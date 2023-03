El 15 de octubre de 2019 Emilce, una estudiante de peluquería, anunció a su madre que salía de la casa para dar una vuelta poco antes de la medianoche. Aunque no es lo más habitual, no es una hora extraña en España. Ella pensó que iba a fumar, algo que no le permitía hacer adentro.



En realidad, fue a casa de Leonardo V., un colombiano que entonces tenía 27 años. Allí, según la reconstrucción de los hechos, tomó algunas cervezas y consumió un sedante, posiblemente Rivotril, que las autoridades encontraron en la casa del acusado.



Su último contacto con el exterior fue una foto que le mandó a su novio Jason con la pastilla en la boca.



La Guardia Civil cree que entre la una y las tres de la madrugada el tatuador, que se hacía llamar el 'Carnicero', asesinó a la joven. Se situó detrás de ella aprovechando su estado de somnolencia y trató de ahogarla con el brazo.



No pudo porque no tenía fuerza debido a que había consumido estupefacientes e intentó hacerlo con un cable. Tampoco lo logró, así que, sin soltarla, le clavó un cuchillo en el abdomen.



La llevó después a la tina del baño del cuarto principal y la descuartizó. Le hizo una cortada en forma de Y desde el ombligo hasta las clavículas, similar a la de una imagen truculenta que tenía en la casa.



Le recortó dos tatuajes que él le había hecho antes —una daga y una rosa— y los guardó en salmuera a manera de “trofeo”, según la Guardia Civil.



En la madrugada, los vecinos sintieron un olor a barbacoa que les extrañó. No sospecharon que Leonardo intentaba quemar restos del cadáver.



Más tarde pidió ayuda a su novia, Celia, para limpiar. Fueron a comprar los productos necesarios y, cuando ella vio los rastros del asesinato que él mismo le confesó, tomó algunas fotos y lo denunció ante la Guardia Civil.

La Audiencia Provincial de Madrid arrancó el 7 de marzo con el juicio con jurado al denominado "carnicero tatuador" de Valdemoro, el hombre acusado de matar en 2019 a una joven en su casa. Foto: EFE/Juan Yagüe

Estaba obsesionado

Cuando los miembros de la Guardia Civil fueron a la residencia, un lugar que ocupaba desde 2014 cuando había entrado ilegalmente luego de que los anteriores inquilinos hubieran sido desahuciados, hallaron un “escenario de violencia”.



“Encontramos más de 50 armas de todo tipo y todo tipo de elementos sadomasoquistas perfectamente colocados”, explicó uno de los agentes que llegó al lugar del crimen. “Estaba obsesionado con la muerte —dijo otro—. Tenía fotos de asesinos en serie famosos y esculturas demacradas a las que les faltaban miembros”.



Ese 16 de octubre él volvía a su casa con un carrito de cargar el mercado manchado de sangre cuando vio a la Guardia Civil. Supo que lo buscaban e intuyó que su novia lo había delatado. Lo llevaron preso y ha estado desde entonces en la cárcel de Estremera a la espera de que se celebre el juicio.

El juicio

El juicio comenzó este 7 de marzo y tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Madrid con un jurado popular.



La Fiscalía pide 25 años de prisión para el acusado por asesinar a la joven y cinco meses por profanar su cadáver, así como una indemnización de 102.852 euros para cada uno de sus padres y 46.284 para su hermana.



Las acusaciones particulares solicitan prisión permanente revisable y tres años de prisión para Celia, por un delito de encubrimiento.



El abogado de la familia hace un llamado sobre la vulnerabilidad de Emilce, que había sido víctima de delitos graves con anterioridad. La madre explicó que a los once años se vio involucrada en un caso de videos de explotación sexual infantil y a los 14 sufrió un episodio de violencia familiar, por el que se le impuso una orden de alejamiento a su padre.

La madre la joven, Sandra, también es agente de la Guardia Civil. “Yo llevaba ahorrando mucho tiempo para alquilar un local en el que montar un negocio, era muy buena maquilladora”, dijo en la Audiencia Provincial de Madrid en alusión a su hija.



La defensa, por su parte, solicita tres años por homicidio imprudente y pide consideración por el pasado del acusado y por su condición de cocainómano.



El abogado dijo que su representado tuvo “una vida muy triste y horrible porque su padre había llevado prostitutas a casa”. Según Marcos García Montes, “la situación se le fue de las manos”.



Leonardo se ha mantenido con gesto serio a lo largo del juicio.

El carnicero

Leonardo es un hombre bajito y fuerte, con varios tatuajes. Uno de ellos, con la imagen de un perro agresivo, se asoma por el cuello.



Se le conocía como 'Butcher', 'Carnicero' o el 'tatuador de Valdemoro', en alusión a la zona de Madrid donde vivía desde que se había tomado la casa vacía donde también había instalado su estudio.



Estuvo casado antes. Su exesposa comentó que siempre la trató con respeto y que sentía curiosidad por el sadomasoquismo. También que le gustaban las armas blancas, hasta el punto de que tenía varias colgadas en las paredes de su casa.

Celia, que fue su pareja hasta que descubrió el crimen, asegura que quería romper con Leonardo por algunas actitudes raras que le producían temor. Una semana antes del crimen, cuando se despertó vio que su novio estaba al lado y le tomaba el pulso mientras sostenía un machete en la mano.



También se puso en contacto con una exnovia de Leonardo, que lo había denunciado por violencia de género. Según contó, no había tomado medidas legales porque le daba miedo que lo metieran en la cárcel por poco tiempo y que, al salir libre, se vengara de ella.



En estos días concluirá el juicio y se conocerá la pena para ella y para Leonardo. En el caso de este, se sabe que pasará varios años en prisión. La sociedad española está pendiente del veredicto de uno de los crímenes mas atroces de los últimos años.

Juanita Samper Ospina

Corresponsal en España

EL TIEMPO