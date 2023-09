A un año de haber ascendido al trono, el rey Carlos III de Inglaterra parece haber logrado disipar los temores iniciales sobre el futuro incierto de la corona británica tras el fallecimiento de la reina Isabel II, su madre y la soberana más longeva de la historia del país.



Aunque la muerte de la reina, a sus 94 años, se había previsto hace mucho tiempo, la noticia desde el palacio de Balmoral, en Escocia, el 8 de septiembre de 2022, supuso un shock. El Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones, que integra a las excolonias británicas (conocida en inglés como Commonwealth), del cual era la cabeza de estado, habían perdido un factor unificador vital: Isabel II, considerada epicentro de calma en medio de un mundo en veloces cambios.

Junto con el impacto de perder a la reina, surgió el interrogante de qué tan bien se las arreglaría el nuevo rey, Carlos III, al ponerse en el lugar de su madre.



De 74 años, el heredero se empeñó en ir enviando de manera sutil un mensaje de continuidad, en vez de imponerse como reformador, algo que parece haberle dado réditos al remontar su alicaída imagen frente a los súbditos británicos.



Han sido 365 días en los que los ojos de seguidores y detractores de la monarquía vieron a un rey que trató de no hacer mucho ruido, pero que fue definiendo lo que será su reinado. Y es que muchos se preguntaban qué clase de rey sería Carlos, quien inicialmente se mostró impaciente y con dificultades para controlar la ira en los turbulentos días iniciales de duelo por la muerte de su madre y el engorroso protocolo de asunción como soberano.



Homenaje a la reina Isabel II. Foto: AFP

Un año después de su reinado, una encuesta de la consultora YouGov le dan una aceptación entre los británicos del 60 por ciento, frente al 32 por ciento que tiene una opinión negativa. Algo que algunos analistas destacan como un “buen augurio” para el rey Carlos III, si se toma en cuenta que antes de suceder a su madre, su nivel de aceptación era menos del 50 por ciento.



Este repunte se explica en parte porque Carlos logró cumplir su promesa de que no se entrometería políticamente, pese a que en el pasado se había caracterizado por tener opiniones muy fuertes en temas sensibles, asegura Catherine Bennet, columnista del semanario The Observer. Esa es una “regla de oro”, única del sistema de monarquía parlamentaria del Reino Unido, en la que el monarca es una figura protocolaria y donde las decisiones de Estado reposan en el Parlamento.

Carlos III es apasionado, propenso a cambios de humor y depende de un círculo de poderosos asesores mediáticos.

TWITTER

“Carlos III es apasionado, propenso a cambios de humor y depende de un círculo de poderosos asesores mediáticos”, asegura Hugo Vickers, considerado uno de los escritores que mejor conoce a la familia real.



A juicio de Vickers: “Carlos se las ingenió para manejar los explosivos dramas familiares” por cuenta de su hijo menor Enrique, por su polémico libro Spare; y su hermano menor Andrés, vinculado con el pedófilo Jeffrey Epstein.



“No perdió el tiempo para salir de las sombras y forjar su propio legado”, según el experto, quien afirma que el monarca británico logró generar tranquilidad en su discurso a la nación, pronunciado en la noche posterior a la muerte de Isabel.



“Además de rendir pleno homenaje a su madre, estableció los parámetros para un reinado naciente y, a un año, cumplió fielmente sus promesas”, dice el biógrafo.



Allí, Carlos renovó su propia promesa de servicio permanente y abordó las cuestiones claves: su fe profundamente arraigada en la Iglesia de Inglaterra y su comprensión de la necesidad de “defender los principios constitucionales en el corazón de nuestra nación”.



Otros analistas coinciden en que este “no ha sido un año fácil para Carlos III, quien ha tenido que lidiar con el luto familiar por la muerte de su madre Isabel II y su padre, el príncipe Felipe, ocurrido en el 2021, al tiempo que le daba forma a su reinado.



Carlos III “ha tenido un enfoque suave, muy suave, con énfasis en mantener el barco estable en lugar de darle una nueva dirección dramática”, aseguró Mónica Elliston, experta en temas de realeza.



Según la experta, casi se siente como un “periodo de luto no oficial”, y es probable que los cambios se produzcan más adelante. “Hay una sensación de que no hay mucho que ver, lo que es positivo”, dice.



