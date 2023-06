Los ministros de Relaciones Exteriores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán) iniciaron este jueves una reunión en Noruega en busca de un terreno común en la delicada adhesión de Ucrania, antes de la cumbre de la alianza prevista para julio en Vilna, Lituania.



A apenas un mes de esa cumbre, los consensos aún parecen lejanos y ningún punto parece resuelto, en un cuadro que genera temores de un fracaso, especialmente entre los líderes lituanos, anfitriones de la reunión.

En Oslo, la discusiones se centran en las garantías de seguridad que la Otán puede ofrecer a Ucrania para el plazo hasta que la adhesión al bloque transatlántico se pueda hacer realidad.



En la apertura de la reunión, el secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg, destacó que es necesario "estar atentos para que la historia no se repita (...). Por eso, debemos actuar para ofrecer a Ucrania garantías de seguridad para después de la guerra" contra Rusia.

Stoltenberg subrayó que actualmente la tarea "más urgente e importante" es "garantizar que Ucrania prevalezca", porque "sólo cuando haya una Ucrania soberana e independiente en Europa será posible abordar la cuestión de la adhesión" a la Otán, una vez concluido el conflicto.



El ministro lituano, Gabrielius Landsbergis, subrayó igualmente a su llegada que Ucrania ha esperado una respuesta de la Otán desde que en la cumbre de líderes aliados de 2008 en Bucarest se le prometió que se convertiría en miembro de la organización transatlántica en el futuro, y que la antigua república soviética todavía no ha recibido una contestación.



"Ya es hora de que nos sentemos y encontremos una respuesta muy específica, muy concreta, sobre cómo Ucrania se va a acercar a la Otán un día convertirse en miembro de la Alianza", comentó.

Reunión Informal de los Ministros de Asuntos Exteriores de la Otán en Oslo, Noruega. Foto: AFP

Pero el principal actor de la Otán, Estados Unidos, se opone por el momento a que la alianza brinde esas garantías a Ucrania, dijo a AFP un ministro que solicitó el anonimato.



La Otán ofreció esas garantías recientemente a Suecia, un país que formalmente demandó la adhesión pero que enfrenta el veto de otro actor central de la alianza, Turquía.

Así, el principal elemento de las divisiones en el interior de la Otán es el empeño de una ampliación más vasta hacia el Este, incluyendo a Ucrania.



En tanto, Ucrania no se preocupa en esconder su enorme expectativa. El propio presidente Volodimir Zelenski dijo esperar "un mensaje muy claro" de que Ucrania será parte de la Otán al fin de la actual guerra con Rusia.



Una fuente diplomática francesa, en tanto, señaló que "hay líneas divergentes entre ciertos aliados". "Ucrania quiere una hoja de ruta clara, la confirmación de una trayectoria. La perspectiva de adhesión no se cuestiona. Pero hoy no es realista, porque Ucrania podría activar el artículo 5 el día de su entrada", apuntó la fuente.



Esta cláusula de defensa colectiva obliga a todos los aliados a participar en caso de ataque contra uno de ellos. Esto representaría que la Otán podrá implicarse en una guerra abierta con Rusia.



El jefe de la diplomacia de Luxemburgo, Jean Asselborn, dijo este jueves que "la

Otán tendrá 75 años y jamás un país en medio de un conflicto armado ha adherido, porque ello podría acarrear convocar el artículo V del tratado".



En caso que eso ocurra, añadió, estaríamos frene a una "guerra entre la Otán y Rusia".

Los ministros también discuten el veto turco a la adhesión sueca y la eventual renovación del mandato de Stoltenberg. Foto: AFP

Otros temas que se discuten en la reunión

Pero la reunión en Oslo, Noruega, tiene por delante otros temas de extrema sensibilidad, como el veto turco a la adhesión sueca, la eventual renovación del mandato de Stoltenberg o el nivel de los gastos militares.



Designado secretario general de la Otán en 2014, el noruego de 64 años ya tuvo su mandato renovado tres veces. Su sucesor debería ser un europeo, y varios países de la UE verían con agrado el nombramiento de una mujer de sus filas.



Jens Stoltenberg, secretario general de la Otán Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien tendrá la última palabra, recibirá el 5 de junio a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, una potencial candidata.



En tanto, Stoltenberg adelantó que visitará Turquía "en un futuro próximo" para tratar con el presidente Recep Tayyip Erdogan el veto turco a la adhesión de Suecia a la Otán.



"Tengo confianza en que Suecia será un integrante (de la Otán) y estamos trabajando para que eso ocurra lo antes posible", aseguró este jueves.



La difícil cuestión de los gastos militares es otro tema a ser discutido en Oslo. En 2024 los aliados se comprometieron a destinar a la defensa el 2 por ciento de cada PIB nacional, pero en Vilna la idea es hacer que ese 2 por ciento no sea un máximo sino un piso mínimo.



Apenas siete países han alcanzado ese objetivo, y Dinamarca se encuentra muy lejos de hacer cumplido con su parte del esfuerzo colectivo.

