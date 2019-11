Todo lo que debe saber sobre la caída del Muro de Berlín

Berlín es hoy no solo la capital de Alemania sino también, quizás, la de toda Europa: el punto de encuentro de muchas culturas y muchas voces; el lugar donde se da cita la gente más rara para impregnarse y beneficiarse del espíritu de una ciudad abierta y libre como pocas –demasiado, dicen algunos– que muy pronto impone sus reglas y sus encantos y hace que todos allí se rijan por ellos.



Pero lo que más sorprende de la Berlín de hoy, al menos si uno la visita por primera vez, es que no quedan en ella, casi, vestigios de lo que fue su historia partida en dos durante veintiocho años. Su piel atravesada por un muro, esa herida, que dividió no solo a una ciudad y a un país entero sino también, y sobre todo, a su sociedad, a su gente. Historias que, de la noche a la mañana, quedaron a un lado o el otro de ese horror.