejos, decidió vaciar su ático sin sospechar lo que había bajo su tejado.



La mujer sabía que su tatarabuelo, Josef Radlegger, había vendido bienes a Alois Hitler, pero no pensó que se encontraría con su escritura, en medio de un montón de cartas que habían caído en el olvido hacía lustros.



En su primera impresión de las escrituras le pareció que el padre de Hitler "se enfadaba por todo", dijo a la 'AFP', y agregó que las misivas eran difíciles de descifrar.



Como conocía las investigaciones de Roman Sandgruber consideró que era mejor confiarle estos archivos en 2017.



Ambos están sorprendidos con la atención internacional que despierta el libro, desde Perú hasta China.



(Siga leyendo: Las subastas secretas nazis).



Tendencias EL TIEMPO

Con información de AFP*