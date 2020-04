Vaticano 'saluda' liberación del cardenal Pell, absuelto de pederastia

El Vaticano acogió "con satisfacción" la absolución este martes del cardenal australiano George Pell, que había sido uno de los colaboradores más cercanos del papa Francisco, implicado en un caso de abuso sexual a menores.



"La Santa Sede, que siempre ha confiado en la autoridad judicial australiana, acoge con satisfacción la sentencia unánime dictada por el Tribunal Supremo en favor del Cardenal George Pell, que lo absuelve de las acusaciones de abuso a menores, revocando su condena", indicó el Vaticano en un comunicado.



(Lea también: Pell, el mayor jerarca de la Iglesia en ser condenado por pederastia)

"El Cardenal Pell (...) defendió siempre su inocencia, atendiendo que la verdad fuera acertada", indica el comunicado.



(Le puede interesar: Con archivos de Pio XII, buscan entender su silencio sobre Holocausto)

El proceso judicial

El cardenal de 78 años, exresponsable de la Secretaría de Economía del Vaticano, fue condenado en marzo de 2019 a seis años de cárcel por violación y agresión sexual de dos monaguillos en 1996 y 1997 en la catedral de Saint-Patrick de Melbourne (sureste), donde era arzobispo.



Su condena fue confirmada en apelación en agosto del año pasado pero este martes fue anulada por el Tribunal Supremo de Australia, que le absolvió de los cinco cargos de agresión sexual argumentado dudas sobre los hechos.

El cardenal católico de Australia, George Pell, fue liberado y conducido a un monasterio en la ciudad. Foto: Joe Castro / EFE

El pleno de los magistrados del Tribunal Superior de Australia, que analizó a mediados de marzo la apelación de Pell ordenó que "se anulen sus condenas y se dicten sentencias absolutorias en su lugar", al considerar que las pruebas condenatorias presentadas durante el juicio "establecieron la culpabilidad sin el nivel de prueba requerido".



Tras conocerse el fallo, emitido pocos días antes de la Semana Santa, el cardenal de 78 años abandonó la prisión de Barwon, a unos 68 kilómetros al sur de la ciudad de Melbourne, y fue trasladado al un monasterio cercano a la capital del estado de Victoria.



La duda razonable es el punto central del fallo final que pone fin al caso, cuya acusación se había apoyado fundamentalmente en el testimonio de una de las presuntas víctimas, quien aseguró que Pell, entre otras agresiones, lo había penetrado oralmente frente a otro.



La defensa del cardenal de 78 años alegaba que era imposible que dichos hechos pudieran haber ocurrido debido, entre otros factores, a la falta de oportunidad, ya que el entonces Arzobispo de Melbourne estaba siempre acompañado.



Pese a la absolución, Pell habrá de enfrentarse a un proceso civil presentado por el padre de una de sus presuntas víctimas, que murió de una sobredosis de drogas, por el impacto que los hechos tuvieron en su vida.

El cardenal George Pell mientras abandonaba la cárcel donde estuvo por más de un año. Foto: AFP

La reacción del cardenal

El cardenal Pell pidió este martes que la decisión de la máxima instancia judicial de Australia de revertir una condena de seis años de prisión por pederastia en su contra no añada más "dolor y amargura" a la que ya sienten las víctimas de abusos sexuales.



"He mantenido de forma consistente mi inocencia mientras sufrí una grave injusticia y esto ha sido resuelto por la decisión unánime del Tribunal Superior", dijo el cardenal en un comunicado emitido antes de su puesta en libertad.

No le guardo rencor al que me acusó, no quiero que mi absolución añada más dolor y amargura FACEBOOK

TWITTER

"No le guardo rencor al que me acusó, no quiero que mi absolución añada más dolor y amargura a lo que ya sienten muchos porque este dolor y amargura ya es suficiente", agregó.



El exjefe de las Finanzas del Vaticano remarcó que su proceso se centró en los crímenes que le atribuyeron y que no cometió, y no se trató de "un referendo sobre la Iglesia Católica ni cómo las autoridades eclesiásticas en Australia abordaron los crímenes de pedofilia dentro de la Iglesia".



"La única base para la curación duradera es la verdad y la única base para la justicia es la verdad, porque la justicia significa verdad para todos por igual", afirmó

Pell, al agradecer a su familia, sus abogados y sus simpatizantes.



EFE y AFP