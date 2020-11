Bruselas tendrá plan de contingencia por eventual Brexit sin acuerdos

Los ciudadanos británicos votaron a favor de sacar a su país de la Unión Europea el 23 de junio de 2016. Casi cuatro años y medio después, su gobierno sigue sin acordar con la Unión Europea el tratado que regulará la relación tras su salida definitiva, que se producirá el próximo 31 de diciembre.



A poco más de cinco semanas hábiles antes del receso navideño, las negociaciones siguen bloqueadas en los puntos más conflictos: pesca, competencia no desleal y gobernanza del futuro acuerdo ante la desconfianza que genera a los europeos el primer ministro británico Boris Johnson.



La situación es cada vez más acuciante. En lo que resta de noviembre y el mes de diciembre hay que cerrar un acuerdo mientras las partes mantienen unas líneas rojas que parecen imposibles de mover.



Si se lograra, habría que convertir los borradores de la negociación (que ya superan las 600 páginas) en un tratado internacional y traducirlo a los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea.



Después esos textos deberían ser ratificados por el Parlamento Europeo y el británico. Si además incluye acuerdos sobre políticas de competencia nacional y no europea, debería ser aprobado también por los 27 parlamentos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y hasta por algunos regionales, como los tres de las regiones belgas porque estas tienen competencias en comercio internacional.



Para complicar más la situación este jueves se supo que una persona del equipo del negociador europeo Michel Barnier dio positivo por covid-19, por lo que las negociaciones tendrán que seguir por vía telemática.



Ante lo apurado de los plazos, varios gobiernos (fuentes diplomáticas europeas confirmaron que al menos el francés, el belga y el holandés) pidieron este jueves a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, que active los planes de contingencia que el brazo ejecutivo de la Unión Europea había preparado el año pasado ante la eventualidad de que el Brexit se haga finalmente sin acuerdos.



Las mismas fuentes explicaron que la próxima semana podrían empezar a publicarse esos documentos, sobre todo si Von der Leyen decide que la negociación no tiene visos de prosperar.



La pesca sigue siendo uno de los grandes conflictos porque aunque económicamente no es ni el 1 % del PBI británico, políticamente es un asunto tóxico porque las regiones pesqueras del sur de Inglaterra votaron masivamente a favor del Brexit.



Esas zonas son caladeros de votos conservadores y los actuales gobernantes les prometieron que ya no deberían compartir sus aguas con buques europeos pero podrían seguir vendiendo sus capturas en las lonjas del continente. Y todo no puede ser.



Para romper el bloque en pesca, el negociador europeo Michel Barnier ofrece a los británicos que participen en el mercado europeo de energía, dos veces más lucrativo que el de pesca. A cambio, estos deberán permitir que los pesqueros europeos sigan faenando en sus aguas. Lo contario, prohibir que vuelvan a aguas inglesas, sería prácticamente abrir la puerta a que países como Francia, España, Bélgica, Países Bajos o Dinamarca vetaran el acuerdo.



El tiempo se acaba. El 31 de diciembre terminará el período transitorio, este año de purgatorio que Bruselas y Londres se dieron para pasar del matrimonio al divorcio. El calendario es tan apretado que muchos eurodiputados se preguntan si van a tener que votar un eventual acuerdo sin apenas haberlo leído.