Los monarcas Carlos III y Camila junto a otros miembros de la familia real, después de la coronación. Foto: The royal family

Temas pendientes

En la agenda pendiente del rey está racionalizar la monarquía, reducir costos y reformar un sistema de patrocinio considerado inflado y anacrónico.



Algunos creen que la acción más atrevida del monarca británico fue imponer que el título nobiliario de su esposa Camila cambiara de reina consorte a reina Camila, algo que se produjo sin alborotar tantas plumas.

La reina Camila. Foto: AFP

Desde la visión de Elliston, Camila es la que ha llevado a cabo uno de los cambios más modernizadores, eliminando el sonido arcaico de “damas de compañía”. Además, continuó haciendo campaña sobre la violencia doméstica, un tema que no fue abordado por generaciones anteriores de la realeza.



En este primer año, Carlos III se centró en tender puentes dentro y fuera del país al gtiempo que asumió el papel de diplomático en jefe. Visitó las cuatro naciones que componen el Reino Unido, se reunió con las comunidades religiosas en todo el país, saludó al presidente ucraniano Volodimir Zelensky en Londres y realizó una exitosa visita de Estado a Alemania.



En el tintero por resolver le quedan atender las exigencias mediáticas de más información sobre el gasto real y la rendición de cuentas. Además de resolver las demandas venidas del personal del palacio de Buckingham de que sea más representativo de la Gran Bretaña moderna.



¿Fin de la monarquía?

Carlos III también mantiene la presión de grupos republicanos que quieren deshacerse de la monarquía hereditaria y de algunos de los 14 reinos de la Mancomunidad de Naciones, que se resisten a la idea de tener un rey inglés como jefe de estado. Esto, pese a que las últimas encuestas de opinión de YouGov de esta semana mostraron que el panorama general sigue siendo una clara mayoría (62 %) a favor de que el Reino Unido siga siendo una monarquía.



Sin embargo, en esa consulta se reveló que el 26 % quería un jefe de Estado electo, la cifra más alta en una serie de encuestas que se remontan a más de una década. Esto se vio reforzado por la creciente oposición a la monarquía entre los jóvenes: solo el 30 % de entre 18 y 24 años creían que la monarquía era “buena para Gran Bretaña”.



Graham Smith, líder de la campaña antimonárquica Republic, cree que “el futuro de la monarquía nunca ha parecido tan frágil”.



Y es que las protestas contra la monarquía se han convertido en una parte más habitual y visible de los acontecimientos reales. Pero, sir Anthony Seldon, autor e historiador, destaca la popularidad personal del rey.



Coronación del Rey Carlos III y la Reina Camila en Escocia. Foto: AFP

Eso sin olvidar que ningún monarca en la historia británica ha llegado al trono en una etapa tan avanzada de su vida.



“No puede ser fácil ser la nueva escoba a los 74 años”, comenta Elliston, quien cree que podría ser por eso que el primero en la línea de sucesión, el príncipe Guillermo, se ha convertido en una figura tan importante en este reinado. “Gran parte de la modernización y la solución de problemas sociales, como la falta de vivienda, se realizará a través del príncipe de Gales”, agregó.



En lo que coinciden los expertos es que el desafío para una sano reinado de Carlos III es que el mensaje de valor y propósito sea “reafirmado diariamente”.



El tributo a Isabel II

El rey Carlos III grabó un mensaje y publicó una fotografía favorita de Isabel II para conmemorar el primer aniversario de la muerte de su madre. En el mensaje, el rey dijo que recordaba el “devoto servicio de la difunta Reina y todo lo que significó para muchos de nosotros”. En su breve homenaje, que fue dado a conocer el viernes, Carlos III agradeció a la nación por el “amor y apoyo” mostrado a él y a la reina Camila durante su primer año como monarca.



Para conmemorar el aniversario del ascenso al trono del rey se dispararon las tradicionales salvas con armas de fuego en Hyde Park y en la Torre de Londres, además de tocar las campanas en la Abadía de Westminster.

MARÍA VICTORIA CRISTANCHO

PARA EL TIEMPO

LONDRES

En Titter: @mavicristancho