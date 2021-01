Médico italiano es acusado de causar la muerte a pacientes con covid

Carlos Mosca, un médico de 47 años a cargo del Servicio de Urgencias en el hospital Montichiari, en Brescia, Italia, es señalado de administrar fármacos a pacientes infectados de coronavirus para liberar camas, lo que terminó causándoles la muerte, según el diario español ABC.



Según el medio de comunicación, el profesional de la salud, actualmente en arresto domiciliario, es acusado de homicidio voluntario.



De acuerdo con el diario italiano Brescia Today, los incidentes ocurrieron iniciando la pandemia, en marzo del año pasado, en un momento en que los hospitales del país europeo pasaban por una situación delicada. Además, los fármacos que Mosca dio a los pacientes, que tenían 61 y 80 años, eran los "adecuados para causar depresión respiratoria letal“.



El medio explica que "básicamente, de acuerdo con las acusaciones realizadas por los investigadores, el médico habría administrado fármacos anestésicos y relajantes musculares poco después de la aceptación de los pacientes, sin entonces realizar rápidamente la siguiente y requerida maniobra de intubación, provocando así un rápido empeoramiento de las condiciones" y su consecuente fallecimiento.



Las investigaciones sobre el caso iniciaron porque las cifras de fallecidos por coronavirus que registraba la zona de emergencias del hospital eran altas en comparación a las de otros centros médicos del municipio, narra Brescia Today.



Al parecer, Mosca no dejó registro en las historias clínicas de la administración de los medicamentos, un hecho que lo llevó a ser imputado, además, por falsificación en documento público, según el diario El Comercio de España.



El Mundo informó que también fueron interceptadas unas conversación a través de la aplicación de mensajería instantánea WhastApp, donde dos trabajadores del centro médico se referían, al parecer, a los comportamientos de Mosca. "No voy a matar pacientes solo porque él quiera liberar algunas camas", dice uno de los textos.



Mosca se defendió ante las acusaciones: "Niego haber administrado esos medicamentos", dijo, mientras su defensa afirmó que espera que el médico pueda dar su declaración lo más pronto posible, de acuerdo con el medio italiano Il Messaggero.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

