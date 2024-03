Carlos III, 'orgulloso de valentía' de su nuera Kate, también diagnosticada de cáncer

El rey británico Carlos III dijo este viernes sentirse "muy orgulloso" de su nuera, Kate, la princesa de Gales, por "su valentía al hablar como lo hizo" sobre su diagnóstico de cáncer.

El monarca, que también padece un cáncer, permanece en estrecho contacto con su "querida nuera", señala un comunicado divulgado por el palacio de Buckingham, residencia de la familia real.

Después de su estancia juntos en el hospital tras ser operados en enero, Carlos III ha mantenido el contacto con su nuera en las últimas semanas y tanto él como la reina Camila "continuarán ofreciendo su amor y apoyo a toda la familia en este momento difícil", agrega.

Kate, esposa del heredero a la Corona británica, William, anunció este viernes en un vídeo que se le ha diagnosticado un cáncer y que ya ha comenzado un tratamiento de "quimioterapia preventiva".

"En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales", dijo Kate.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

La esposa del príncipe William, heredero de la corona británica, admitió que la noticia de su enfermedad provocó una gran "conmoción" en toda la familia y que tanto él como su marido tenían que procesar lo ocurrido y buscar el momento adecuado para comunicarlo a sus tres hijos pequeños, los príncipes Jorge, Carlota y Luis.

El anuncio, después de que en febrero el rey Carlos III, padre de su marido, reveló también que sufre un cáncer no especificado, llega tras dos meses de elucubraciones y rumores acerca del estado de salud de la princesa de Gales, de 42 años.

La noticia del cáncer de la princesa fue divulgada después de semanas de intensas especulaciones en las redes sociales sobre su enfermedad o su paradero.

EFE