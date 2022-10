Reino Unido está en una etapa de cambios tras la muerte de la reina Isabel II, la monarca más longeva. El rey Carlos III asumió el trono con 73 años; su primera ministra Liz Truss duró un poco más de un mes, renunció y le permitió al multimillonario de origen hindú Rishi Sunak tomar esa posición.



Entre las llegadas y salidas, otra de las caras de la política y vida pública del país es Camila Parker, quien se convirtió en reina consorte tan pronto su esposo llegó al Palacio de Buckingham. La madrastra de los príncipes Harry y William se ha mantenido alejada un poco de las cámaras, pues, al parecer, estaría cuidando su apariencia.

Habría viajado a India de manera privada, sin dar aviso a nadie, con tal de atender compromisos médicos, según reveló el diario local ‘Times Of India’. Luego de descender de un vuelo comercial, se habría dirigido por carretera hasta Soukya, un centro que se cataloga como “el primer destino de salud integral del mundo”.

¿Qué terapias de rejuvenecimiento le practicarían?

A sus 75 años, Parker estaría por unos diez días en el lugar, como conoció el medio citado. En concreto, mediante la homeopatía, el yoga, la neuropatía y la Ayurveda -medicina tradicional antigua-, Soukya ofrece varias terapias “para restaurar el equilibrio natural de mente, cuerpo y espíritu de su cuerpo”, según se lee en su página web.

Aceites esenciales y crema hidratante de Soukya, un hospital de la India donde se practica la medicina holistica y la cosmética ayurveda. Los aceites esenciales huelen de cine, pero hay que poner unas gotas en la crema que huele un poco raro.#ayurveda #yoga #soukya #naturopatia pic.twitter.com/smeuCeXgfC — Beatriz Peña (@BellezaPuracom) November 14, 2018

Es todo un programa diseñado por expertos; comprende, por ejemplo, uso de aceites, sustancias naturales y medicamentos para propender por la curación, prevención o rejuvenecimiento. Todo bajo un enfoque holístico, en el que están convencidos de que “las defensas naturales y el sistema inmunológico de un individuo, cuando se fortalecen, tienen el potencial de curar y prevenir enfermedades”.

Así, dicen tratar condiciones médicas variadas: trastornos alimenticios, trastornos reproductivos, adicciones, desórdenes respiratorios, salud mental o rehabilitación del cáncer.



El doctor Isaac Mathai, director de Souky, sería un amigo cercano a la Familia Real. De hecho, en la página del centro hay unas fotografías pasadas del ahora rey Carlos III y la reina consorte Camila visitando las instalaciones. En otro de los apartados, hay un video de 2013 del monarca enviando un saludo a los profesionales que allí laboran.

¿Por qué habría tanto secretismo frente a las terapias? El Palacio de Buckingham no se ha referido frente al tratamiento de Parker ni tampoco el centro especializado, aduciendo confidencialidad, por lo que no se sabe qué procedimientos exactos se le practicarían y bajo qué costo.



Sin embargo, no sería la primera vez que acude allí. El diario ‘Times Of India’ asegura que desde 2010 la mujer ha ido en por lo menos ocho veces. Durante 2019, incluso fue junto a su esposo para celebrar su cumpleaños.

Como es un asunto médico, la reina consorte no tiene entre sus planes atender otros temas. “Había instrucciones estrictas de no publicar su viaje. No se han programado eventos o apariciones en público durante su estadía”, señalaron fuentes policiales al medio mencionado.



De seguro, tras su tratamiento por diez días, volvería a Londres con nueva actitud para todos los compromisos que se avecinan, pues el rey Carlos será coronado oficialmente el 6 mayo de 2023.

