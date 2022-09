La Reina Isabel II ha fallecido en la tarde de este jueves 8 de septiembre de 2022. Así lo han comunicado los voceros oficiales del palacio de Buckingham y todas las salas de prensa a nivel mundial, que están al pendiente de lo que suceda en el acto fúnebre de la monarca.



Entre los últimos deseos de la fallecida soberana dejó por escrito su aspiración de que Camila Parker, esposa de Carlos de Gales, sea la nueva reina consorte de Inglaterra.

En febrero, durante un mensaje para conmemorar el 70 aniversario de su acceso al trono, la reina Isabel II determinó que Camilla asumiría funciones reales cuando Carlos fuera proclamado el nuevo rey.



"Este aniversario también me brinda un tiempo para reflexionar sobre la buena voluntad que me han mostrado personas de todas las nacionalidades, religiones y edades en este país y en todo el mundo durante estos años", dijo la Reina en su discurso hace seis meses.



“Sigo eternamente agradecida por la lealtad y el afecto que me siguen dando y cuando, en la plenitud de los tiempos, mi hijo Carlos se convierta en Rey, sé que le darán a él y a su esposa Camilla el mismo apoyo que me han dado a mí; y es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camilla sea conocida como Reina Consorte mientras continúa su propio servicio leal", agregó.



Camilla Parker es la segunda esposa de Carlos, pues estuvo casado con Diana de 1981 a 1997, año en que murió en un accidente automovilístico en una de las principales vías de París. Por su parte, la duquesa de Cornualles también estaba casada con Andrew Parker Bowles con quien tuvo dos hijos.



Charles y Camilla se habían conocido antes de su primer matrimonio y mantuvieron un romance durante décadas hasta que en 2005 decidieron formalizar su casamiento ante el pueblo británico.



No es un secreto que el príncipe Carlos estaba enamorado de Camilla Parker mientras compartía palacio con Lady Di. Al quedar viudo, decididó casarse con su gran amor, Camila. Foto: Archivo particular

¿Por qué es reina y no princesa como Felipe de Edimburgo?



De acuerdo con especialistas en protocolos reales, el título ‘Reina’ puede ser usado para referirse a una monarca, como para un uso ceremonial. Por su parte, el título de ‘Rey’ no tiene uso ceremonial y solo debe ser usado para referirse a un soberano.



Al momento de casarse con la Reina Isabel en 1947, Philip Mountbatten, nombre del fallecido príncipe Felipe de Edimburgo hasta ese momento, recibió tres títulos nobiliarios: Duque de Edimburgo, Conde de Merioneth y Barón de Greenwich, Honores que le fueron conferidos cuando desistió de sus cargos reales del reino de Grecia y Dinamarca.



Así las cosas, el duque de Edimburgo fue nombrado en la coronación de la reina como príncipe de Reino Unido y no rey.



Por otro lado, a lo largo de la historia de esta monarquía, ha habido varias reinas consortes que, sin ser reinas por descendencia, consiguieron el título al casarse con el rey: Carolina de Brandeburgo-Ansbach, Carlota de Mecklemburgo-Strelitz, Alejandra de Dinamarca, incluso, Isabel Bowes-Lyon, madre de Isabel II.



Diana de Gales y el príncipe Carlos. Foto: Lazlo Varga / EFE

¿Los hijos de Camila, de su primer matrimonio, podrán tener títulos reales?



Es importante aclarar que Camilla y Carlos no tienen hijos juntos, pero ella tiene dos hijos adultos producto de su primer matrimonio con Andrew Parker Bowles: Tom Parker Bowles y Laura Lopes, lo que lleva a la pregunta si serán elevados a cargos reales cuando la nueva Reina Consorte asuma el trono.



Según un experto en el tema consultado por el diario británico ‘Today’, la relación de la familia Parker Bowles con la realeza no es tan cercana, pues no han sido vistos con frecuencia en eventos reales, lo que da pie a que no se tomen en cuenta en la nueva monarquía; no obstante, los cargos podrán ser otorgados única y exclusivamente por el rey.



El príncipe Carlos de Inglaterra mantiene una relación con Camila Parker, duquesa de Rothesay y condesa de Chester. Foto: EFE

