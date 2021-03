Parlamento Europeo suspendió la inmunidad de 3 eurodiputados catalanes

El plenario del Parlamento Europeo aprobó este martes la suspensión de la inmunidad parlamentaria de los eurodiputados catalanes Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, requeridos por España por el intento de independencia de Cataluña en 2017.



(Le puede interesar: España: ministra de Igualdad usó como niñera a asesora pública)



La inmunidad de Puigdemont, expresidente de Cataluña, fue levantada por 400 votos a favor y 248 en contra y 45 abstenciones, al tiempo que las mociones contra Comín y Ponsatí fueron adoptadas por 404 votos contra 247, con 42 abstenciones, anunció la mesa del plenario.

Por su parte, Puigdemont denunció este martes un "caso claro de persecución política".



"Es un día triste para el Parlamento Europeo. Nosotros hemos perdido nuestra inmunidad, pero el Parlamento ha perdido más que eso, y como resultado también la democracia europea. (...) Es un caso claro de persecución política", expresó en una conferencia de prensa.



Puigdemont, requerido en España por el intento de independencia de Cataluña en 2017, dijo que los tres eurodiputados seguirán a disposición de la justicia europea, pero adelantó que "vamos a presentar una demanda contra esta decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE".



La decisión de este martes no afecta por el momento la situación de los tres dirigentes catalanes, que podrán seguir desempeñando sus funciones de eurodiputados.



En el episodio de la independencia de 2017, Puigdemont era el presidente del gobierno catalán, Comín su Consejero regional (equivalente a ministro) de Salud y Ponsatí de Educación.



El levantamiento de la inmunidad de los tres era condición necesaria para que la justicia común pueda analizar los suplicatorios presentados por el Tribunal Supremo español, que exige el envío de los tres para ser procesados en su país.



En un mensaje divulgado el lunes en Twitter, Puigdemont había señalado que el voto relativo a su inmunidad y las de Comín y Ponsatí definiría qué "valores defendemos, qué idea de democracia tenemos, y qué futuro queremos construir en Europa".



(Lea aquí: Los problemas de familia agobian al rey Felipe VI de España)



Con el voto de este martes, el caso de Puigdemont y Comín retorna a la justicia de Bélgica, y el de Ponsatí a la de Escocia, instancias donde España había presentado la demanda de extradición.



Sin embargo, los tres eurodiputados ya adelantaron que elevarán el caso a la máxima instancia legal del bloque, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La justicia española acusa a Puigdemont y Comín de sedición y malversación de fondos, y a Ponsatí sólo de sedición. La defensa de los tres eurodiputados se apoya en vicios de procedimiento y de competencias, ausencia de pruebas y persecución política.

Es un día triste para el Parlamento Europeo. Nosotros hemos perdido nuestra inmunidad, pero el Parlamento ha perdido más que eso, y como resultado también la democracia europea FACEBOOK

TWITTER

Independentistas catalanes se manifiestan ante el Parlamento Europeo. (Foto de archivo) Foto: Patrick Seeger / Efe

Madrid tiene la mano a Cataluña

La votación se realizó en la noche del lunes, pero debido a las medidas sanitarias por la pandemia se realizó de forma telemática y por ello el resultado oficial del conteo únicamente fue anunciado este martes.



La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento había recomendado a fines de febrero que el plenario suspendiera la inmunidad de los tres legisladores. Los tres mayores bloques políticos del Parlamento Europeo (el Grupo del Partido Popular, los Socialistas y Demócratas, y los liberales de Renovar Europa) habían adelantado que votarían en favor de levantar la inmunidad.



Las tres bancadas representan 417 sobre un total de 705. Iratxe García, líder del bloque de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento dijo que se sentía "muy satisfecha del resultado de la votación, que es una victoria de la democracia y del estado de derecho".



(En otras noticias: ‘Espías rusos habrían alentado intento independentista de Cataluña’)



Por su parte, la legisladora nacionalista flamenca Assita Kanko señaló en Twitter que el voto era "indignante". "No participo de esa persecusión política", añadió. Aamer Anwar, abogado de Ponsatí en Escocia, denunció en Twitter el "voto vergonzoso" del

Parlamento, y añadió que "la batalla continúa".



El trámite judicial, sin embargo, no deberá ser tan sencillo. En enero, la justicia belga ya rechazó un pedido español de extradición de otro consejero catalán, Lluís Puig, quien fue consejero de Cultura y reside actualmente en Bélgica, argumentando el "riesgo de violación de sus derechos fundamentales" y cuestionó así la competencia del Tribunal Supremo español en este caso.



En Madrid, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, apuntó que el voto del Parlamento Europeo señala que "los problemas de Cataluña se resuelven en España, no se resuelven en Europa".



La jefa de la diplomacia española aseguró que el gobierno tiende "la mano a todas las fuerzas políticas catalanas para buscar una solución a los problemas de Cataluña a través del diálogo y la negociación". De acuerdo con González el voto de este martes también muestra respeto "al trabajo de la justicia española" y reafirma la "solidez del Estado de derecho de España".



AFP