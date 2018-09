La vida de lujos y celebridades de Carlos Mattos en España

Carlos Mattos tiene un apartamento lujoso en el exclusivo Paseo del Prado de Madrid. Precisamente en el mismo edificio donde vivían la famosa diseñadora Agatha Ruiz de la Prada y el periodista Pedro J. Ramírez antes de separarse.

Esta pareja de celebridades, que siempre ha figurado en la vitrina de los medios de comunicación del país, se encuentra entre los amigos de Mattos en España. Tanto así que el empresario es también socio de Ramírez en 'El Español', el proyecto profesional al que el último apostó cuando se retiró de la dirección del diario 'El Mundo', de esta capital.



Mattos, señalado de haber pagado un millonario soborno para que un juez de Bogotá dictara una medida cautelar a su favor en la sonada disputa por la representación de la marca Hyundai en Colombia, posee cerca de un 3 por ciento de 'El Español, por el que invirtió casi un millón de euros. Algunas informaciones que corrieron a principios de este año aseguraban que quería vender su participación, pero parece que no actuó en tal sentido.



Más allá de esa amistad y los negocios, hay un tercer elemento que los une: Cruz Sánchez de Lara, la nueva esposa de Pedro J. Ramírez. El periodista la conoció cuando buscaba financiación para su medio y ella le presentó a Mattos. Es la abogada que ha manejado desde hace años los asuntos legales personales del colombiano (como el divorcio de su esposa Loretta).

Ahora lo representa en el consejo de administración del medio digital español. No obstante, no se encarga de su defensa en la investigación que adelanta la justicia colombiana actualmente sobre él; lo hace un prestigioso despacho de abogados en España: Gómez de Liaño & Márquez de Prado.



Cuando la prensa le ha preguntado a Pedro J. Ramírez su posición ante la situación actual legal de su socio, se ha limitado a asegurar que no tiene nada que decir. 'El Español', su medio, informó el 2 de junio que Mattos había acudido a una notaría de Madrid “para dejar constancia fehaciente de que está a disposición de la Justicia”.



Mattos también ha sido cercano a la diseñadora de modas Agatha Ruiz de la Prada. La ha invitado a ágapes en su casa. Uno de ellos fue para la periodista y bloguera Fiona Ferrer, exesposa de Jaime Polanco, el sobrino de Jesús Polanco (que fue un poderoso empresario, presidente del Grupo Prisa).

Uno de los amigos españoles más conocidos de Mattos es Jaime de Marichalar, exesposo de la infanta Elena de Borbón. Marichalar estuvo en el Año Nuevo 2011-2012 en la casa del colombiano en Cartagena, y juntos han asistido a reuniones y celebraciones en diferentes ciudades de España. Pero hay quien dice que esa relación se ha enfriado en los últimos años.



No es la única persona cercana a la realeza que tiene relaciones con Mattos. También se le ha visto en fotos junto al rey Simeón de Bulgaria.



Carmen Martínez-Bordiú, nieta de Francisco Franco (dictador español durante cerca de 40 años), es otra de las amistades de Mattos cuya vida centra el interés público en España.

De nuevo, el colombiano tuvo que ver en la relación amorosa que ella sostiene con Timothy McKeague, un australiano al que conoció en el barco de Mattos cuando navegaban por la Costa Azul.



Ese yate ha sido escenario de varios 'escapes' de Mattos, muchos de los cuales ha realizado con amigos colombianos por las costas españolas y, sobre todo, mediterráneas.



Mattos también cuida, pues, a sus amigos colombianos. En Madrid es cercano a periodistas reconocidos y ha mantenido buenas relaciones con representantes diplomáticos de nuestro país.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

Madrid