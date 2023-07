La justicia europea desestimó este miércoles el recurso de Carles Puigdemont contra el levantamiento de su inmunidad decidido por el Parlamento Europeo, lo que supone un revés para la estrategia del independentista catalán, figura principal del intento de secesión de esta región española en 2017.



Nada más conocer la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), Puigdemont, quien se instaló en Bélgica para esquivar a la justicia española poco después de la fallida independencia, anunció en Twitter que presentará un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).



La decisión de este miércoles afecta igualmente a Toni Comín y Clara Ponsatí, exmiembros del gobierno regional catalán que encabezaba Puigdemont.



Los tres están procesados por la justicia española por su participación en el intento separatista, que sumió a España en una de sus peores crisis políticas desde el fin de la dictadura franquista en 1975.



En su recurso, los tres eurodiputados pedían al TGUE que anulara la decisión de levantar su inmunidad, tomada por el Parlamento Europeo en 2021 a petición de la justicia española.



Después de varias marchas y contramarchas, el Tribunal General con sede en Luxemburgo debía valorar esta vez la cuestión de fondo.



En su decisión, el TGUE rechazó el argumento de la supuesta violación por parte del Parlamento Europeo del principio de imparcialidad, alegado por los independentistas catalanes.



"El Tribunal General desestima todos los motivos formulados por los tres diputados, en particular sus alegaciones según las cuales el Parlamento incurrió en error al concluir que el referido proceso judicial no se incoó con la intención de dañar la actividad de los diputados", indicó en un comunicado.



La jurisdicción estima igualmente que, para pronunciarse sobre las peticiones de suspensión de inmunidad presentadas por la justicia española, "no corresponde al Parlamento analizar la legalidad de los actos judiciales españoles".



"Esta cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales", indica el comunicado.

El exlíder catalán exiliado y miembro del Parlamento Europeo Carles Puigdemont (izq.) junto a simpatizantes catalanes detrás de una pancarta frente al Parlamento de la UE en Bruselas en 2021. Foto: AFP / HATIM KAGHAT

'Nada termina'

"Nada termina, muy al contrario. Todo continúa. Presentaremos recurso al TJUE, y defenderemos hasta el final nuestros derechos fundamentales, que son también los derechos fundamentales de los catalanes y los europeos", escribió Puigdemont en Twitter.



El Tribunal Supremo español reclama la extradición del líder independentista desde 2017, pero la justicia belga nunca dio autorización definitiva a sus peticiones, especialmente por problemas de equivalencia de los cargos entre los derechos nacionales respectivos.



Puigdemont está procesado en España por malversación de fondos públicos y desobediencia.



La justicia española tuvo que retirarle en enero el cargo de sedición, que le podría haber acarreado una pena mayor en caso de ser finalmente juzgado, tras una reforma del Código Penal que suprimió este delito.



Esta controvertida modificación emprendida por el gobierno del socialista Pedro Sánchez pretendía facilitar las relaciones con el separatismo catalán, del que uno de sus sectores suele dar apoyo parlamentario al ejecutivo progresista.



El gobierno regional secesionista que dirigía Puigdemont en Cataluña trató de separarse de España en 2017 organizando un referéndum de autodeterminación, prohibido por la justicia, al que después siguió una efímera declaración unilateral de independencia por parte del parlamento regional.



Madrid suspendió entonces la autonomía de esta rica región del noreste español, mientras los líderes independentistas eran arrestados o se marchaban al extranjero.



Nueve de ellos fueron condenados a penas de hasta 13 años de prisión en 2019, antes de que el gobierno de Sánchez les indultara en 2021.

¿Regresa a España?

Puigdemont aseguró este miércoles que su posible regreso a España está "igual de lejos o igual de cerca" que antes de que el Tribunal General de la Unión Europea le retirase hoy la inmunidad parlamentaria.



"Hoy, evidentemente, la opción del regreso está exactamente en el mismo punto que estaba antes de la sentencia. Igual de lejos o igual de cerca", dijo Puigdemont en una rueda de prensa para comentar la sentencia del TGUE, que también retiró la protección parlamentaria a los eurodiputados de JxCAT Toni Comín y Clara Ponsatí.



Pese a haber perdido la inmunidad, Puigdemont aseguró que la próxima semana acudirá a Estrasburgo (Francia) para participar en la sesión plenaria del Parlamento Europeo.



En la misma línea que Puigdemont, Comín aseguró que su situación "cambia relativamente poco", porque "ganar no quería decir que podíamos volver libres a Cataluña y perder no significa ser extraditados a una cárcel española de manera inmediata".



"Es verdad que hoy nosotros no hemos tenido la decisión que estábamos esperando y por la que hemos trabajado muy duramente", dijo Puigdemont, que avanzó que recurrirán la sentencia "lo más pronto posible", en los dos meses y diez días que tienen de plazo.



"Nos ha tocado una vez más remontar una situación adversa", continuó Puigdemont, tras recordar que hasta ahora nunca han ganado ningún recurso ante el TGUE, la primera instancia de la justicia europea.



Puigdemont dijo que espera "una sentencia favorable" de la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la UE "porque creemos que estamos cargados de razones", porque "la sentencia abre algunas grietas" y porque "estamos hablando de los derechos que tienen los disidentes, los defensores de causas que pueden incomodar a los Estados".



En este sentido, aseguró que "ha quedado acreditado, después de cinco años y medio de procesos, de espionaje, que no nos dedicamos a traficar con drogas ni a comprar armas, sino que básicamente traficamos con referéndum y con votaciones".



El abogado de los líderes independentistas, Gonzalo Boye, dio por hecho que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, emitirá una nueva euroorden "en los próximos días", por lo que no solo recurrirán la sentencia, sino que también solicitarán medidas cautelares para recuperar la inmunidad de forma provisional hasta que se resuelva el futuro recurso.



Consideró además que antes de emitir la euroorden, Llarena tendrá que solicitar un nuevo suplicatorio al Parlamento Europeo, porque ahora han modificado los recursos por los que le reclama, tras la modificación del código penal.



Llarena ha procesado a Puigdemont y Comín por malversación agravada y desobediencia y a Ponsatí únicamente por este último delito.



Boye defendió también la posibilidad de que Puigdemont, Comín y Ponsatí puedan viajar la semana que viene a Estrasburgo, porque según dijo, el TGUE no les ha retirado la inmunidad de desplazamiento.



"Hoy es un día difícil, en primer lugar, porque la situación personal de mis compañeros exiliados es un poco más complicada que ayer", dijo Ponsatí.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE