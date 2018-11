Londres cede ante España y despeja el camino del 'brexit'

El 'brexit' debilita al Reino Unido hasta el punto de tener que ceder ante exigencias de España. A menos de 24 horas de la crucial cumbre europea que debe aprobar el acuerdo para una salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea (UE), la diplomacia consiguió salvar el último escollo.

El embajador del Reino Unido ante la UE envió al secretario general del Consejo Europeo una carta con un documento legal por el cual su gobierno reconoce que el acuerdo que se aprueba este domingo no prejuzga que en el futuro se apliquen los acuerdos euro-británicos al territorio de Gibraltar.



En la práctica significa que Londres acepta lo que pedía España: que cualquier futuro acuerdo solo sea de aplicación en Gibraltar (una colonia británica enclavada en la punta sur de España) tras el visto bueno de Madrid.



El presidente español, Pedro Sánchez, dijo este sábado desde Madrid: “La Unión Europea y el Reino Unido han aceptado las exigencias planteadas por España. En consecuencia, España levanta el veto”.

Fuentes de la diplomacia española repetían la mañana del sábado que si no se encontraba una fórmula jurídicamente vinculante para poner por escrito sus exigencias este domingo, ni habría cumbre ni habría acuerdo.



La cumbre aprobará una declaración legalmente vinculante con el siguiente texto: “Después de que el Reino Unido abandone la Unión, Gibraltar no será incluido en el marco territorial de los acuerdos que se concluyan entre la UE y el Reino Unido. Esto no prejuzga la posibilidad de tener acuerdos separados entre la UE y el Reino Unido con respecto a Gibraltar. Sin perjuicio de las competencias de la UE y respetando plenamente la integridad territorial de sus Estados miembros (...). Esos acuerdos separados requerirán el acuerdo previo del Reino de España”.

Sánchez se salió con la suya, muestra de la debilidad que el 'brexit' ha provocado al Reino Unido.



Pedro Sánchez había sostenido su amenaza de veto hasta la tarde del sábado y no la levantó hasta que el Gobierno británico cedió en el asunto de Gibraltar.



Madrid llevaba días repitiendo que el acuerdo, tal y como estaba, violaba las indicaciones que los 27 gobiernos de la UE (sin el británico) dieron al negociador europeo Michel Barnier.

El viernes, desde Cuba, Sánchez había dicho: “Las garantías no son suficientes; por tanto, España mantiene el veto del acuerdo del 'brexit' ”.



España podía haber vetado el acuerdo porque en la cumbre de este domingo lo que aprueban los líderes son unas conclusiones políticas que adoptan esos acuerdos y necesitan “consenso”, es decir, unanimidad. Sin el visto bueno español se caía todo el entramado.



El 29 de abril de 2017, los 27 dieron sus indicaciones a Barnier. En el artículo 24 de aquel documento se decía: “Una vez que el Reino Unido haya abandonado la Unión, ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido”. Ese artículo aparece de otra forma en el acuerdo actual, posiblemente para ayudar a la primera ministra británica, Theresa May.

El texto del acuerdo asegura además que la UE y el Reino Unido negociarán “respetando plenamente los respectivos órdenes jurídicos”. Madrid entiende que eso permite a Londres incluir a Gibraltar en futuros acuerdos, violando así las directrices de 2017 que daban poder de veto a España, por lo que exigía una aclaración.



El diferendo por Gibraltar casi hace descarrilar una cumbre que la diplomacia europea ve como una ocasión triste, como la firma de unos papeles de divorcio. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo ayer que “nadie tendrá motivos para estar contento en un día como este”.



